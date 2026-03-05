Любопитно

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Вижте какво се е случило на този ден в историята

5 март 2026, 09:00
5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък
И сторията често се кове не само на бойното поле, но и на трибуната. На 5 март 1946 г., в малкото градче Фултън, Мисури, един застаряващ, но все още политически прозорлив британски държавник произнася думи, които ще дефинират следващите четири десетилетия от човешката история. Уинстън Чърчил, вече не министър-председател, а лидер на опозицията, се изправя пред студентите в Уестминстър Колидж, за да произнесе своята реч „Син на мира“ (Sinews of Peace).

Светът все още мирише на барут от Втората световна война, а руините на Европа едва са започнали да се разчистват. Но докато мнозина се надяват на вечен мир чрез новосъздадената Организация на обединените нации, Чърчил вижда надигащата се буря от Изток.

Метафората, която разцепи континента

„От Шчечин на Балтика до Триест на Адриатика, една желязна завеса се спусна през целия континент,“ прогласява Чърчил с характерния си гърлен глас. Тази фраза – „Желязна завеса“ – не е негово изобретение, но неговият гений я превръща в най-мощния символ на епохата.

Той описва една нова и мрачна реалност: държавите от Централна и Източна Европа – включително Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния и България – са попаднали под „съветска сфера на влияние“ и подлежат на засилващ се контрол от Москва. Чърчил предупреждава, че тези страни не просто са съюзници на СССР, а са подложени на „полицейско управление“, което задушава демократичните им стремежи.

Включването на България в контекста на речта на Чърчил във Фултън и последвалите дипломатически доклади е изключително интересен и болезнен момент от нашата история. Макар в самата реч България да не е спомената с дълъг аналитичен пасаж, тя е част от онзи списък на „столиците на древните държави в Централна и Източна Европа“, които Чърчил поставя зад Желязната завеса.

Ето как се развиват нещата за България в дипломатически план около това събитие:

1. България като част от „Сферата на влияние“

В речта си Чърчил изрично назовава София заедно с Варшава, Берлин, Прага, Виена, Будапеща, Белград и Букурещ. Той отбелязва, че всички тези градове и населението около тях се намират в това, което той нарича „съветска сфера“. В дипломатическите доклади на британското Форин офис (Външно министерство) от този период, България е описвана като държава, в която съветският контрол е особено строг. Докато в Чехословакия или Унгария все още има някакви илюзии за коалиционно управление, докладите от София до Лондон подчертават, че тук комунистическата партия, подкрепяна от Червената армия, вече е поела почти пълния контрол над репресивния апарат.

2. Съдбата на опозицията и „нарастващият натиск“

Около март 1946 г. западните дипломати в София (като американския представител Мейнард Барнс) изпращат тревожни телеграми до Вашингтон и Лондон. Те описват как опозиционни лидери като Никола Петков са подложени на системен тормоз. В дипломатическите кръгове речта на Чърчил се разглежда като признание, че усилията на САЩ и Великобритания да наложат „свободни и честни избори“ в България (съгласно Ялтенските споразумения) на практика са се провалили. Докладите сочат, че България се превръща в „полицейска държава“, точно по думите на Чърчил.

3. България като „Преден пост“ на Балканите

За британската дипломация България има и друго, стратегическо значение. В докладите около 1946 г. тя е разглеждана като плацдарм за съветски натиск към Гърция и Турция. Чърчил е особено загрижен за Гърция (където вече тече гражданска война) и се опасява, че „желязната завеса“ в България ще позволи на Сталин да достигне до Средиземно море. В този смисъл, България е споменавана в секретните доклади не просто като жертва на комунизма, а като опасен „бастион“, от който може да започне по-нататъшна комунистическа експанзия на Балканите.

4. Реакцията в София

Официалната реакция на контролираната от ОФ (Отечествения фронт) преса в България след речта във Фултън е огледална на московската. Чърчил е обявен за „подпалвач на нова война“, „империалист“ и „враг на славянството“. Дипломатическите доклади от онова време отбелязват, че след тази реч тонът на българските власти към западните мисии в София става още по-враждебен и подозрителен.

