Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Б оливия е на прага на историческа промяна. След като в продължение на повече от две десетилетия левицата беше доминираща политическата сила в страната, през октомври тя ще се сдобие с нов президент, който е представител на опозиционна формация. Резултатите от състоялите се през уикенда избори за държавен глава показват, че най-голяма е подкрепата за сенатор Родриго Пас Перейра от Християндемократическата партия. На второ място остана бившият консервативен президент Хорхе „Туто“ Кирога от коалицията „Свободен Алианс“. Нито един от двамата, обаче, не успя да събере 40% от гласовете и да изпревари опонентите си с поне 10 на сто, за да си осигури победата още на първия кръг. Това означава, че ще се проведе балотаж, който е насрочен за 19 октомври. Освен за президент, боливийците гласуваха и за парламент, като очакванията са, че южноамериканската страна съвсем скоро ще има дясно правителство.

Bolivia’s presidential vote headed to an unprecedented runoff after elections Sunday that ended more than two decades of left-wing dominance in the Andean nation but signaled voters’ trepidation about a major lurch to the right. https://t.co/0wnt5dsK7k — NBC News (@NBCNews) August 19, 2025

Наследството на Ево Моралес

Резултатите от вота на 17 август нанесоха тежък удар по амбициите на партията „Движение за социализъм“ (MAS) да запази водещата си роля на политическата сцена в страната. Формацията управляваше Боливия почти без прекъсване след идването на власт на президента Ево Моралес в началото на века. Това беше част от т. нар. „розова вълна“ от леви лидери в Латинска Америка, като повечето анализатори отбелязват, че основната причина за техния възход е бумът на търговията със суровини. По време на близо 14-годишното си управление, Моралес постигна някои безспорни успехи. Той предостави повече права на местното индианско население, инвестира значителна част от приходите от природен газ в социални програми, а броят на хората, живеещи под прага на бедността, намаля осезаемо. Освен това, той взе серия от мерки в защита на производителите на растението кока.

В същото време, обаче, Моралес постепенно започна да използва все по-авторитарни методи, опитвайки се да се задържи на власт. След края на първите си два мандата, съдебно решение му даде правото да изкара и трети с мотива, че конституцията на страната е била променена в хода на неговото управление. Напрежението ескалира през 2019 г., когато Моралес се кандидатира за четвърти мандат. Стигна се до намесата на Конституционния съд, който го изключи от надпреварата. Впоследствие, резултатите от вота бяха оспорени, избухнаха масови размирици, а Моралес беше принуден да избяга от Боливия. Така, държавен глава стана Луис Арсе – негов близък съмишленик, по-късно превърнал се в един от най-яростните му опоненти.

Популярността на Моралес понесе тежък удар и заради скандалните обвинения, че е имал връзка с непълнолетно момиче, което дори забременяло от него. Властите разкриха, че родителите на момичето са знаели за случилото се, но са го запазили в тайна. Не е особено изненадващо, че всичко това рефлектира върху резултатите от състоялия се преди дни вот, като кандидатът на MAS Едуардо дел Кастийо остана на шесто място, събирайки подкрепа от едва 3,2%. Много анализатори се питат какъв ще бъде следващият ход на Моралес. Той продължава да се радва на внушителна подкрепа в някои селски райони и предупреди, че е готов да мобилизира поддръжниците си, за да попречи на десница да поеме управлението на страната. Според него, изборите са били „фалшифицирани“, допълвайки, че заедно с народа ще пренесе „борбата на улицата“. Моралес също така категорично отхвърли появилите се твърдения, че има намерение да потърси убежище в Куба. Изказванията му пораждат опасения, че през следващите седмици в някои части на Боливия може да избухнат масови безредици.

The Chapare, Bolivia’s coca kingdom, has been peaceful since Evo Morales emerged from its coca farmers’ union to lead the Movement to Socialism to power in 2006. But that may soon change https://t.co/rXY8Jlwb3c — The Economist (@TheEconomist) August 15, 2025

„Боливия е на ръба“

Предизборната кампания в Боливия премина под знака на тежките икономически проблеми, пред които страната е изправена. Инфлацията непрекъснато расте, като през юни достигна 23%. За сравнение, през януари този показател беше приблизително два пъти по-нисък. Прогнозите на финансистите не са обнадеждаващи. Те алармират, че до края на годината инфлацията ще достигне 34%. В резултат, цените на храните и стоките от първа необходимост достигат рекордни нива. Дълго време Боливия можеше да разчита на значителни приходи от износа на природен газ, но от 2017 г. те започнаха да спадат, основната причина за което е намаляването на добива. В опит да ограничи последиците от икономическата криза, правителството се насочи към резервите от чужда валута, но и те бяха изчерпани, което на свой ред усложни вноса на стоки от други страни.

„Боливия е на ръба“, коментира икономистът Роджър Лопес пред агенция „Ройтерс“. „Страната не разполага с долари, с които да погасява растящите си дългове. Местните жители отлично осъзнават, че следващите години ще бъдат трудни“, допълва той. С оглед на всичко това, никак не е изненадващо, че повечето избиратели смятаха състоялия се преди дни вот за възможност да накажат социалистите от MAS, а досегашният държавен глава Луис Арсе, чийто рейтинг беше изключително занижен, така и не се кандидатира за нов мандат. Анализатори също така отбелязват, че резултатите са предупредителен сигнал към други леви президенти и правителства в Латинска Америка, които са изправени пред сходни проблеми. Сред тях са тези в Чили и Колумбия, където само след няколко месеца предстои да се проведат избори.

На фона на тежката ситуация, въпросът за търговските отношения на Боливия с други страни е обект на много коментари. Един от най-силните козове на страната са нейните литиевите запаси, които биха могли да привлекат значителни чуждестранни инвестиции. Този метал е ключова съставка за производството на батерии, използвани в редица уреди, както и в електрически автомобили. Някои руски и китайски компании са сред проявилите интерес към въпросните находища, но конкретни сделки все още не са сключени, тъй като не са получили одобрението на боливийските власти. Сега, редица инвеститори споделят мнението, че задаващата се политическа рокада може да промени регулаторната среда и да отвори пътя за достъп до неизползваните ресурси от литий. В политически план, през последните две десетилетия Боливия положи значителни усилия да заздрави връзките си с държави като Китай, Русия и Иран, поради което изглежда логично, че именно те ще получат приоритетен достъп до находищата. Някои експерти, обаче, не изключват и вероятността Ла Пас да поеме нов курс, опитвайки се да подобри своите взаимоотношения със САЩ.

