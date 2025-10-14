Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

К огато се случи някакво значимо събитие, хората често отбелязват, че „това ще остане в историята“. В повечето случаи, обществото приема официалната версия за случилото се и продължава напред. В същото време, обаче, има и хора, които отказват да приемат фактите. Те започват да търсят допълнителна „информация“, доверявайки се на крайно съмнителни източници – особено на такива, които са открили в интернет. Най-честият резултат от това е появата на конспиративни теории, някои от които не просто изопачават истината, но и се опитват да променят напълно представите ни за световната история. В следващите редове може да се запознаете с няколко подобни твърдения:

„Истината“ за динозаврите

В началото на XIX в. родената във Великобритания Мери Анинг открива фосили на праисторически същества, което изумява научната общност. В наши дни, тя е считана за един от основоположниците на палеонтологията, но приживе така и не получава признанието, което заслужава. Благодарение на труда на Анинг и редица други учени, посветили живота си на изследването на тези отдавна изчезнали създания, днес знаем много подробности за ежедневието на динозаврите, както и за причините за изчезването им. Въпреки натрупаните доказателства, обаче, някои хора все още отричат тяхното съществуване. Твърдението, че те са мит или „Холивудска измислица“ придобива нова популярност през 2015 г. след излизането на филма „Джурасик свят“. Тогава в някои онлайн форуми се появява теорията, че динозаврите никога не са съществували и са създадени с помощта на специални софтуерни програми. Част от привържениците на тази идея се позовават на религиозните си убеждения, а други ги възприемат за митологични създания, подобни на дракони. Поддръжниците на теорията допълват, че няма достоверни данни за открити фосили. Това твърдение е, меко казано, смехотворно, тъй като палеонтолозите са намерили вкаменелости на динозаври на всички континенти, а до момента са описани над 700 вида. Самото образуване на фосили е процес, който изисква специфични условия, поради което откриването на кости далеч не е лесна задача.

Мерлин Монро и извънземните

Холивудската легенда Мерлин Монро е сред най-популярните и обсъждани личности в американската история. Смъртта ѝ през 1962 г. разтърсва САЩ и става повод за създаването на всевъзможни конспиративни теории, включително такива, обвиняващи за случилото се мафията или Робърт Кенеди – по-малкия брат на президента Джон Ф. Кенеди, който по това време е главен прокурор. Несъмнено, едно от най-необичайните твърдения гласи, че актрисата е била убита, тъй като е разполагала със секретна информация, свързана с НЛО. Според привържениците на теорията, държавният глава споделил с нея данни за съществуването на извънземни, които тя възнамерявала да разгласи публично. Някои дори смятат, че Монро се подготвяла да свика пресконференция, на която да разкрие истината за НЛО и аферата си с Джон Ф. Кенеди. Други пък са убедени, че тя имала дневник, съдържащ класифицирана информация и по тази причина бил иззет от властите след смъртта ѝ. Разбира се, нито едно от тези твърдения не е подкрепено от реални доказателства.

Екипажът на „Чалънджър“

На 28 януари 1986 г. се случва една от най-големите трагедии в историята на космическите изследвания. На този ден совалката „Чалънджър“ експлодира 73 секунди след изстрелването си. Седемте астронавта, които са на борда ѝ, загиват. Последвалото разследване разкрива, че причината за кошмарния инцидент е използването на гумени уплътнения, които губят еластичността си при ниски температури, а в нощта преди старта било необичайно студено. В резултат, от десния спомагателен двигател се изпуска пламък, който попада върху главния горивен резервоар и именно това предизвиква експлозията. Въпреки категоричните доказателства за причините за случилото се, някои хора продължават да смятат, че трагедията е инсценирана. Според поддръжниците на тази теория, астронавтите не са загинали, тъй като изобщо не са били на борда на совалката по време на взрива. Целта на НАСА била да шокира американците и да въздейства върху общественото мнение. Учените са единодушни, че подобни твърдения са напълно неоснователни, а случилото се с „Чалънджър“ е ужасяващ инцидент, който ни напомня колко опасни могат да бъдат космическите мисии.

Атентатите на 11 септември

Малко са събитията, довели до създаването на повече конспиративни теории, от терористичните нападения, извършени на 11 септември 2001 г. Едно от най-разпространените твърдения гласи, че двете кули на Световния търговски център са се срутили в резултат на контролирани взривове, а зад атентатите стоят американските власти. Експертите, обаче, са единодушни, че врязването на двата самолета в зданията и последвалите пожари са довели до рухването на небостъргачите. Сред най-често споменаваните „доказателства“ от поддръжниците на конспиративни теории е фактът, че керосинът не може да разтопи стоманените конструкции на сградите. Това е напълно вярно – керосинът гори при температура, която е значително по-ниска от тази, необходима за разтапянето на стомана (около 1500 градуса по Целзий). Въпреки това, учените отбелязват, че тя губи голяма част от здравината си още при достигането на 600 градуса по Целзий. Това е и една от причините, довели до огъването на стоманените конструкции и срутването на небостъргачите. Други посочват, че са регистрирани „сеизмични пикове“, което навежда на мисълта за избухването на експлозии. Данните, обаче, сочат друго – вибрациите са нараствали постепенно по време на рухването и няма доказателства за подобни пикове. Истината е, че всички официални разследвания достигат до едно и също заключение – атентатите, при които загиват близо 3000 души, са извършени от организацията „Ал Кайда“.

Децата, следени от ЦРУ

През 80-те и 90-те години на миналия век в САЩ е въведена програма за деца с високи академични резултати, наречена GATE (Gifted and Talented Education). Тя предлага разширени учебни планове, както и специални задачи, насърчаващи критичното мислене. Десетилетия по-късно, в интернет се появяват твърдения, че програмата всъщност е изпълнявала ролята на прикритие на тайна операция, ръководена от ЦРУ. Според конспиративната теория, разузнавателната служба е използвала GATE, за да изследва деца с „паранормални способности“. Някои бивши участници в програмата дори публикуват стари учебни материали, съдържащи уроци по руски език и криптография, които, по думите им, доказват наличието на „шпионска връзка“. Категорични доказателства, обаче, липсват. Единственото, което се знае със сигурност, е, че американското разузнаване е следяло експерименти с деца в Китай, за които се твърдяло, че имат свръхестествени способности.

