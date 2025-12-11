Свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Какво стои зад призива на Илон Мъск за премахването на ЕС

Русалин Венев Русалин Венев

11 декември 2025, 13:05
Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС
Източник: БГНЕС / EPA

З а никого не е тайна, че отношенията между американския предприемач Илон Мъск и ЕС са силно обтегнати. В навечерието на парламентарните избори в Германия, състояли се на 23 февруари тази година, милиардерът предизвика вълна от коментари, след като на няколко пъти открито подкрепи крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“. Тогава той определи формацията като „най-добрата надежда“ за бъдещето на страната – твърдение, което беше разкритикувано от редица европейски политици. Сега, напрежението отново ескалира. Повод за това стана решението на ЕК да наложи глоба в размер на 120 млн. евро на притежаваната от Мъск социална мрежа Х заради нарушаване на новия Законодателен акт за цифровите услуги.

"Напълно безумни изявления" - ЕС осъди критиките на Мъск

Причините за санкцията са три – липса на прозрачност в рекламното хранилище, непредоставяне на публични данни на изследователи и подвеждащ дизайн на „синята отметка“, която вече не обозначава реално удостоверяване и всеки потребител може да я получи срещу заплащане. Според Брюксел, това е заблуждаваща практика, която улеснява разпространяването на материали с подвеждаща или невярна информация. Отговорът на Мъск не закъсня. Милиардерът нарече Европейския съюз „бюрократично чудовище“ и призова за ликвидирането му. „ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът на отделните страни да бъде възстановен, за да могат правителствата да представляват по-добре своите народи“, написа той в Х. Освен това, ЕК изгуби достъпа си до контролния панел за управление и проследяване на реклами в социалната мрежа. Всичко това предизвика различни коментари, като повечето анализатори са единодушни, че случилото се е нагледно доказателство за задълбочаващия се разрив в отношенията между Вашингтон и Брюксел.

  • Размяна на обвинения

Въпреки че отношенията между Мъск и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през изминалата половин година, държавният глава подкрепи предприемача. Той разкритикува решението на Брюксел, определяйки мярката като „неприятна“ и „трудно оправдаема“. Нещо повече – Тръмп допълни, че Европа се „движи в много лоша посока“ и трябва да бъде внимателна, а действията на регулаторите поставят под въпрос дейността на социалните мрежи. Критики към ЕК отправиха и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, които отбелязаха, че Брюксел се опитва да налага цензура и застрашава свободата на словото, атакувайки американските технологични платформи.

Подобни бяха реакциите и на някои представители на крайната десница в Европа. Сред тях е лидерът на нидерландската „Партия на свободата“ Герт Вилдерс, който заяви по адрес на ЕК: „Никой не ви е избирал. Вие не представлявате никого. Вие сте тоталитарна институция и дори не можете да произнесете думите свобода на словото“. Обект на много коментари стана и фактът, че вицепрезидентът на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев приветства призива на Мъск за ликвидирането на Евросъюза. Това показва „кой печели от всички тези антиевропейски приказки за суверенитета: тези, които искат да печелят, като разпространяват омраза“, написа на свой ред в Х полският външен министър Радослав Сикорски. Той също така призова Мъск да отиде на Марс, допълвайки: „На Червената планета не цензурират нацисткия поздрав“.

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Напълно очаквано, Европейската комисия осъди „напълно безумните изявления“ на милиардера. „Това е част от свободата на изразяване, която ние в ЕС ценим“, отбеляза говорителката на институцията Паула Пиньо. Представители на ЕК също така припомниха, че законодателството за цифровите услуги е създадено с една цел – да защитава потребителите, прозрачността и демокрацията, а не да ограничава конкуренцията или свободата на словото. Най-голямо внимание привлече публикацията на полския премиер Доналд Туск в Х, който се обърна към „американските приятели“ на ЕС, заявявайки: „Европа е вашият най-близък съюзник, а не ваш проблем. И имаме общи врагове. Поне беше така през последните 80 години. Трябва да се придържаме към това, това е единствената разумна стратегия за общата ни сигурност. Освен ако нещо не се е променило.“

  • Ескалиращо напрежение

Повечето експерти споделят мнението, че призивът на Мъск за премахването на ЕС е както краен, така и не особено изненадващ ход. „Той никога не е криел, че е категорично против налагането на каквито и да било ограничения на неговата платформа, а и на регулирането на бизнеса като цяло. В същото време, за ЕС необходимостта от вземането на подобни мерки е от първостепенно значение, като мнението на Брюксел е, че по този начин се защитават интересите на обикновените хора, на потребителите. Сблъсъкът между Мъск и ЕС просто е неизбежен“, заяви за Vesti.bg Джеймс Търк, който е директор на Центъра по свобода на изразяване към университета „Риърсън“ в Торонто, Канада.

Случайно или не, избухването на скандала между предприемача и Евросъюза съвпадна с публикуването на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ. В документа, изготвен от администрацията на Тръмп, Европа е представена като континент, намиращ се в дълбока криза, който е застрашен от „цивилизационно заличаване“ в рамките на следващите две десетилетия. Причините за това са различни, но специално внимание се обръща на миграцията, бюрократичните структури, разпадът на идентичността и потъпкването на свободата на словото. Анализаторите отбелязват, че този необичайно остър език за официален документ показва колко сходни са позициите на Белия дом и европейските националисти, които от години отправят същите критики към ЕС. В резултат, Мъск и Тръмп на практика изграждат общ фронт, критикувайки прекомерните регулации, демографските промени и отслабването на националната идентичност.

Всичко това е част от една по-голяма тенденция. Завръщането на Тръмп в Белия дом накара Европейския съюз да предприеме стъпки за намаляването на зависимостта си от САЩ в сфери като отбраната и технологиите. Общността, обаче, е изправена пред силна вътрешна съпротива в лицето на популистки формации, които се радват на все по-голяма подкрепа. Така се образува своеобразен „политически вакуум“, от който Тръмп се опитва да се възползва, подкрепяйки въпросните партии. Позицията на Мъск е важно парче от този пъзел. „ЕС е световен лидер в разработването и прилагането на регулаторни изисквания за социалните платформи. Някои смятат, че подобни мерки не са необходими, но други призовават за налагането на още по-строги ограничения. Мъск и останалите собственици на социални платформи отлично осъзнават, че ако се борят агресивно срещу разпоредбите на ЕС, това неизбежно ще забави вземането на подобни решения от властите в други страни“, допълва Търк. Истината е, че няма как да се даде еднозначен отговор на въпроса кой е прав в тази ситуация. Европейският съюз действително има проблем с бюрократичните си структури, но неговият модел на регулации поставя защитата на гражданите над корпоративните интереси – нещо, което в много отношения липсва в САЩ. От гледна точка на ЕС, основният въпрос е дали ще успее да извърши необходимите реформи, за да запази своята автономия и да се приспособи към непрекъснато променящия се съвременен свят.

Автор: Русалин Венев
Илон Мъск Европейски съюз X социална мрежа Глоба от ЕК Законодателен акт за цифровите услуги Свобода на словото Политическо напрежение
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

