Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

5 март 2026, 08:59
Източник: БГНЕС

И зраелски въздушен удар в населен с палестинци бежански лагер в Северен Ливан е убил лидер на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде днес ливанската новинарска агенция ННА.

Уасим Атала ал Али и съпругата му са загинали тази нощ при нападение на „вражески дрон, насочен към дома им“ в лагера "Бедави", близо до крайбрежния ливански град Триполи, уточнява ННА.

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота, отбелязва Франс прес.

Трансграничното нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. даде началото на двегодишна война между Израел и групировката в ивицата Газа. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху многократно е заявявал, че целта му е да унищожи изцяло "Хамас".

Източник: БТА, Иво Тасев    
