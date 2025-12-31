Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

О тиващата си година беше белязана от редица скандали, в които се оказаха замесени някои от най-влиятелните политици в света. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, украинският му колега Володимир Зеленски, както и бившият първи дипломат на ЕС Федерика Могерини. Следващите редове са посветени на някои от случаите, които предизвикаха най-големи противоречия през изминалите 12 месеца:

No major party presidential candidate, much less president, in American history has been accused of wrongdoing as many times as Donald Trump. Here's a look at his full record. https://t.co/If6gwMDxQq — The New York Times (@nytimes) October 20, 2024

Завръщането на Тръмп в Белия дом

Да се обобщят всички скандали, избухнали през отиващата си година, в които основно действащо лице е Доналд Тръмп, е почти невъзможна задача. Това, всъщност, не е особено изненадващо, коментират експерти, според които държавният глава е превърнал предизвикването на противоречия в основен елемент от политическата си стратегия. Завръщането му в Белия дом обтегна отношенията между Вашингтон и неговите традиционни съюзници до безпрецедентни нива. В началото на годината Тръмп заяви, че може да се опита да присъедини Гренландия към САЩ, дори и ако се наложи да използва военна сила. Както Дания, от която островът е част, така и ЕС и НАТО разкритикуваха неговите думи. Междувременно, президентът на няколко пъти отправи остри критики по адрес на Евросъюза и Алианса, докато отношенията между Белия дом и Кремъл се затоплиха, доказателство за което е фактът, че Русия не е посочена като заплаха за САЩ в новата Национална стратегия за сигурност. Още по време на предизборната си кампания, Тръмп се ангажира да сложи край на войната в Украйна. Конфликтът, обаче, продължава, а сключването на мирно споразумение изглежда все така непостижимо. Катастрофалната среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, състояла се през февруари в Белия дом, нагледно показа, че Киев вече не може да разчита на безрезервната подкрепа на Вашингтон.

Това далеч не е всичко – американският държавен глава разтърси глобалната икономическа система с решението си да наложи мита върху стоките, внасяни в САЩ. Засегнати се оказаха редица страни, но това не доведе до очакваните от Тръмп резултати. Към настоящия момент повечето американци смятат, че мерките са допринесли за покачването на цените и ръста на безработицата. Последните социологически проучвания сочат, че едва 33% от жителите на страната одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката. В същото време, неговите опоненти все по-често го обвиняват, че се опитва да заглуши гласа на всеки свой критик. Засилват се и твърденията, че той се опитва да прикрие доказателствата за близките си отношения с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Преди около два месеца в САЩ се проведоха масови протести срещу управлението му, преминали под надслова „Без крале“. В отговор, президентът публикува видео, създадено с помощта на изкуствен интелект, на което се вижда как той прелита с изтребител над демонстрантите и ги залива с фекалии. Експерти отбелязват, че подобни провокативни действия само задълбочават разделенията в американското общество. Важно е да се отбележи, че догодина ще се проведат междинни избори, на които ще стане ясно дали републиканците или демократите ще имат мнозинство в Конгреса. Резултатите се очакват с огромен интерес, тъй като в голяма степен ще покажат дали жителите на САЩ са доволни от втория мандат на Тръмп.

Former EU foreign policy chief facing fraud probe resigns as head of the College of Europe https://t.co/HpTIxSVXHb pic.twitter.com/UEQUBAuRcb — The Independent (@Independent) December 4, 2025

Задържането на Федерика Могерини

Изминалата година изправи ЕС пред редица предизвикателства, но един случай предизвика особено голямо интерес. Става въпрос за решението на Европейската прокуратура да задържи и разпита бившия върховен представител на Евросъюза по външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, Тя е заподозряна, че е замесена в мащабни злоупотреби с европейски средства, корупция и измами с обществени поръчки. Разследването е фокусирано върху търг за създаването на Дипломатическа академия на ЕС. Предполага се, че Колежът на Европа, на който Могерини доскоро беше ректор, е получил привилегирован достъп до конфиденциална информация за търг на стойност 3,2 млн. евро. Според повечето анализатори, трудно може да съществува по-лош момент за избухването на подобен скандал. Доверието в европейските институции непрекъснато спада, от което се възползват редица популистки формации, критикуващи ЕС. Всичко това се случва на фона на продължаващите последици от „Катаргейт“ – разследване, в хода на което стана ясно, че е съществувала мрежа за търговия с влияние в Европейския парламент, а от няколко евродепутати и техни асистенти бяха иззети внушителни суми в брой.

