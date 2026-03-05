Ким Чен-ун присъства на изпитания на разрушител и крилата ракета в КНДР

Кипър под прицел: САЩ призоваха гражданите си да не пътуват

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е присъствал на изпитания на разрушител, представян като ултрамодерен и на крилата ракета, съобщи официалната агенция КЦТА, цитирана от световните агенции.

Ким е инспектирал във вторник кораб от клас „Чое Хьон“, един от двата пуснати на вода миналата година кораби в момент, в който Северна Корея се стреми да засили своите военноморски способности. Ким е наблюдавал вчера и изстрелването на крилата ракета, което е било успешно, казва КЦТА.

🇰🇵The North Korean leader, Kim Jong Un, visited a shipbuilding yard to inspect the new 5,000-ton destroyer "Choi Hyun"



Kim also attended tests of "strategic" cruise missiles capable of carrying nuclear warheads from aboard the destroyer "Choi Hyun". pic.twitter.com/jhvF6uZZrT — Informer (@X_Informer_X) March 5, 2026

Тези изпитания се проведоха малко след конгреса на севернокорейските комунисти, по време на който Ким Чен-ун потвърди ангажимента си за укрепване на военния потенциал на страната, която разполага с ядрено оръжие.

Kim Jong Un is observing a barrage of cruise missiles from the deck of the destroyer “Choe Hyon”. pic.twitter.com/Cr0nh2dV35 — Zmei (@zmei_kt) March 5, 2026

Изпитанията бяха извършени след започналата от САЩ и Израел атака срещу Иран, насочена най-вече към унищожаване на ядрения му потенциал, ракетите и флота му.

Трети кораб, който севернокорейският лидер също инспектира вчера, е в процес на строеж в Северна Корея.