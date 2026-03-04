Свят

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Анатомия на новите съюзи и историческите вражди, които превърнаха регионалната криза в глобален сблъсък между Изтока и Запада

4 март 2026, 14:40
НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Съветник на покойния Хаменей: Иран няма намерение да преговаря

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

"Възраждане", ИТН и ДПС-НН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС
Катар: Иранска балистична ракета порази американската база

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

Б лизкият изток днес вече не е просто географско понятие, а епицентър на тектонично разместване, което заплашва да погълне глобалния мир. След десетилетия на прокси конфликти и сенчеста дипломация, регионът навлезе в директен сблъсък, който анализатори като Марк Алмънд и висши офицери от НАТО определят вече не като прелюдия, а като реалното начало на Трета световна война.

(Във видеото: Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай)

Новият разлом в края на февруари 2026 година не е само между Израел и неговите врагове, а между две радикално различни концепции за световния ред – едната, олицетворена от „мира чрез силата“ на завърналия се Доналд Тръмп, и другата, водена от месианската съпротива на иранските Муласи, чиято структура се разтърси след смъртта на аятолах Али Хаменей при ударите на 28 февруари.

Трета световна война - кога и къде може да започне наистина

В основата на този глобален хаос стои пренареждането на лагерите около Белия дом. Завръщането на Тръмп на власт вля нова, агресивна увереност в действията на Израел. За Бенямин Нетаняху и неговия кабинет настоящият момент се възприема като екзистенциален шанс за окончателно ликвидиране на иранския ядрен проект, което превръща Израел в основното острие на западния лагер. Към този блок, макар и с по-прикрити действия, гравитират големите сунитски монархии като Саудитска Арабия и ОАЕ. Тяхната омраза към Техеран е дълбоко вкоренена в религиозни и стратегически различия, като за Рияд и Абу Даби успехът на американската офанзива означава край на шиитската експанзия, която десетилетия наред дестабилизира границите им. Тези държави виждат в Тръмп предвидим, макар и груб съюзник, който предпочита бизнеса и петролния ред пред идеологическите експерименти на предходните администрации.

Анализатор от Financial Times: Ако САЩ излязат от НАТО, Русия ще стане опасна за България

От другата страна на барикадата се издига „Оста на съпротивата“, която след обезглавяването на иранското ръководство премина в режим на тотална ескалация. Техеран вече не крие, че оцеляването на неговата идеокрация минава през максимален хаос, който да въвлече целия свят. Иранските Муласи залагат на своята „дълга ръка“ – Хизбула в Ливан и Хутите в Йемен, които в момента държат под прицел световната икономика чрез блокадата на Червено море и ударите по ключова инфраструктура като летището в Дубай и пристанищата в Залива. Тези радикални групировки вече не действат като отделни милиции, а като добре координирани дивизии на един общ фронт, чиято цел е да направят цената на западната намеса непосилно висока чрез удари по глобалната логистика и енергийни доставки.

Тази опасна конфигурация се допълва от намесата на големите играчи в сянка. Русия на Владимир Путин намери в близкоизточния пожар своя най-голям стратегически актив от началото на века. Москва открито подкрепя Техеран с разузнавателни данни и ПВО технологии, целяйки да отклони вниманието и ресурсите на САЩ от украинския фронт. Това превръща конфликта в истински световен сблъсък, където всяка ракета, изстреляна в Залива, има своето ехо в Източна Европа и Азия.

В същото време Турция на Реджеп Ердоган се озова в критична точка; след като ирански балистични ракети паднаха на нейна територия, Анкара е принудена да преосмисли ролята си на медиатор, тъй като директната агресия срещу натовска държава променя фундаментално правилата за колективна отбрана на Алианса.

Как би изглеждала Третата световна война?

Най-страшният аспект на настоящата криза, според бившите командири от НАТО, е фактът, че дипломацията е напълно изчерпана. Когато омразата стане по-силна от икономическия интерес, светът навлиза в логиката на „доминото“.

Една грешна стъпка в Кипър, който е подложен на провокации и вече е в обсега на иранските ракети, или случаен удар по цивилна инфраструктура в Саудитска Арабия, може да задейства договорите за взаимна защита и да превърне регионалния конфликт в пламък, който да обхване целия континент.

България, като част от източния фланг на НАТО и съсед на ударената Турция, вече е в състояние на преоценка на риска. Днешните изявления на военното министерство в София потвърждават, че досегашната позиция за липса на непосредствена заплаха е в историята. Страната ни е пряко застрашена от икономическите трусове и потенциалните миграционни вълни, които биха последвали от един пълен колапс на държавността в Ливан и Сирия.

В този „гид към омразата“ средно положение вече не съществува – светът е разделен на тези, които искат да запазят стария ред чрез сила, и тези, които са готови да изгорят всичко в името на една нова, антизападна ера.

Близкоизточен конфликт Трета световна война Геополитическо разместване Израел-Иран Ос на съпротивата Световен ред Глобална ескалация НАТО Русия България
Откриха човешки кости край село Понор
Откриха човешки кости край село Понор

Преди 16 часа
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

Преди 18 часа
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Преди 17 часа
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Преди 16 часа