The scandal threatens Ukraine’s fight against Russia in two ways. At home, it risks encouraging cynicism and leading more soldiers to desert. Abroad, it makes it harder to ask for the aid the country needs to keep going https://t.co/l24YNCXXI7 — The Economist (@TheEconomist) November 21, 2025

Операция „Мидас“

Преди малко повече от месец Украйна беше разтърсена от огромен корупционен скандал. Властите в страната разкриха, че в рамките на т. нар. операция „Мидас“ е била разбита престъпна схема, чрез която от енергийния сектор са били отклонени около 100 млн. долара. Сред задържаните се оказаха бивш съветник на министерството на икономиката, както и няколко служители на държавния ядрен оператор „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в схемата принуждавали подизпълнители на компанията да плащат между 10 и 15 процента от стойността на договорите им като подкупи, за да избегнат блокиране на плащанията и да не изгубят статута си на доставчици. Те също така създали „паралелна верига“ за взимане на решения в „Енергоатом“, назначавайки „ръководители в сянка“. Основна роля имал Тимур Миндич – влиятелен бизнесмен, смятан за близък приятел на президента Володимир Зеленски. Той е и съсобственик на продуцентската компания „Квартал 95“, основана от държавния глава по времето, когато беше популярен комедиант. Малко след избухването на скандала, Миндич напусна Украйна.

Разкритията доведоха до оставките на министрите на правосъдието Герман Галущенко и на енергетиката Светлана Гринчук. Впоследствие, шефът на кабинета на президента Андрий Ермак също се оттегли от поста си. Това стана, след като представители на Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура претърсиха дома му. Ермак е считан за един от най-близките съветници на Зеленски, поради което случилото се представлява тежък удар за държавния глава. Твърди се, че с помощта на силите за сигурност той оказвал натиск върху разследващите органи в Украйна и планирал да отстрани началниците на антикорупционните органи. Самият Зеленски му благодари за свършената работа и подчерта, че няма да коментира появилите се спекулации. ЕС на свой ред подчерта, че подкрепя правителството в Киев на фона на продължаващата руска инвазия, но призова украинските власти да положат повече усилия в борбата с корупцията.

Hundreds of protesters demanded transparency and accountability over alleged corruption that has hammered business confidence and weighed on economic growth https://t.co/JyPxJuNwxS pic.twitter.com/YbOj8XLjty — Reuters (@Reuters) November 16, 2025

Скандал за милиарди

Корупционен скандал, който шокира света със своите мащаби, избухна и във Филипините. Властите в страната разкриха, че в продължение на години публични средства са били насочвани към „фантомни проекти“ и надценени договори. Разследването установи, че е съществувала тайна договорка между законодатели, служители в публичния сектор и изпълнители, в резултат на която са били присвоени около 9 млрд. долара. Свидетели на свой ред твърдят, че в домовете на някои политици редовно били доставяни куфари, пълни с пари. В резултат, във Филипините избухнаха масови протести. Общественото недоволство нарасна още повече, след като стана ясно, че някои предприемачи, спечелили държавни договори за борба с последиците от наводнения, са използвали значителни суми, за да си купят луксозни коли. Скандалът се отрази на икономическия растеж на страната, който тръгна надолу, а международните агенции сигнализираха, че случилото се може да намали кредитния рейтинг на Филипините.

Jair Bolsonaro’s imprisonment marks the final stage of his drawn-out exit from politics. With less than a year to go until the next election, Brazil’s right has no obvious leader https://t.co/RqHHZX3cE8 — The Economist (@TheEconomist) November 30, 2025

Присъдата на Жаир Болсонаро

Президентът на Бразилия в периода 2019 – 2023 г. Жаир Болсонаро се оказа в центъра на скандал, който предизвика разнородни коментари. Върховният съд на страната го осъди на повече от 27 години затвор за организиране на опит за държавен преврат. Според обвинението, той се опитал да попречи на Луиз Инасио Лула да Силва да встъпи в длъжност след състоялите се през октомври 2022 г. президентски избори. Синът на Болсонаро – Флавио, нарече процеса „политическо преследване“, а адвокатите му обжалват решението, но то едва ли ще бъде променено. Случилото се породи опасения, че в страната може да избухнат безредици, тъй като бившият държавен глава все още се радва на значителна популярност, а сред неговите поддръжници са някои високопоставени военни. Освен това, делото предизвика напрежение между Бразилия и САЩ, тъй като Тръмп счита Болсонаро за свой съюзник.