  • Сянката на полумесеца и раждането на надеждата

Историята често се пише с кръв, но се помни чрез договорите, които променят съдбите на цели народи. Ако се върнем назад във времето, към мразовития март на 1684 г., ще открием един от най-въздействащите моменти на европейско единство. Това е акт на отчаяние и дързост, който полага основите на края на една епоха – епохата, в която Османската империя изглеждаше непобедима.

Само месеци по-рано, през есента на 1683 г., Европа е затаила дъх. Виена, „Златната ябълка“ на Хабсбургите, е под обсада. Молитвите в катедралите са заглушавани от тътена на турските оръдия. Но чудото се случва – полският крал Ян III Собиески връхлита с крилатите си хусари и спасява християнския свят. И все пак, победата при Виена е само началото. Опасността остава, а раната е твърде дълбока, за да бъде оставена да заздравее сама.

Архитектът в сянка и Светият съюз

В сърцето на това събитие стои една фигура, която не носи меч, а вяра – папа Инокентий XI. Той разбира, че единичните победи са мимолетни, ако християнските монарси продължат да се борят помежду си. С неимоверни дипломатически усилия и значително финансиране от папската хазна, той успява да събере на една маса довчерашни съперници.

На 5 март 1684 г. в австрийския град Линц се ражда Свещената лига. Това е безпрецедентна коалиция между Свещената Римска империя (представлявана от император Леополд I), Полско-литовската държава и Република Венеция. Те скрепяват съюза си с клетва за взаимна защита и обща настъпателна война, докато „варварите“ не бъдат прокудени. Договорът е изграден върху идеята, че никой няма да сключва сепаративен мир – съдбата на единия е обвързана със съдбата на всички.

Венецианският лъв и руската мечка

Всяка от страните в този съюз носи своя собствена болка и амбиция. За Леополд I това е борба за оцеляването на династията. За Ян Собиески – рицарски дълг и защита на християнството. Но включването на Венеция придава на лигата нов облик. Светлейшата република, господарката на моретата, се стреми да си върне изгубените владения в Гърция и Далмация. Когато венецианският лъв на Свети Марко развява знамената си, става ясно, че войната няма да се води само по суша, но и по вълните на Средиземноморието.

Най-интригуващият елемент в тази историческа мозайка е Русия. Макар и официално да се присъединява към Лигата през 1686 г. след „Вечния мир“ с Полша, руското участие е ключово. Това е моментът, в който Москва за първи път влиза в голямата европейска коалиционна политика срещу Портата. Принцеса София*, а по-късно и младият Петър I, виждат в този съюз шанс за излаз на южните морета. Така фронтът става огромен – от Адриатика до степите на Крим.

Залезът на една империя и зората на нова Европа

Свещената лига от 1684 г. променя геополитическата карта завинаги. Тя доказва, че когато Европа е обединена от обща цел, тя е способна на невъзможното. Последвалите години на война са изпълнени с героизъм и страдание, но резултатът е ясен – Османската империя започва своето дълго и необратимо отстъпление от Европа.

Карловацкият мир, който слага край на конфликта през 1699 г., е плод на семената, посети в Линц. Унгария, Трансилвания и части от Балканите започват своя път обратно към европейската орбита.

*София Алексеевна Романова (1657–1704) – една от най-забележителните, амбициозни и често пренебрегвани жени в руската история. Тя не е просто „принцеса“, а регент на Русия в периода 1682–1689 г., управлявайки от името на своите малолетни братя – болнавия Иван V и бъдещия реформатор Петър I Велики.

Още събития на 5 март:

  • 1558 г. – Испански мореплаватели донасят в Европа тютюна за пушене.
  • 1933 г. – На парламентарните избори в Германия нацистите побеждават с 44%.
  • 1940 г. – Катинското клане: Членовете на съветското Политбюро издават заповед за екзекуция на 25 000 души от полската интелигенция, в това число 17 500 военнопленници.
  • 1995 г. – Открити са гробовете на цар Николай II и семейството му в Санкт Петербург

Родени:

  • 1871 г. – родена е социалистическата революционерка Роза Люксембург
  • 1974 г. – родена е американската актриса Ева Мендес

Починали:

  • 1827 г. – умира италианският физик Алесандро Волта
  • 1872 г. – умира българският революционер Ангел Кънчев
  • 1953 г. – умира авторитарният ръководител на СССР Йосиф Сталин
  • 2013 г. – умира президентът на Венецуела Уго Чавес
