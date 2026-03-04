Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Б лизкият изток днес вече не е просто географско понятие, а епицентър на тектонично разместване, което заплашва да погълне глобалния мир. След десетилетия на прокси конфликти и сенчеста дипломация, регионът навлезе в директен сблъсък, който анализатори като Марк Алмънд и висши офицери от НАТО определят вече не като прелюдия, а като реалното начало на Трета световна война.

(Във видеото: Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай)

Новият разлом в края на февруари 2026 година не е само между Израел и неговите врагове, а между две радикално различни концепции за световния ред – едната, олицетворена от „мира чрез силата“ на завърналия се Доналд Тръмп, и другата, водена от месианската съпротива на иранските Муласи, чиято структура се разтърси след смъртта на аятолах Али Хаменей при ударите на 28 февруари.

Трета световна война - кога и къде може да започне наистина

В основата на този глобален хаос стои пренареждането на лагерите около Белия дом. Завръщането на Тръмп на власт вля нова, агресивна увереност в действията на Израел. За Бенямин Нетаняху и неговия кабинет настоящият момент се възприема като екзистенциален шанс за окончателно ликвидиране на иранския ядрен проект, което превръща Израел в основното острие на западния лагер. Към този блок, макар и с по-прикрити действия, гравитират големите сунитски монархии като Саудитска Арабия и ОАЕ. Тяхната омраза към Техеран е дълбоко вкоренена в религиозни и стратегически различия, като за Рияд и Абу Даби успехът на американската офанзива означава край на шиитската експанзия, която десетилетия наред дестабилизира границите им. Тези държави виждат в Тръмп предвидим, макар и груб съюзник, който предпочита бизнеса и петролния ред пред идеологическите експерименти на предходните администрации.

Анализатор от Financial Times: Ако САЩ излязат от НАТО, Русия ще стане опасна за България

От другата страна на барикадата се издига „Оста на съпротивата“, която след обезглавяването на иранското ръководство премина в режим на тотална ескалация. Техеран вече не крие, че оцеляването на неговата идеокрация минава през максимален хаос, който да въвлече целия свят. Иранските Муласи залагат на своята „дълга ръка“ – Хизбула в Ливан и Хутите в Йемен, които в момента държат под прицел световната икономика чрез блокадата на Червено море и ударите по ключова инфраструктура като летището в Дубай и пристанищата в Залива. Тези радикални групировки вече не действат като отделни милиции, а като добре координирани дивизии на един общ фронт, чиято цел е да направят цената на западната намеса непосилно висока чрез удари по глобалната логистика и енергийни доставки.

Тази опасна конфигурация се допълва от намесата на големите играчи в сянка. Русия на Владимир Путин намери в близкоизточния пожар своя най-голям стратегически актив от началото на века. Москва открито подкрепя Техеран с разузнавателни данни и ПВО технологии, целяйки да отклони вниманието и ресурсите на САЩ от украинския фронт. Това превръща конфликта в истински световен сблъсък, където всяка ракета, изстреляна в Залива, има своето ехо в Източна Европа и Азия.

В същото време Турция на Реджеп Ердоган се озова в критична точка; след като ирански балистични ракети паднаха на нейна територия, Анкара е принудена да преосмисли ролята си на медиатор, тъй като директната агресия срещу натовска държава променя фундаментално правилата за колективна отбрана на Алианса.

Как би изглеждала Третата световна война?

Най-страшният аспект на настоящата криза, според бившите командири от НАТО, е фактът, че дипломацията е напълно изчерпана. Когато омразата стане по-силна от икономическия интерес, светът навлиза в логиката на „доминото“.

Една грешна стъпка в Кипър, който е подложен на провокации и вече е в обсега на иранските ракети, или случаен удар по цивилна инфраструктура в Саудитска Арабия, може да задейства договорите за взаимна защита и да превърне регионалния конфликт в пламък, който да обхване целия континент.

България, като част от източния фланг на НАТО и съсед на ударената Турция, вече е в състояние на преоценка на риска. Днешните изявления на военното министерство в София потвърждават, че досегашната позиция за липса на непосредствена заплаха е в историята. Страната ни е пряко застрашена от икономическите трусове и потенциалните миграционни вълни, които биха последвали от един пълен колапс на държавността в Ливан и Сирия.

В този „гид към омразата“ средно положение вече не съществува – светът е разделен на тези, които искат да запазят стария ред чрез сила, и тези, които са готови да изгорят всичко в името на една нова, антизападна ера.