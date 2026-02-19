Свят

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Конфликтът между Израел и „Хамас“ нанесе огромни щети на ивицата Газа, а възстановяването на региона ще бъде изключително сложна задача, коментират експерти

Русалин Венев Русалин Венев

19 февруари 2026, 11:45
Постижима цел ли е възстановяването на Газа
Източник: iStock

Ч етири месеца след влизането в сила на примирието между Израел и „Хамас“, ивицата Газа продължава да е в плен на тежка хуманитарна криза. Хиляди палестинци живеят в палаткови лагери и имат ограничен достъп до храна и вода. Редица международни организации предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки, ситуацията ще продължи да се влошава, като особено уязвими са децата и възрастните хора. След като посети Газа през януари, изпълнителният директор на Службата на ООН за обслужване на проекти Хорхе Морейра да Силва заяви, че разрушенията са „огромни“, а всеки един от местните жители е „заобиколен от 30 тона развалини“. На фона на предстоящото първо заседание на Съвета за мир, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, бъдещето на Газа не спира да е обект на разпалени дебати. Вече са изготвени различни планове за възстановяването на анклава, но кой от тях може да бъде осъществен? 

Неясното бъдеще на Газа

Преди около година и половина Тел Авив представи своя план „Газа 2035“, в който е включена триетапна програма за присъединяването на района към зона за свободна търговия с египетското пристанище Ариш и израелския град Сдерот. Неговите автори дори представиха изображения, създадени с помощта на изкуствен интелект, на които се виждат футуристични небостъргачи, соларни паркове, инсталации за обезсоляване на вода, платформи за добив на нефт и високоскоростен железопътен коридор, свързващ Газа и Египет. Администрацията на Тръмп също предложи подобна футуристична визия за ивицата. Детайли бяха разкрити от зетя на държавния глава – Джаред Къшнър, по време на състоялия се миналия месец Световен икономически форум в Давос. Той показа слайдове, показващи Газа като „Ривиера“ на Близкия изток, на територията на която има луксозни крайбрежни хотели, над 100 000 жилищни сгради, офиси, летище, както и повече от 200 училища и 75 медицински заведения.

Несъмнено, планът е повече от амбициозен, но все още не е ясно как той може да бъде реализиран. Не бива да се забравя, че в резултат на израелските бомбардировки, започнали след ужасяващата терористична атака, извършена от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., над 80% от всички сгради в Газа са унищожени или повредени. Според редица експерти, визиите на Вашингтон и Тел Авив са силно повлияни от плана за анклава на професора по икономика от университета „Джордж Вашингтон“ Джоузеф Пелцман.

Според него, преди да бъде започнато изграждането на новата Газа, тя първо трябва да бъде напълно разрушена. Думите му, разбира се, предизвикаха остри реакции, като някои дори го обвиниха в подстрекаване към извършване на геноцид.

Друг често споменаван план е този, изготвен от група международни експерти в сътрудничество с академици от Газа, Западния бряг и палестинската диаспора. Той е известен с името „Феникс“ и е фокусиран върху възстановяването на сградите и инфраструктурата в региона. По техни оценки, въпросният процес ще продължи поне пет години. Съществуват и други предложения. Едно от тях е на базираната в Обединените арабски емирства организация „“Ал Хабтур“. Основен елемент от нейния план е предоставянето на 70% от собствеността на холдингова компания, която ще се заеме с възстановяването на Газа, на самите палестинци. 

В търсене на изход от кризата

За никого не е тайна, че възстановяването на град след война е сложен процес, изискващ много време и пари. В момента в Газа има не само 61 млн. тона развалини, но и огромен брой невзривени снаряди, които трябва да бъдат внимателно обезопасени и премахнати. По оценки на ООН, само разчистването на руините вероятно ще отнеме приблизително 20 години. Любопитен паралел може да бъде направен с Варшава. След края на Втората световна война, полската столица е почти напълно разрушена. Експерти отбелязват, че реконструирането на историческия център на града отнема близо четири десетилетия. Сроковете за възстановяването на Газа са далеч по-кратки, поради което изглежда малко вероятно да бъдат спазени, независимо от факта, че ще бъдат използвани съвременни строителни методи.

