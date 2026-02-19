Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Ч етири месеца след влизането в сила на примирието между Израел и „Хамас“, ивицата Газа продължава да е в плен на тежка хуманитарна криза. Хиляди палестинци живеят в палаткови лагери и имат ограничен достъп до храна и вода. Редица международни организации предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки, ситуацията ще продължи да се влошава, като особено уязвими са децата и възрастните хора. След като посети Газа през януари, изпълнителният директор на Службата на ООН за обслужване на проекти Хорхе Морейра да Силва заяви, че разрушенията са „огромни“, а всеки един от местните жители е „заобиколен от 30 тона развалини“. На фона на предстоящото първо заседание на Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, бъдещето на Газа не спира да е обект на разпалени дебати. Вече са изготвени различни планове за възстановяването на анклава, но кой от тях може да бъде осъществен?

Ramadan begins in Gaza amid ruins of shattered mosques https://t.co/wL5ujok1KV https://t.co/wL5ujok1KV — Reuters (@Reuters) February 19, 2026

Неясното бъдеще на Газа

Преди около година и половина Тел Авив представи своя план „Газа 2035“, в който е включена триетапна програма за присъединяването на района към зона за свободна търговия с египетското пристанище Ариш и израелския град Сдерот. Неговите автори дори представиха изображения, създадени с помощта на изкуствен интелект, на които се виждат футуристични небостъргачи, соларни паркове, инсталации за обезсоляване на вода, платформи за добив на нефт и високоскоростен железопътен коридор, свързващ Газа и Египет. Администрацията на Тръмп също предложи подобна футуристична визия за ивицата. Детайли бяха разкрити от зетя на държавния глава – Джаред Къшнър, по време на състоялия се миналия месец Световен икономически форум в Давос. Той показа слайдове, показващи Газа като „Ривиера“ на Близкия изток, на територията на която има луксозни крайбрежни хотели, над 100 000 жилищни сгради, офиси, летище, както и повече от 200 училища и 75 медицински заведения.

Несъмнено, планът е повече от амбициозен, но все още не е ясно как той може да бъде реализиран. Не бива да се забравя, че в резултат на израелските бомбардировки, започнали след ужасяващата терористична атака, извършена от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., над 80% от всички сгради в Газа са унищожени или повредени. Според редица експерти, визиите на Вашингтон и Тел Авив са силно повлияни от плана за анклава на професора по икономика от университета „Джордж Вашингтон“ Джоузеф Пелцман.

Според него, преди да бъде започнато изграждането на новата Газа, тя първо трябва да бъде напълно разрушена. Думите му, разбира се, предизвикаха остри реакции, като някои дори го обвиниха в подстрекаване към извършване на геноцид.

Друг често споменаван план е този, изготвен от група международни експерти в сътрудничество с академици от Газа, Западния бряг и палестинската диаспора. Той е известен с името „Феникс“ и е фокусиран върху възстановяването на сградите и инфраструктурата в региона. По техни оценки, въпросният процес ще продължи поне пет години. Съществуват и други предложения. Едно от тях е на базираната в Обединените арабски емирства организация „“Ал Хабтур“. Основен елемент от нейния план е предоставянето на 70% от собствеността на холдингова компания, която ще се заеме с възстановяването на Газа, на самите палестинци.

President Trump's newly formed Board of Peace will detail its efforts in Gaza when it convenes its first meeting on Thursday in Washington. https://t.co/Oz0xlyRRGw — ABC News (@ABC) February 19, 2026

В търсене на изход от кризата

За никого не е тайна, че възстановяването на град след война е сложен процес, изискващ много време и пари. В момента в Газа има не само 61 млн. тона развалини, но и огромен брой невзривени снаряди, които трябва да бъдат внимателно обезопасени и премахнати. По оценки на ООН, само разчистването на руините вероятно ще отнеме приблизително 20 години. Любопитен паралел може да бъде направен с Варшава. След края на Втората световна война, полската столица е почти напълно разрушена. Експерти отбелязват, че реконструирането на историческия център на града отнема близо четири десетилетия. Сроковете за възстановяването на Газа са далеч по-кратки, поради което изглежда малко вероятно да бъдат спазени, независимо от факта, че ще бъдат използвани съвременни строителни методи.

Друга важна подробност е намерението на Израел и САЩ в голяма степен да изключат палестинците от плановете си за бъдещето на Газа. Според някои доклади, на местните жители може да бъдат предложени по около 5000 долара еднократна помощ и допълнителни субсидии за период от четири години, в замяна на което те ще трябва да напуснат анклава доброволно. Повечето анализатори, обаче, са единодушни, че подобна мярка не представлява трайно решение на проблемите, пред които е изправен региона. Нито Тел Авив, нито Вашингтон дават отговор на въпроса къде ще отидат разселените местни жители, загубили домовете си по време на конфликта. Едно от предложенията гласи, че те ще получат дигитални токени, които по-късно ще могат да замененят за апартаменти на територията на ивицата Газа след нейното възстановяване. В същото време, такива токени ще бъдат предоставени и на инвеститорите, финансиращи строителните дейности. С оглед на всичко това, някои правозащитни организации предупреждават, че подобна „кражба“ на палестинска земя би била равносилна на военно престъпление.

Докато дебатите по темата за бъдещето на Газа продължават, напрежението между Тел Авив и „Хамас“ не стихва, като двете страни в конфликта взаимно се обвиняват за нарушаване на действащото примирие. Преди броени дни при израелски удари в северните и южните части на ивицата загинаха 11 души. Властите в еврейската държава отбелязват, че атакуват единствено цели на групировката, която не спира своята терористична дейност. В същото време, министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на „Хамас“, наскоро заяви, че от началото на примирието досега са загинали най-малко 600 души, като повечето от тях са цивилни. В навечерието на първата среща на Съвета за мир, Тръмп съобщи, че членовете на организацията са обещали да отпуснат 5 млрд. долара за възстановяването на анклава. Освен това, в социалната мрежа „Трут Соушъл“ той за пореден път призова „Хамас“ да пристъпи към разоръжаване – искане, което представителите на групировката категорично отказват да изпълнят. На фона на всички тези събития, ситуацията продължава да бъде взривоопасна, а редица анализатори предупреждават, че постигането на траен мир в Газа е цел, която няма как да бъде постигната в близко бъдеще.

