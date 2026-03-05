Любопитно

Кралски слухове: Чарлз ще абдикира в полза на Уилям

Има и твърдения, че принц Уилям вече функционира като крал по всичко освен по титла, поне въз основа на друг „дългогодишен помощник“, който твърди: „В много отношения той вече е крал неофициално. Институцията се подготвя емоционално“

5 март 2026, 10:04
Източник: Getty Images

П ридворни от двореца спекулират, че крал Чарлз ще абдикира и ще предаде трона на принц Уилям през следващата година, пише британското издание на Cosmopolitan.

Според един висш придворен: „Преходът ще изглежда премерен и достоен. Здравето е най-неопровержимото обяснение“. Друг вътрешен човек от двореца казва: „Чарлз няма да бъде възприеман като принуден. Той е чакал цял живот за тази роля. Когато се оттегли, това ще бъде изцяло по неговите условия“.

Има и твърдения, че принц Уилям вече функционира като крал по всичко освен по титла, поне въз основа на друг „дългогодишен помощник“, който твърди: „В много отношения той вече е крал неофициално. Институцията се подготвя емоционално, дори ако документите все още не са факт“.

Това се случва на фона на твърдения от кралски източници пред Daily Mail, че фактът, че Чарлз е позволил на опозорения си брат Андрю да живее в частен кралски имот в Сандрингам, е огромно петно за наследството му и че сега той е „куца патица“.

Експертът по кралското семейство Морийн Калахан добавя, че „кралят може да изчака няколко седмици или месеци, преди да се позове на продължаващото си лошо здраве“, но в крайна сметка „Чарлз трябва да се откаже от короната си, за да я спаси“.

Източник: Cosmopolitan    
