Пенелопе Крус за началото в Холивуд: Чувствах се осъждана заради акцента си

П енелопе Крус се е чувствала осъждана заради акцента си, когато е започнала кариерата си в Холивуд.

51-годишната актриса, която през годините е участвала в филми като „Карибски пирати: В непознати води“, „Убийство в Ориент Експрес“ и други, разказа как филмовата индустрия се е променила за жените през годините.

„Когато започнах, бях на около 19 години. На 18 години започнах да работя и на английски, но говорех много малко английски, защото преди това бях учила френски, така че се озовавах в много ситуации, в които това се възприемаше по начин, който, знаете, беше много деликатен, и това се промени, но все още не е стигнало до мястото, където е просто естествено“, сподели испанска звезда пред Extra.

Пенелопе Крус разкри как е имало „голяма дискусия“ относно кастинга на актьори с акцент.

„Когато започнах да работя на английски и в Америка, имаше голяма дискусия, знаете ли, дали да вземеш или не някой с акцент, и това се промени много, но много бавно“, заяви тя.