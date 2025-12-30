Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

П рез 2025 г. се случиха редица събития, за които ще се говори още дълго време. Някои донесоха радост на мнозина, други се превърнаха в истински кошмари, а трети разпалиха разгорещени дебати. На фона на всичко това, голямо внимание привлякоха и няколко мистериозни случая, които продължават да озадачават експертите по цял свят. В следващите редове може да научите повече за част от тях:

‘Alien’ Comet 3I/ATLAS Is Getting Brighter And Greener, Scientists Say https://t.co/eGm5RIXOvP pic.twitter.com/KcTZdJHU8W — Forbes (@Forbes) December 18, 2025

Посетител от далечния космос

Междузвездната комета 31/ATLAS, открита на 1 юли, предизвика истинска сензация по една крайно необичайна причина. Учените обясняват, че тя е съставена от лед, прах и скални частици. Преди няколко дни обектът премина най-близката си точка до Земята, доближавайки се до нашата планета на около 270 млн. км. За разлика от обикновените комети, които обикалят Слънцето периодично, 31/ATLAS се движи по хиперболична орбита и след като премине през Слънчевата система ще я напусне. По тази причина, някои учени, сред които и теоретичния физик Ави Льоб, известен с противоречивите си публикации, започнаха да твърдят, че обектът всъщност е космически кораб, на борда на който има враждебно настроени извънземни. Те изтъкнаха редица „доказателства“ в подкрепа на теорията си – включително липсата на опашка (която впоследствие се образува), промяната на цвета, както и големите размери на 31/ATLAS. Не е особено изненадващо, че извънземни така и не ни нападнаха, а кометата вече се отдалечава от Земята и постепенно приближава Юпитер. Редица астрономи пък отправиха остри критики към Льоб и неговите съмишленици, разпространяващи конспиративни теории и неверни твърдения. Според тях, така се подкопава доверието в науката, а създаването на подобни сензации отвлича вниманието на хората от някои наистина важни постижения и открития.

НЛО над Ирландия

През 2025 г. Ирландия привлече вниманието на уфолозите с големия брой съобщения за забелязани неидентифицирани летящи обекти. В началото на януари много жители на Дъблин, Нюри и Йол заявили, че са наблюдавали ярки светлини в небето, които изчезнали внезапно. През април над Портобело прелетял мистериозен триъгълен обект, излъчващ бледо сияние. В същия ден полицията в Мийт получила сигнал за две ярки кълба, променящи цвета си. Властите проверили дали не става въпрос за самолети, но впоследствие станало ясно, че по това време над района не е имало полети. Загадъчните случаи продължили и през следващите месеци, като най-често свидетелите описват обекти с различна форма, които се носели безшумно в небето и изчезнали безследно за броени секунди. Сигналите постъпили от различни части на страната, като все още никой не може да даде задоволителен отговор на въпроса какви са причините за случилото се.

Search ends for four-year-old boy missing in South Australia’s rugged outback https://t.co/kM7zRzeADU pic.twitter.com/YWCDrGWpZB — The Independent (@Independent) October 17, 2025

Изчезването на Гъс Ламонт

Датата е 27 септември 2025 г. 4-годишният Аугъстъс „Гъс“ Ламонт си играе в двора на къщата на баба си в Южна Австралия. Възрастната жена влиза за малко в своя дом, след което излиза отново навън, за да каже на внука си, че е време да се прибира. Него, обаче, го няма. В продължение на около три часа семейството на Гъс го търси, но безуспешно, след което родителите на момчето подават сигнал в полицията. Започва 10-дневно издирване, в което се включват стотици хора, дронове, както и хеликоптери с инфрачервени камери. Около къщата са открити голям брой следи от обувки, но впоследствие се оказва, че нито една от тях не е свързана с изчезването на детето. Междувременно, инцидентът привлича вниманието на медиите, а в социалните мрежи започват да се разпространяват всевъзможни теории за местонахождението на Гъс. Въпреки всички опити на властите да открият момчето, все още не е ясно какво се е случило с него. В хода на разследването бяха източени над 3 млн. литра вода от язовир, намиращ се на приблизително половин километър от мястото, на което Гъс бил видян за последно. След това водният басейн беше претърсен от водолази, но и те не откриха нищо. В края на ноември полицията насочи вниманието си към няколко изоставени мини в района, но следи от момчето все още няма.

Стотици кремирани тела

Една от най-зловещите мистерии през отиващата си година се случи в пустинята в американския щат Невада. През юли близо до Лас Вегас бяха открити купчини с над 300 кремирани човешки останки, като местните власти все още не могат да ги идентифицират. Предполага се, че зад този случаи може да стои наскоро фалирала погребална агенция, но доказателства в подкрепа на това твърдение липсват, а представители на компанията категорично отричат да са замесени. Полицията продължава да разследва случая, но никой не знае как и защо тленните останки са се озовали там. Медиите в САЩ отбелязват, че разпръскването на прах от кремационни урни върху обществени земи е законно в Невада, но не и в подобни мащаби, а дейността на погребалните агенции е подложена на строг контрол. Случаят напомни за друга подобна ужасяваща находка в Сиудад Хуарес, Мексико, където преди известно време бяха открити близо 400 човешки тела в предполагаем таен крематориум.

Belgium's defense minister expressed concern on Monday about a series of unidentified drone flights over the weekend near a military base where U.S. nuclear weapons are stored, saying they seem to be part of a spying operation. https://t.co/hwKmaSr49g — CBS News (@CBSNews) November 3, 2025

Загадъчни дронове

През ноември неидентифицирани дронове бяха забелязани да летят в района на военната база „Клайне Брьогел“ в Белгия, която е използвана от НАТО и където са разположени изтребители F-16, както и американски ядрени оръжия. Министърът на отбраната на страната Тео Франкен коментира случилото се, отбелязвайки, че е дълбоко обезпокоен. В интерес на истината, това далеч не е единственият подобен инцидент. През последните месеци дронове прелетяха и над други стратегически обекти, намиращи се в Германия, Полша, Румъния и още няколко държави. Именно по тази причина ЕК започна обсъждания за създаването на общоевропейска „стена срещу дронове“, чиято цел ще бъде да предпази Стария континент от такива нахлувания. Все още не е ясно кой стои зад тези инциденти, но основният заподозрян е един – Русия.

