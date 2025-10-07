Свят

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Експерти предупреждават, че пресъхването на реката може да предизвика безпрецедентна криза и да застраши живота на милиони хора

Русалин Венев Русалин Венев

7 октомври 2025, 13:02
Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг
Източник: iStock/Getty Images

П очитана като богиня, която пречиства греховете на вярващите, река Ганг е жизненоважна артерия за стотици милиони хора в Южна Азия и осигурява около 40 процента от водата за населението на Индия. Тя извира от ледника Ганготри, намиращ се в западната част на Хималаите и тече на юг и изток през Индо-Гангската равнина към Бенгалския залив, в който се влива чрез обширна делта. Равнинната част на водосборния басейн на реката е сред най-гъстонаселените райони на планетата, като там живеят над половин милиард души. Учени, обаче, предупреждават, че Ганг пресъхва с безпрецедентна скорост, което може да има ужасяващи последици. Според тях, климатичните промени и човешката дейност тласкат региона към истинска катастрофа. В интерес на истината, редица реки в различни части на планетата преминават през подобни процеси, но ситуацията с Ганг се откроява както със скоростта на случващото се, така и с неговия мащаб. В проучване, резултатите от което бяха публикувани наскоро, учени анализираха данни от последните 1300 години. Според заключенията им, всички най-тежки засушавания на Ганг са се случили през последните две десетилетия. Части от реката, по които в миналото кораби са можели да преминават целогодишно, сега са недостъпни за плавателни съдове. Освен това, както огромен брой кладенци, така и канали, напояващи обширни земеделски площи, днес са почти напълно пресъхнали. Експертите са единодушни, че е необходимо да се вземат незабавни мерки за справянето със задълбочаващата се криза, тъй като в противен случай последиците могат да бъдат апокалиптични.

  • Задълбочаващи се проблеми

Покачването на глобалните температури има крайно негативен ефект върху ледниците, които се топят с невиждана скорост. Според доклад на ЮНЕСКО, само през 2024 г. са загубени около 450 гигатона лед. Данните сочат още, че от 1975 г. насам въпросното количество е 9000 гигатона – еквивалент на леден блок с площта на Германия и дебелина 25 м. Този обезпокоителен процес се отразява и на Хималаите, където ледниците се топят все по-бързо. Учените предупреждават, че това води до две много опасни последици: на първо място, рискът от наводнения се увеличава, а на второ, количеството вода, което се стича надолу през сухите сезони, ще намалее значително в дългосрочен план. Ледниците в Хималаите често са наричани „Водните кули на Азия“, като топенето им е една от основните причини за пресъхването на Ганг.

В същото време, водите в басейна Ганг-Брахмапутра (Брахмапутра е река, преминаваща през Китай, Индия и Бангладеш. Тя е приток на Ганг и е една от основните води артерии в Южна Азия), който е от огромна важност за стотици милиони местни жители, непрекъснато намаляват. На този фон, зачестяват случаите на замърсяване с арсен и флуорид, което заплашва както земеделските площи, така и здравето на хората. Не бива да се забравя и още една важна подробност – продължаващото изграждане на нови язовири. Проектът „Фарака“ в Индия, например, намалява количеството вода, достигащо до Бангладеш през сухите сезони. Това има пагубен ефект върху селското стопанство и заплашва Сундарбан – най-голямата по територия мангрова гора на Земята. В Северен Бангладеш и Западна Бенгалия редица по-малки реки пресъхват през лятото, оставяйки много хора без вода. Този процес е предвестник на онова, което предстои да се случи с Ганг, ако не бъдат взети мерки.

Прогнозите на експертите не са оптимистични. Според някои анализи, две трети от Ганг могат да пресъхнат до 2030 г. Специалистите дават за пример случващото се с Бхагиратхи (Ганг е образувана от сливането на тази река и Алакнанда). Сателитни снимки разкриват, че има участък от нея с дължина 8 км., който през последните години пресъхва постоянно. Значително е намаляло и количеството вода, идващо от други реки, вливащи се в Ганг. Еколозите са единодушни, че климатичните промени, съчетани с човешката дейност, могат да оставят над половин милиард души без достъп до питейна вода през следващите десетилетия. Нараства и опасността от масов глад, тъй като земеделските площи, от които зависи изхранването на много хора, понасят тежки щети. По тази причина, учените призовават незабавно да бъде наложена забрана за изграждането на нови водноелектрически централи и язовирни стени в района на Ганг.

  • Надежда за промяна

Необходимостта от спешни действия е повече от очевидна. Частичните решения няма да са достатъчни, предупреждават експертите – настъпил е моментът за цялостно преосмисляне на начина, по който се управляват водните ресурси. Какво трябва да се промени? От една страна, необходимо е да се изготви и приложи внимателно планирана стратегия за използването на подземните води. Тя трябва да гарантира, че ще има достатъчни количества както за хората, така и за екосистемите. Освен това, учените призовават за създаването на детайлни климатични модели, в които да се вземат предвид различни фактори – като човешката дейност и променливостта на мусоните.

Трансграничното сътрудничество също е от огромно значение. Индия, Бангладеш и Непал трябва да се справят значително по-добре със споделянето на данни, управлението на язовири и прилагането на мерките, свързани с борбата с климатичните промени. Експертите призовават за сключването на международни споразумения, които да превърнат разумното използване на водните ресурси на реки като Ганг в основен приоритет. Те допълват, че в този процес трябва да бъдат включени представители на онези общности, които са най-силно зависими от въпросните реки.

