Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

В сеизвестен факт е, че конституцията представлява основния закон на всяка държава, който определя основните принципи на нейното управление. Всяко нарушение на правните норми, от които е съставена, се счита за тежко престъпление. По тази причина никак не е изненадващо, че преди няколко седмици едно изказване на американския президент Доналд Тръмп предизвика огромен скандал и разгорещени дебати. Тогава той отбеляза, че не е сигурен дали трябва да спазва конституцията на САЩ. Думите му бяха разкритикувани от редица политици и експерти, които го обвиниха, че по този начин подкопава демократичния ред в страната. Основателни ли са подобни твърдения? И какво всъщност се крие зад изказването на държавния глава?

President Trump said he was uncertain whether he was duty bound to uphold the Constitution, saying in a television interview aired Sunday that was a question better posed to his lawyers https://t.co/iKiYp6QHV3

В интервю за предаването „Среща с медиите с Кристън Уелкър“ на телевизия NBC Тръмп заяви, че не е сигурен дали всички хора в САЩ имат право на справедлив съдебен процес, гарантиран им от конституцията. Това става в момент, в който администрацията му води агресивна кампания за депортиране на нелегални имигранти и други лица, които не са американски граждани. Тръмп превърна това в един от своите основни приоритети, отбелязвайки, че страната е изправена пред „нашествие“ на „престъпници от чужбина“. Част от решенията му, обаче, бяха блокирани от федерални и апелативни съдилища, както и от Върховния съд. Освен това, политиката, водена от него, стана повод за избухването на масови безредици в Лос Анджелис, за потушаването на които в града бяха изпратени близо 5000 морски пехотинци и войници от Националната гвардия.

На фона на тези събития, редица експерти смятат, че от началото на втория си мандат президентът не спира да тества лимитите на разделението на властите и на практика води САЩ към конституционна криза. Всичко започна с решението на Тръмп да се позове на закон от далечната 1798 г., за да експулсира чужденци, заподозрени във връзки с престъпни групировки. Съдия Джеймс Басбърг нареди въпросното депортиране да спре, докато не бъде изяснено дали то е законно. Последва мълниеносна реакция – Белият дом не се съобрази с решението, а самият държавен глава нарече Боасбърг „радикален ляв лунатик…размирник и агитатор“ и призова за неговото отстраняване от длъжност. В спора се намеси председателят на Върховния съд Джон Робъртс, който подчерта следното: „От повече от два века е наложена практиката, че импийчмънтът не е подходящ отговор при несъгласие с дадено съдебно решение. За тази цел съществува нормалния процес на обжалване“.

Казусът със задържането и депортацията на имигранти – включително такива, които имат разрешение за престой на територията на САЩ, е само върхът на айсберга, коментират анализатори. Според тях, Тръмп се стреми не просто да „заобиколи“ законите, включително конституцията, но и да ги превърне в оръжия срещу опонентите си. Означава ли това, че страната постепенно се превръща в диктатура? Подобни заключения към настоящия момент изглеждат преувеличени, но няма как да се отрече, че ситуацията е повод за растящи притеснения. Показателен е фактът, че от началото на втория му мандат, близо 40 съдии (включително такива, назначени от самия президент) са се обявили против опитите му да налага решения, които на практика са отвъд ограниченията на неговите правомощия. Тръмп и неговите поддръжници на свой ред твърдят, че съдебната система е „корумпирана и прогнила“ и подкрепя единствено опонентите на държавния глава от Демократическата партия. Това кара редица експерти да прогнозират, че следващите месеци ще бъдат изключително динамични и ще окажат огромно влияние върху посоката, в която ще поемат САЩ.

President Trump has suggested in a handful of appearances in recent months and years that he's looking at ways to run again for president, though the Constitution limits any person to being elected to the office twice. https://t.co/E8SHTwjdFS