Друга важна подробност е намерението на Израел и САЩ в голяма степен да изключат палестинците от плановете си за бъдещето на Газа. Според някои доклади, на местните жители може да бъдат предложени по около 5000 долара еднократна помощ и допълнителни субсидии за период от четири години, в замяна на което те ще трябва да напуснат анклава доброволно. Повечето анализатори, обаче, са единодушни, че подобна мярка не представлява трайно решение на проблемите, пред които е изправен региона. Нито Тел Авив, нито Вашингтон дават отговор на въпроса къде ще отидат разселените местни жители, загубили домовете си по време на конфликта. Едно от предложенията гласи, че те ще получат дигитални токени, които по-късно ще могат да замененят за апартаменти на територията на ивицата Газа след нейното възстановяване. В същото време, такива токени ще бъдат предоставени и на инвеститорите, финансиращи строителните дейности. С оглед на всичко това, някои правозащитни организации предупреждават, че подобна „кражба“ на палестинска земя би била равносилна на военно престъпление.

Докато дебатите по темата за бъдещето на Газа продължават, напрежението между Тел Авив и „Хамас“ не стихва, като двете страни в конфликта взаимно се обвиняват за нарушаване на действащото примирие. Преди броени дни при израелски удари в северните и южните части на ивицата загинаха 11 души. Властите в еврейската държава отбелязват, че атакуват единствено цели на групировката, която не спира своята терористична дейност. В същото време, министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на „Хамас“, наскоро заяви, че от началото на примирието досега са загинали най-малко 600 души, като повечето от тях са цивилни. В навечерието на първата среща на Съвета за мир, Тръмп съобщи, че членовете на организацията са обещали да отпуснат 5 млрд. долара за възстановяването на анклава. Освен това, в социалната мрежа „Трут Соушъл“ той за пореден път призова „Хамас“ да пристъпи към разоръжаване – искане, което представителите на групировката категорично отказват да изпълнят. На фона на всички тези събития, ситуацията продължава да бъде взривоопасна, а редица анализатори предупреждават, че постигането на траен мир в Газа е цел, която няма как да бъде постигната в близко бъдеще.

Още от автора:

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Как светът се изправи пред воден банкрут

Лъжите, които промениха хода на историята

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Странно, но факт – какво всъщност знаем за снега

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Автор: Русалин Венев
Ивицата Газа Хуманитарна криза Израел Хамас Възстановяване на Газа Мирни планове Доналд Тръмп Конфликт Палестинци Разрушения
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Една по една марките на Stellantis обявяват завръщането на дизела

Една по една марките на Stellantis обявяват завръщането на дизела

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 4 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 6 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

България Преди 17 минути

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

<p>Бебе и малко дете пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград</p>

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

България Преди 28 минути

Взрив в Сливен: Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали

Взрив в Сливен: Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали

България Преди 48 минути

Два медицински хеликоптера транспортират по спешност в Пловдив ранените при мощната експлозия на газова бутилка. Лекарите в УМБАЛ „Св. Георги“ се борят за живота им след тежки изгаряния

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 53 минути

<p>Какво означава козелът на Калушев, открит в &quot;Петрохан&quot;</p>

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

България Преди 1 час

Разследването на шестте трупа под Петрохан стигна до зловещ прелом: откритата в хижата рисунка на козел разкрива идеологията на Ивайло Калушев – смъртоносен коктейл от тибетски мистицизъм и сатанински кодекс за безмилостно унищожение на противника

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 1 час

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

,

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

Любопитно Преди 1 час

Шеф Манчев тръгва на път, за да помогне на ресторанти в България и извън нея

Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Свят Преди 1 час

Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Свят Преди 1 час

Присъдата затваря глава от една от най-големите политически кризи в Южна Корея

<p>Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът &quot;Гюров&quot;&nbsp;положи клетва в НС</p>

Румен Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

България Преди 2 часа

В деня на почит към Апостола на свободата Радев поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в София и се поклони пред делото и саможертвата на националния герой

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

България Преди 2 часа

„Аз посочих г-н Гюров за служебен министър-председател, оттам нататък той си проведе събеседването с всички хора, които днес видяхте. Спря се на тях, от своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес, както видяхте, в пленарна зала той изложи 7 точки“, каза тя и увери, че стриктно ще следи за тяхното изпълнение.

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

България Преди 2 часа

След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

Свят Преди 2 часа

„Хамас" си възвърна контрола над над 90% от районите, където присъства“, каза Мохамед Диаб, активист в Газа

<p>Израел: Тръмп се готви да удари Иран</p>

Западната преса: Тръмп вероятно ще удари Иран до седмици или дори до дни

Свят Преди 2 часа

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран

Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

Свят Преди 2 часа

Белият дом реагира, след като Володимир Зеленски заяви, че част от мирния подход на Доналд Тръмп е „несправедлив“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Карди Би маха важна част от тялото си след турнето

Edna.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Лудогорец: Трибуните и теренът са в отлично състояние

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет

Nova.bg