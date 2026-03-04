Свят

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

Сложни алгоритми са добавяли детайли към досиетата на членовете на тази охрана, включващи адреси, дежурства, маршрути до работа и най-важното – кого обикновено са назначавани да защитават и транспортират. Така е изградено това, което разузнавачите наричат „модел на живот“

4 март 2026, 16:35
К огато висококвалифицираните, лоялни телохранители и шофьори на висши ирански служители отиваха на работа близо до улица „Пастьор“ в Техеран — където аятолах Али Хаменей беше убит при израелски въздушен удар в събота — израелците ги наблюдаваха.

Почти всички камери за трафик в Техеран са били хакнати от години, изображенията им са криптирани и предавани към сървъри в Тел Авив и Южен Израел, според двама източници, запознати с въпроса. Една от камерите е имала ъгъл, който се оказал особено полезен, позволявайки да се установи къде мъжете обичат да паркират личните си автомобили и осигурявайки поглед към ежедневието в строго охранявания комплекс, разкрива Financial Times.

Сложни алгоритми са добавяли детайли към досиетата на членовете на тази охрана, включващи адреси, дежурства, маршрути до работа и най-важното – кого обикновено са назначавани да защитават и транспортират. Така е изградено това, което разузнавачите наричат „модел на живот“.

Тези способности бяха част от дългогодишна кампания, проправила пътя за убийството на аятолаха. Този източник на данни в реално време не беше единственият начин Израел и ЦРУ да определят точното време, в което 86-годишният Хаменей ще бъде в кабинета си в събота сутрин и кой ще го придружава.

Израел също така успя да блокира компоненти на около дузина кули за мобилни телефони близо до улица „Пастьор“, правейки телефоните да изглеждат заети при повикване и пречейки на охраната на Хаменей да получи предупреждения.

„Знаехме Техеран така, както познаваме Йерусалим“, каза настоящ служител на израелското разузнаване.

„А когато познаваш едно място толкова добре, колкото улицата, на която си израснал, забелязваш и най-малкото нещо, което не е на мястото си“, добавя той.

NYT: ЦРУ е помогнало за установяване на местоположението на Хаменей

Тази плътна разузнавателна картина бе резултат от работата на Подразделение 8200, активите на Мосад и огромните масиви от данни, обработени от военното разузнаване. Израел е използвал математическия метод на „анализ на социалните мрежи“, за да открие центровете на вземане на решения и нови цели за ликвидиране.

„В израелската култура определянето на цели е най-същественият тактически въпрос“, казва о.з. бригаден генерал Итай Шапира.

„Ако вземащият решения реши, че някой трябва да бъде убит, културата ни е: „Ние ще осигурим разузнаването за целта“, казва той.

Въпреки ликвидирането на фигура като Хаменей, въпросът доколко тези технологични постижения водят до стратегически ползи остава дискусионен. Разузнавателното превъзходство на Израел беше демонстрирано и в 12-дневната война миналия юни, когато десетки учени и военни бяха убити за минути.

Това бе придружено от безпрецедентно неутрализиране на иранската ПВО чрез кибератаки, дронове и прецизни боеприпаси.

„Първо им извадихме очите“, каза разузнавач.

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано ръководството на оста на терора

Израелските пилоти са използвали ракети Sparrow, способни да поразят цел с размерите на маса за хранене от над 1000 км разстояние.

Убийството на Хаменей беше политическо решение, а не само технологично постижение. Когато ЦРУ и Израел установиха, че той ще проведе среща в събота сутрин, шансът да го ликвидират заедно с голяма част от висшето ръководство беше сметнат за изключително подходящ.

Смъртоносният капан на ЦРУ: Как бе поразен върховният лидер на Иран

Ловът им след началото на пълномащабна война би бил по-труден, тъй като иранците веднага биха се укрили в бункери, имунизирани срещу бомби. Хаменей, за разлика от лидера на Хизбула Хасан Насрала, не живееше в нелегалност, но по време на война вземаше мерки.

„Беше необичайно да не е в бункера си — той имаше два — и ако беше там, Израел нямаше да може да го достигне с наличните бомби“, каза запознат източник.

Дори през юни 2025 г. Израел не направи опити да бомбардира Хаменей, насочвайки се към Гвардейците на революцията и ядрените съоръжения. Докато Доналд Тръмп заплашваше Иран, преговорите за ядрената програма трябваше да продължат тази седмица. Оман твърдеше, че Иран е склонен на отстъпки, но Тръмп е бил недоволен от отговорите им, което отвори пътя към войната.

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

За цел с висока стойност като Хаменей провалът не беше опция. Доктрината изисква двама независими офицери да потвърдят локацията на целта. В този случай израелците са имали данни от хакнатите камери и телефони, но американците са предоставили нещо още по-конкретно – човешки източник.

Това позволява на израелските самолети да изстрелят до 30 прецизни боеприпаса. Ударът посред бял ден осигурява тактическа изненада, въпреки високата готовност на Иран.

Този успех е кулминацията на две събития. Първото е заповедта на Ариел Шарон от 2001 г. към шефа на Мосад Меир Даган: „Целта е Иран“.

Убит е един от командващите кибервойските на Иран

Оттогава Израел саботира ядрената програма и ликвидира учени. Иранските служби обаче бяха силен противник, успявайки да хакнат телефони на близки до Мосад и камери в Йерусалим.

Второто събитие беше атаката от 7 октомври 2023 г., която промени схващането, че убийствата на държавни лидери са извън закона. Ликвидирането на чужди лидери е оперативно рисковано, но поредицата от успехи на Израел — от убийството на Хание до взривяващите се пейджъри — има своя съблазнителна мощ. Както казват в Израел: „Апетитът идва с яденето“.

