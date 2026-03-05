Свят

Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея

5 март 2026, 08:15
Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция

Иран отрече да е изстрелвал ракета към Турция
Ирански ракети, удари по

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток
Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно

Призоваха Пам Бонди да отговаря на въпроси относно "досиетата Епстийн"
„Първо им извадихме очите": Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей
Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа

Кой кого мрази в Близкия изток: Глобалният домино ефект на една неизбежна катастрофа
НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция
Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват
Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

Историческият дворец Голестан в Иран пострада при американско-израелските удари

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун  е присъствал на изпитания на разрушител, представян като ултрамодерен и на крилата ракета, съобщи официалната агенция КЦТА, цитирана от световните агенции.

Ким е инспектирал във вторник кораб от клас „Чое Хьон“, един от двата пуснати на вода миналата година кораби в момент, в който Северна Корея се стреми да засили своите военноморски способности. Ким е наблюдавал вчера и изстрелването на крилата ракета, което е било успешно, казва КЦТА.

Тези изпитания се проведоха малко след конгреса на севернокорейските комунисти, по време на който Ким Чен-ун потвърди ангажимента си за укрепване на военния потенциал на страната, която разполага с ядрено оръжие.

Изпитанията бяха извършени след започналата от САЩ и Израел атака срещу Иран, насочена най-вече към унищожаване на ядрения му потенциал, ракетите и флота му.

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
