Забравените жени воини, шокирали античния свят

В оенното дело през Античността било изцяло доминирано от мъжете – факт, който всеки историк би потвърдил. Това не е особено изненадващо, като се има предвид, че те имали очевидни преимущества по отношение на дейности като размахването на меч и брадва, стрелбата с лък и язденето на кон. Въпреки това, до нас са достигнали немалко разкази за жени, които изумили тогавашния свят със своите бойни умения. Някои от тях дори застанали начело на внушителни армии и постигнали блестящи победи, въпреки че постоянно били подценявани – грешка, за която много техни опоненти заплатили с живота си. В следващите редове може да научите любопитни подробности за няколко такива жени, оставили значима следа в световната история.

Хидна

Дъщеря на опитния плувец Скилияс, Хидна била родена през V в. пр. н. е. в град Скионе. От малка тя била тренирана от баща си и постепенно се превърнала в забележителна плувкиня. През 480 г. пр. н. е., по време на Второто персийско нашествие в Гърция, след битката при Термопилите цар Ксеркс I закотвил корабите си край Пелион, за да изчака отминаването на мощна буря. Именно тогава Хидна и Скилияс решили да осъществят един повече от дързък план. Те доплували до персийските кораби и с ножове прерязали котвените им въжета. В резултат, плавателните съдове започнали да се блъскат едни в други, като някои от тях потънали. Нанесените щети на флота на Ксеркс I, както и причиненото забавяне, позволили на гърците да се подготвят по-добре за предстоящото сражение при Саламин. Според редица историци, това е една от основните причини за поражението, което персийците впоследствие претърпели. В знак на благодарност, в светилището в Делфи били издигнати статуи на Хидна и Скилияс, които по-късно били отнесени в Рим от император Нерон.

Кинана

Родена през IV в. пр. н. е., Кинана (наричана още Кина) е дъщеря на Филип II Македонски и илирийската принцеса Евридика, като и полусестра на Александър Велики. Още като дете тя се научила да язди кон, да се сражава с меч и да стреля с лък. Предполага се, че взела участие в инвазията в Илирия и дори предизвикала местната владетелка на битка, като я победила и убила. Историците не са убедени, че този разказ отговаря на истината, но влиянието на Кинана несъмнено било голямо. По идея на Филип II, тя се оженила за братовчед си, от когото родила дъщеря. Той, обаче, починал през 336 г. пр. н. е. След като останала вдовица, Александър Велики се опитал да я принуди да сключи брак с Лангар, царя на агрианите, но малко преди сватбата той починал при мистериозни обстоятелства. Появили се слухове, че Лангар бил отровен, поради което никой повече не пожелал да се ожени за Кинана против волята ѝ. След смъртта на Александър Велики, на трона го наследил брат му Филип III Аридей. Твърдо решена да омъжи дъщеря си за него, Кинана събрала малка армия и се отправила към Вавилон. Тя победила войската, ръководена от пълководеца Антипатър, но по-късно станала жертва на покушение. Смята се, че Кинана била убита от Алкет, брат на регента Пердика. Когато новината за смъртта ѝ се разчула, в редиците на македонската армия избухнали размирици. Войниците настояли дъщерята на Кинана да се ожени за Филип III, като искането им впоследствие било изпълнено.

Сестрите Трунг

В наши дни, сестрите Трунг са със статут на национални героини във Виетнам, тъй като те повели съпротивата срещу китайските нашественици през I в. Едната от тях – Трунг Трак, сключила брак с благородник на име Ти Сак, с когото изготвили план за избухването на мащабно въстание. Представителите на династията Хан, обаче, разбрали за това и наредили Ти Сак да бъде екзекутиран. Тогава Трунг Трак решила да заеме мястото му и да застане начело на съпротивата срещу китайците. Тя поискала помощ от сестра си Трунг Ни, като двете събрали армия и започнали да се сражават срещу нашествениците. След като нанесли няколко шокиращи поражения на китайските войски, през 39 г. те се обявили за владетелки на независимо Виетнамско кралство. Легендите за тях разказват, че сестрите Трунг били неустрашими воини и често влизали в бой чисто голи, с което целели да засрамят противниковите войници. В крайна сметка, след продължили близо две десетилетия битки срещу силите на династията Хан, бунтът им бил окончателно потушен през 43 г., когато срещу тях се изправили 20 000 войници, начело на които застанал генерал Ма Юан. Внушителната армия разбила въстаниците, като съдбата на сестрите Трунг е обект на много противоречия. Според някои експерти, те решили да се самоубият, за да не бъдат пленени от противниците си. Други твърдят, че сестрите всъщност били заловени и екзекутирани от Ма Юан, а главите им били изпратени на императора.

Мавия

По време на управлението на византийския император Валент (364 – 378 г.), съюз от няколко арабски племена нахлул в Палестина. Начело на тази армия стояла жена на име Мавия, която била известна с това, че винаги се сражавала наравно със своите войници. Новината за инвазията първоначално била посрещната с пренебрежение и дори присмех, а командирът на войските, разположени в Палестина, бил отстранен от длъжност, тъй като поискал помощ, за да се сражава срещу жена – нещо, което мнозина сметнали за абсурдно. Мавия, обаче, се възползвала от възможността да демонстрира своите умения по възможно най-добрия начин. Тя нанесла няколко тежки поражения на Източната Римска империя, а армията ѝ достигнала Египет. Това накарало Валент да изпрати свои представители, които незабавно да започнат преговори за мир. Показателно е, че всички искания на Мавия били изпълнени. Сред тях било желанието ѝ монахът Моисей да бъде назначен за епископ на племената, които управлявала. По-късно, византийците се обърнали към нея с молба за помощ, като тя изпратила свои войници в Тракия, за да се сражават срещу готите. Те, обаче, били разбити, а противниците им впоследствие достигнали Константинопол и убили император Валент. За последните години на Мавия не се знае почти нищо. През 383 г. избухнало въстание, но не е ясно дали тя е взела участие в него. Мавия починала през 425 г. в Анасарта, намиращ се близо до сирийския град Алепо.

