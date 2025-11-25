Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

П олитиците често са критикувани, че правят напразни обещания, които няма как да изпълнят. Примерите в това отношение са много, като през последните месеци едно твърдение на американския президент Доналд Тръмп стана обект на разпалени дебати. Става въпрос за думите му, че може да сложи край на войната в Украйна само за 24 часа. Това, очевидно, не се случи, като конфликтът продължава, а повечето експерти смятат, че споразумение между Москва и Киев едва ли ще бъде сключено скоро. На фона на тази непредсказуема ситуация, разпространеният преди дни мирен план на САЩ, състоящ се от 28 точки, предизвика вълна от възмущение. Според мнозина, в много отношения той е равносилен на обявяването на капитулацията на Украйна и предвижда изпълняването на голяма част от исканията на Русия.

Предложението на Вашингтон повдигна редица въпроси, на които все още няма задоволителни отговори. Появиха се съмнения, че планът е изготвен изцяло от Москва – твърдение, опровергано от американския държавен секретар Марко Рубио. Той отбеляза, че документът е бил разработен от САЩ въз основа на информация, получена от Русия и Украйна. По-рано, обаче, стана ясно, че група сенатори са разговаряли с Рубио. Пред тях той е уточнил, че предложението всъщност не е дело на Белия дом, а Вашингтон е влязъл в ролята на посредник. Тръмп на свой ред написа в социалната мрежа TruthSocial, че Киев „изразява нулева благодарност“ за усилията му да намери изход от продължаващата близо четири години война. Междувременно, в Женева се проведе среща, в която взеха участие представители на Украйна, САЩ и Европа. Изготвен беше нов план, който е по-изгоден за Киев, но впоследствие беше отхвърлен от Кремъл като „неконструктивен“. Всичко това нагледно демонстрира колко сложна задача е постигането на траен мир между Русия и Украйна. Истината е, че ако не бъде постигнато споразумение, което да е поне частично изгодно и за двете страни, конфликтът няма как да бъде окончателно прекратен.

The United States and Ukraine have slimmed down but not finalized the controversial 28-point plan to end the war, officials said, after frenzied meetings in Geneva between top Ukrainian and U.S. negotiators. https://t.co/eQkLLcAFhX — The Washington Post (@washingtonpost) November 24, 2025

„В разрез с американските национални интереси“

Първоначалният план на Тръмп за Украйна беше подложен на ожесточени критики от редица анализатори. Един от тях е Дейвид Медникоф, експерт по международни отношения от Масачузетския университет в Амхърст. „Съществуват много противоречия относно това дали предложението, оповестено миналата седмица от администрацията на Тръмп, отразява американската позиция или всъщност е дело на Русия. Струва ми се, че преговорите, които се състояха в Женева, сближиха позициите на САЩ и Украйна по някои въпроси, свързани с гаранциите за сигурност, които Киев настоява да получи, както и с териториалните претенции на Москва. Очевидно е, че Тръмп се стреми да постигне споразумение за прекратяването на войната възможно най-скоро, но към настоящия момент изглежда, че това няма как да се случи – особено ако целта е едновременно да се гарантира суверенитета на Украйна и да бъдат изпълнени поне част от исканията на Владимир Путин“, заяви той за Vesti.bg.

Далеч по-краен в позицията си е професорът по политология от Станфордския университет Майкъл Макфол. Според него, външната политика на Белия дом е хаотична и опасна. „Този план е не просто неизгоден за Украйна – той е в разрез с американските национални интереси. Колкото по-скоро Тръмп и неговият екип осъзнаят това и го изоставят, толкова по-малки ще бъдат щетите, нанесени на САЩ и Европа. Фактът, че предложението най-вероятно е било изготвено от Москва, но представено от Вашингтон, е, меко казано, обиден за Белия дом. Това изпраща крайно негативен сигнал към всички партньори на САЩ, разкрива слабостите на администрацията на Тръмп и нанася тежък удар върху престижа на страната в международен план“, смята експертът.

Не всички, обаче, споделят това мнение. Майкъл Деш, който е професор по международни отношения от университета в Нотр Дам, отбелязва, че планът на американския президент несъмнено е неприятен за Киев, но в голяма степен отразява това, което се случва на бойното поле. „И двете страни в конфликта дават много жертви, но няма как да се отрече, че Украйна отстъпва на Русия по редица показатели. В резултат, Кремъл бавно, но непрекъснато завладява все повече територии – процес, който в представите на Путин засега няма защо да бъде прекъсван“, подчерта той за Vesti.bg. По думите му, „алтернативното споразумение, предложено на срещата в Женева, е нереалистично: то игнорира факта, че Украйна постепенно губи войната, а жителите на страната вече са твърде уморени от неспирните сражения. Доказателствата са много – включително съобщенията, че все повече войници дезертират или отказват да участват в бойни действия. Корупционният скандал, който разтърси Украйна и достигна самия Володимир Зеленски, допълнително влоши ситуацията“.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy shared a lengthy response after Trump blamed Ukrainian leadership for its “violent and terrible” war with Russia. https://t.co/ckjAdDnhal — HuffPost (@HuffPost) November 24, 2025

Трудният път към мира

На фона на всички събития, случили се през последните няколко дни, най-важният въпрос остава без отговор – ще бъде ли постигнат траен мир между Киев и Москва? Анализаторите са единодушни, че това е възможно, но само ако бъдат положени значителни усилия от всички, замесени в продължаващия конфликт. „Иронията е, че ако погледнем отвъд гръмките изказвания, идващи от Европа, един факт постоянно остава на заден план – Русия на практика не представлява реална опасност за страните от ЕС. Ако разходите за отбрана се увеличат, а купуването на евтин руски газ и петрол бъде ограничено (или прекратено напълно), то рисковете, свързани с политиката, водена от Путин, в голяма степен ще останат в миналото. Вместо това, обаче, европейците продължават да търгуват с Кремъл, разчитат на САЩ за собствената си сигурност и настояват да се сражават с руснаците до последния украинец“, смята проф. Деш.

Настоящата ситуация също така показва колко сериозни са геополитическите предизвикателства, пред които е изправен Белият дом. „Неспособността на Тръмп да убеди Путин да промени поне част от своите претенции потвърждава един опасен модел, който се повтаря във външната политика на настоящата администрация. Той можеше да бъде забелязан и по време на състоялата се наскоро среща между американския президент и китайския му колега Си Цзинпин в Южна Корея – Тръмп оказва натиск върху слабите демокрации, но е готов на големи компромиси, когато преговаря с влиятелни авторитарни лидери. Това определено вреди на САЩ“, убеден е проф. Макфол. „Ако анализираме ситуацията отвъд границите на Европа, планът на Тръмп за Украйна вреди на американските интереси в Азия. Когато с поведението си толерираш действията на един агресор, ти изпращаш опасен сигнал към други световни сили. В резултат, Си Цзинпин може да реши, че моментът да нападне Тайван е настъпил – сценарий, който би вкарал глобалната икономика в тежка криза. Освен това, САЩ ще бъдат принудени да се включат в конфликта и да се изправят срещу Китай“, предупреждава още експертът.

