Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Т ази неделя в Полша ще се проведат президентски избори. Вотът е с огромно значение, тъй като ще определи облика на политическия пейзаж в страната през следващите няколко години. Експертите го определят и като своеобразен референдум за резултатите, постигнати от правителството на премиера Доналд Туск. Изборите ще се състоят в критичен момент, в който бъдещето на НАТО изглежда неясно, а заплахите, идващи от Русия, стават все по-големи. В надпреварата за президентския пост участват общо 13 кандидати, като прогнозите са, че най-вероятно името на наследника на настоящия държавен глава Анджей Дуда ще стане ясно след провеждането на балотаж.

The front-runner in Poland’s presidential election Rafal Trzaskowski accused his main rival Karol Nawrocki of spreading Russian propaganda and “anti-German phobias” in a televised debate that failed to deliver a clear winner https://t.co/stUzuQp4Y0

Социолозите смятат, че с най-големи шансове за победа е проевропейският кандидат на управляващата партия „Гражданска платформа“ Рафал Тшасковски. Той е кмет на Варшава и бивш евродепутат, като в основата на неговата предизборна кампания стои темата за войната в Украйна. По думите му, сигурността е „лайтмотивът на тези избори“, а гласоподавателите искат държавен глава, който да гарантира стабилността на Полша и да задържи страната в ядрото на ЕС, а не в неговата периферия. Последните проучвания сочат, че Тшасковски се радва на подкрепа от приблизително 31%, което означава, че той най-вероятно няма да спечели вота на първия тур и ще бъде проведен балотаж между него и останалия на второ място кандидат. Анализаторите отбелязват, че в страна като Полша, голяма част от населението на която е силно консервативно, либералните му възгледи – особено по въпроси като абортите и правата на ЛГБТИ+ общността, могат да накарат някои избиратели да оттеглят подкрепата си за него.

От това може да се възползва основният му съперник Карол Навроцки, за когото се очаква, че ще бъде подкрепен от около една четвърт от поляците, имащи право на глас. Той е независим кандидат, зад който застана най-голямата опозиционна формация – „Право и справедливост“. По образование е историк, като е бил директор на Музея за Втората световна война в Гданск. Преди известно време Навроцки разгневи Москва, след като се опита да премахне паметници, създадени по времето на СССР. Известен с критичното си отношение към ЕС, неговите основни предизборни обещания са свързани с въвеждането на по-ниски данъци и ограничаването на правата на ЛГБТИ+ общността, като освен това настоява 5% от БВП на Полша да отива за отбрана (в интерес на истината, Тшасковски е на същото мнение по този въпрос). През последните години, Навроцки се оказа замесен в няколко скандала. През 2018 г. кандидат-президентът публикува книга, използвайки псевдонима Тадеуш Батир, а в телевизионно интервю, по време на което лицето му е скрито а гласът – променен, той похвали Навроцки за постиженията му, без да разкрие, че двамата са една и съща личност. Освен това, той е обвинен, че е присвоил по незаконен начин апартамент от възрастен мъж на име Йержи – твърдение, което Навроцки категорично отхвърля.

На трето място с подкрепа от близо 13% се подрежда Славомир Менцен. Неговата кандидатура е издигната от крайнодясната партия „Конфедерация“. Менцен е виден критик както на правителството на Туск, така и на ЕС. Той призовава за по-голям суверенитет на Полша и настоява националните закони да имат по-голяма тежест от тези на Евросъюза. По отношение на войната в Украйна, Менцен смята, че Варшава трябва да запази неутралитет и да не отделя значителни суми в подкрепа на Киев. 38-годишният политик е особено активен в социалните мрежи, като популистките му позиции го правят много популярен сред по-младите избиратели. В същото време, опонентите му го критикуват, че възгледите му по редица въпроси са твърде радикални. Те припомнят негово изказване от 2019 г., когато Менцен заяви: „Не искаме евреи, хомосексуалисти, аборти, данъци и ЕС“. Самият кандидат отбелязва, че думите му са извадени от контекста. Това, обаче, не променя факта, че по-голямата част от поляците го смятат за политик, който не разполага с необходимите качества, за да защити интересите на Полша.

Warsaw-Bucharest axis sparks backlash days before vote: Right-wing candidates Karol Nawrocki of Poland and George Simion of Romania joined forces at a Polish rally Wednesday, just days before both nations vote on Sunday. https://t.co/uLaDROnX2n