Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

С нимка на американския държавен глава Доналд Тръмп със сериозно изражение на лицето, надпис „Закон и ред“, както и фотографии на безредици и графит, призоваващ за „смъртта“ на имиграционната служба ICE – този колаж беше публикуван през юни тази година от официалния профил на Белия дом. В долната му част има следния надпис: „Президентът Тръмп изпраща 2000 представители на Националната гвардия след нападение над агенти на ICE, без милост към беззаконните бунтове и мародерите“. Въпросната публикация беше част от опитите на администрацията му да оправдае разполагането на военни в Лос Анджелис на фона на протестите, обхванали града. За мнозина, тя може да изглежда мелодраматична или дори абсурдна, но отправянето на подобни послания е нещо обичайно за Тръмп. Той редовно използва социалните мрежи по начин, който размива границите между фактите и измислиците, между политиката и шоуто. През последните месеци Белият дом публикува редица противоречиви изображения, създадени с помощта на изкуствен интелект. На едно от тях президентът е изобразен като Супермен, на друго – като папа, а на трето – като джедай от култовата поредица „Междузвездни войни“, готов да се изправи срещу „радикалните леви фанатици“, които биха позволили на „убийци, наркобосове и добре познати членове на престъпната организация MS-13“ да пристигнат в САЩ.

Източник: скрийншот/ Facebook/ The White house

Повод за особено много коментари стана генерирано с изкуствен интелект видео, публикувано както от Тръмп, така и от Белия дом. Той е изобразен с корона на главата си и управлява изтребител, от който хвърля екскременти върху участници в протестите срещу него и администрацията му, преминали под надслова „Без крале“. По оценки на организаторите на въпросните демонстрации, провели се в редица градове, в тях са взели участие около 7 млн. души. По тази причина не е никак изненадващо, че много американци останаха шокирани от решението на Тръмп да публикува въпросното видео. Експертите на свой ред отбелязват, че този ход всъщност не е особено изненадващ и е част от стратегията на президента – предизвиквайки скандал, да се обърне към своите най-видни поддръжници, които са предимно бели избиратели от работническата класа, живеещи в малки населени места или селски райони, евангелисти и като цяло хора, споделящи консервативни възгледи.

Посланията на Белия дом

Според анализ на Андрю Роджеки и Таня Айтамурто от университета в Чикаго, Илинойс, комуникационните похвати, използвани от Белия дом, са част от тенденция, която се наблюдава в различни части на света и най-вече в страни, в които поляризацията между хората с различни политически възгледи се задълбочава, а демократичните институции отслабват. Сравнително доскоро поведението на държавните ръководители беше предимно професионално, а изказванията им – неутрални и изчистени, изпълнени с политически термини. Това, обаче, вече не е така. Колкото по популярни стават социалните мрежи, толкова по-популистки стават и посланията им, а езикът им вече е разговорен и максимално опростен. Тръмп е очевидно доказателство за това. Неговите публикации често съдържат неверни или подвеждащи твърдения, а цялостният му тон напомня за „циркова постановка“, отбелязват Роджеки и Айтамурто. Те сравняват управлението му с „реалити шоу, в което политическите роли се изпълняват, без значение какви са реалните последствия от тях“, а „ярките цветове и стилизираните изображения превръщат посланията във визуален спектакъл“.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

В това отношение, администрацията на американския президент може да бъде сравнена с група инфлуенсъри, които се стремят да изградят емоционална връзка с последователите си, съобразявайки се с техните вкусове и нужди. Публикациите на Белия дом са изцяло адаптирани към светогледа на поддръжниците на Тръмп. Неслучайно той се представя за „защитник на народа“, използвайки директни и неформални послания, които в повечето случаи целят да предизвикат негодувание или страх. Очевидно е, че към момента липсва желание за воденето на конструктивен диалог, който да намали поляризацията в американското общество. Една от темите, които са обект на постоянни дебати, е тази за имигрантите. Според президента, те представляват огромна опасност за САЩ, като публикациите му почти винаги са силно емоционални. В едно видео, например, той рецитира стихотворение, в което се разказва за добра жена, решила да се погрижи за змия. Коварното влечуго, обаче, я ухапва – алюзия за имигрантите, които, по думите на Тръмп, са опасни хищници.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq — The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025

Заплаха за демокрацията

Според редица анализатори, социалните мрежи са изключително важна част от стратегията на Тръмп по една основна причина – там той може да нарушава всякакви норми, без това да доведе до сериозни последици. В повечето случаи, коментарите му възмущават неговите опоненти, но в същото време се радват на голяма популярност сред привържениците на президента. Пример в това отношение е публикацията на Белия дом по случай Деня на влюбените, която гласеше следното: „Розите са червени, теменужките са сини, елате тук нелегално и ще ви депортираме“. „Това, което администрацията прави, е да използва статута на знаменитост на държавния глава, съчетавайки го с елементи на пародия и евтини зрелища. По този начин Тръмп успява да заглуши гласовете на голяма част от критиците си“, отбелязват Роджеки и Айтамурто в своя анализ. За поддръжниците на президента, неговото на моменти скандално поведение, както и подигравките към различни групи от американското общество – като демократите и мюсюлманите, представляват забавен начин, по който той успява да разбие статуквото и да наруши правилата на политическата коректност.

Поставянето на „илюзиите и комедията“ пред истината е тенденция, която може да има изключително негативни последици. Стратегията на Тръмп се превръща в модел за подражание на редица други държавни ръководители, които също започват да изопачават или отричат очевидни факти. Тези методи мобилизират една част от обществото, но отблъскват друга, което на свой ред води до ескалация на напрежението между хората с различни възгледи. Пропагандата, която политици като Тръмп все по-често използват, цели да внуши, че властите са силни и винаги прави, враговете са олицетворение на злото, а „патриотите“ винаги мислят по един и същи начин. Редица изследвания показват, че наглед шеговитите публикации на администрацията на американския държавен глава напомнят в някои отношения на начина, по който едни от най-авторитарните режими в света налагат своите решения. Според тях, целта е пределно ясна – управляващите да бъдат пълни господари на социалния и политически живот, а всеки опит за критика да бъде потъпкван. Основната разлика е, че в силно поляризирана демокрация като САЩ, това се тълкува по коренно различен начин: поддръжниците на Тръмп го приемат като доказателство за сила, докато за опозицията то представлява огромна заплаха. Резултатът е нарастваща нетърпимост, която разяжда единството на обществото, подкопава демокрацията и отслабва доверието в институциите.

