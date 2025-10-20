Свят

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

От Сухия режим до войната срещу мазнините – кои са някои от най-абсурдните решения на американските власти

20 октомври 2025, 13:35
Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди
Източник: iStock/Getty Images

И сторията изобилства от примери за решения, взети от правителства или президенти, които са базирани на неточни данни, погрешно тълкуване на факти или откровени лъжи. Подобни действия често оставят дълготрайни следи – като промяна на обществените нагласи, икономическите тенденции или дори свободата на хората. В следващите редове може да се запознаете с няколко примера за подобни решения, взети от властите в САЩ. Те нагледно демонстрират как невярната информация може да доведе до много сериозни социални и политически последици. 

Сухият режим

През 1919 г. е приета Осемнадесетата поправка на американската конституция, която криминализира употребата на алкохол. В резултат, през следващата година започва т. нар. Сух режим – период, продължил до 1933 г., по време на който на територията на САЩ е забранено производството, вноса, преноса и продажбата на алкохолни напитки. Според тогавашните поддръжници на тази мярка, тя ще доведе до рязък спад на престъпността, насилието и бедността. Те се позовават на силно преувеличени статистически данни, според които по-голямата част от проблемите в американското общество са причинени именно от консумацията на алкохол. Реалността се оказва съвсем различна. Забраната води до процъфтяване на организираната престъпност, създаването на нелегални барове, както и масовото пренебрегване на закона. Днес, историците са единодушни, че Сухият режим е огромен провал, довел до задълбочаването на проблемите, свързани с престъпността.

Законите срещу употребата на канабис

През 30-те години на миналия век властите в САЩ въвеждат строги ограничения върху канабиса, които са базирани на расистка пропаганда и неверни данни. Официални лица, сред които е първият ръководител на Федералното бюро по наркотиците (което по-късно се превръща в Агенцията за борба с наркотиците) Хари Анслингър, твърдят, че употребата на марихуана води до морална деградация и рязък скок на престъпленията, извършвани от имигранти и представители на малцинствата. Никак не е изненадващо, че по-късни изследвания напълно опровергават тези твърдения и показват, че всъщност няма връзка между канабиса и проявите на насилие. В наши дни, когато употребата на марихуана е легализирана в редица щати, експертите са единодушни, че въпросните закони са основани на предразсъдъци и манипулативни послания, нямащи нищо общо с истината. 

Евгенетиката и принудителната стерилизация

Евгенетиката представлява сбор от концепции и практики, целящи да подобрят генетичните качества на дадена група. В началото на XX в. нейните привърженици в САЩ започват да защитават идеята, че възпроизводството на определени хора трябва да бъде ограничено, тъй като те са „генетично непълноценни“. Въз основата нa някои псевдонаучни теории, в редица щати са приети закони за принудителна стерилизация на голям брой хора – предимно лица с увреждания или страдащи от психични разстройства. Статистиката е повече от стряскаща. До 70-те години на миналия век над 60 000 души са подложени на стерилизация без съгласието им. Повечето от тях са жени или представители на малцинствени групи. Днес, евгенетиката се счита за изключително неетична и дискредитирана концепция, оставила дълбоки белези в световната история и пряко свързана с огромен брой случаи на нарушения на човешките права.

На лов за комунисти

В първите години на Студената война, САЩ преминават през период на силна антикомунистическа истерия, подхранвана от страховете, свързани с растящото съветско влияние в Европа. С дейното участие на влиятелния сенатор Джоузеф Маккарти, хиляди американци – от държавни служители до холивудски актьори, са обвинени в „антипатриотична дейност“ и участие в заговор въз основа на непотвърдени слухове, доноси и анонимни свидетелства. Много хора губят работата си, биват публично унизени или са включени в „черни списъци“ на лица, за които се смята, че симпатизират на СССР. Т. нар. маккартизъм впоследствие се превръща в символ на политическата параноя и нагледно доказателство за това как страхът и дезинформацията могат да подкопаят основите на демокрацията.

„Сатанинската паника“

През 80-те години на миналия век САЩ са обхванати от масова истерия, предизвикана от твърденията, че представители на сатанински култове извършват зловещи ритуали в детски градини. Под натиска на медиите и голям брой притеснени родители, във въпросните заведения са въведени строги мерки за контрол, а срещу много служители са повдигнати обвинения, но без да се представят доказателства в тяхна подкрепа. Впоследствие се оказва, че шокиращите твърдения са напълно безпочвени, но резултатът е налице – съдебните процеси и присъдите, базирани на откровени лъжи, съсипват животите и репутациите на стотици американци. Т. нар. „Сатанинска паника“ е ярък пример за това колко опасни могат да бъдат масовата психоза и разпространяването на неверни твърдения.

Войната срещу мазнините

По времето, когато САЩ са в плен на „Сатанинската паника“, властите в страната решават да насочат вниманието си и към хранителните навици на американците. Те публикуват препоръки, според които мазнините са основните причинители на сърдечните заболявания и затлъстяването. В резултат, магазините са залети от „нискомаслени“ и „безмаслени“ продукти, които са пълни със захар и други

подсладители, за да се подобри вкусът им. По-късни изследвания, обаче, разкриват, че не всички мазнини са вредни, докато захарта е сред ключовите фактори, допринасящи за редица метаболитни и сърдечни проблеми. Така, кампанията срещу мазнините, която е основана на неточни и непълни данни, на практика се превръща в една от основните причини за затлъстяването, от което милиони американци страдат до ден днешен.

Опасните видеоигри

С нарастването на популярността на видеоигрите, през 90-те години на миналия век те привличат вниманието на американските медии и някои от най-влиятелните политици в страната. Те започват да твърдят, че въпросните игри са основната причина за проявите на насилие сред младежите. Напрежението ескалира след няколко случая на масови стрелби в учебни заведения. Въпреки липсата на консенсус сред учените, видеоигрите са набедени, че „популяризират агресията“, а властите засилват контрола и започват да оказват натиск над разработчиците да променят съдържанието на техните продукти. Проведени през настоящия век изследвания, обаче, показват, че не съществува пряка връзка между видеоигрите и престъпното поведение, а обвиненията срещу тях не са базирани на реални факти.