От голяма важност е и намирането на решение на още един проблем – Ганг е една от петте най-силно замърсени реки в света. Показателна е ситуацията в района на град Варанаси, който е разположен на левия бряг на Ганг в щата Утар Прадеш. Фекалното замърсяване на водите там надхвърля стократно допустимите стойности, като положението се влошава непрекъснато. Всички опити на властите да се справят с проблема засега завършват с неуспех, а необходимостта от прилагането на нова стратегия става все по-голяма. Истината е, че за стотици милиони хора, живеещи в Южна Азия, Ганг е нещо много повече от река. Тя е свещен символ и крайъгълен камък на местната цивилизация. Пресъхването ѝ е проблем, който може да доведе до кошмарни последици, поради което бездействието е недопустимо. Учените са единодушни, че времето за отправяне на предупреждения е отминало. Днес са необходими действия, за да се гарантира, че Ганг ще продължи да тече.

Още от автора:

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка

Изборите в Полша и дългата ръка на Кремъл

Индонезия – страната, която иска да има нула врагове и хиляда приятели

Случайните открития, които промениха историята на медицината

Опитва ли се Путин да върне Русия в Средновековието

Как Кашмир се оказа „ябълката на раздора“ между Индия и Пакистан

Светът според Доналд Тръмп

Войната на Виктор Орбан срещу ЛГБТ+ общността

По пътя на дипломацията – ще помогне ли Саудитска Арабия за постигането на мир в Украйна

След края на войната – какво бъдеще очаква Украйна

Бизнес, дипломация и заплахи – какво ще се случи с Гренландия

Политиците, които обявиха война на науката

Ердоган срещу Имамоглу – сблъсъкът за бъдещето на Турция

Задава ли се краят на ерата Орбан

Република Сръбска – бурето с барут, което може да избухне съвсем скоро

Непостижима цел ли е мирът в Украйна

Шокиращата история на най-корумпирания държавен лидер в историята

Единството като непостижима цел: Застрашено ли е бъдещето на ЕС

Тръмп срещу Зеленски – скандалът, който раздели Запада на две

Кой ще спечели войната в Украйна

Автор: Русалин Венев
Река Ганг Засушаване Климатични промени Водна криза Замърсяване на водите Топене на ледници Южна Азия
Последвайте ни
Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

Неловка среща между Чарлийз Терон и Джони Деп на ревюто на Dior в Париж взриви мрежата

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Лудият план на Nissan да се върне обратно в играта

Лудият план на Nissan да се върне обратно в играта

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 дни
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 2 дни
<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 2 дни
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 2 дни

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 11 минути

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 27 минути

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

България Преди 1 час

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Заради опасения от шпионаж: ЕС ограничава пътуванията на руски дипломати

Свят Преди 1 час

Мярката идва след рязко увеличаване на хибридните операции срещу партньорите на Украйна в ЕС и НАТО

Снимката е илюстративна

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

България Преди 1 час

Свлекли са се камъни, дървета и пръст

<p>МВР отхвърли спекулации: Разследваме запалените камиони в София</p>

МВР категорично отхвърля "политическите" спекулации за запалените камиони в София

България Преди 1 час

Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли", отговориха от министерството

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

Столичната община с мерки заради очакваните валежи

България Преди 1 час

Има ли рискови зони в София, които биха могли да се наводнят

<p>Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя</p>

Васил Терзиев по казуса със сметопочистването в София: Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедност

България Преди 1 час

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост“, посочи той

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Започват строги проверки: Глоби до 1 милион лева за спекула

Пари Преди 1 час

От утре, 8 октомври изтича адаптационният период, предвиден в Закона за въвеждане на еврото и започва налагането на ефективни санкции

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Второто най-близко преминаване на астероид край Земята, регистрирано някога, току-що прелетя над Антарктида

Свят Преди 1 час

Небесният обект 2025 TF, открит едва часове след като отмина планетата, е минал по-ниско от орбитата на Международната космическа станция. Макар да е бил само няколко метра в диаметър, случаят отново поставя въпроса защо човечеството често забелязва такива обекти едва след като вече са ни подминали

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 1 час

Това е първата публична поява на Никол с дъщерите ѝ след новината за края на брака ѝ

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха &quot;цялата истина&quot; за &quot;Елените&quot;</p>

Кметът и главният архитект на Несебър представиха цялата документация на "Елените" (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Във видео, публикувано в YouTube, двамата обявиха, че разкриват "цялата истина по въпроса"

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Тръмп потвърди, че Шон "Диди" Комбс го е помолил за помилване

Свят Преди 2 часа

„Бях много приятелски настроен към него, разбирахме се чудесно и ми изглеждаше като симпатичен човек"

<p>Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно на червения килим след развода (СНИМКИ)</p>

За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно

Любопитно Преди 2 часа

Двамата присъстваха на премиерата на мюзикъла „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк

ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

ВВС ще получи обувки за над 1 милион лева от кожа на едър рогат добитък

България Преди 2 часа

Пилотите от Военновъздушните сили ще получат 2504 чифта нови обувки, описани в публикувана обществена поръчка от Министерството на отбраната

<p>Дончев: Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост</p>

Томислав Дончев: Големият проблем в "Елените" е, че за едно място отговарят много институции

България Преди 2 часа

Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост, отбеляза вицепремиерът

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Сестрата на Елизабет II - голямата бунтарка и красавица

Edna.bg

Неприятни новини за нападател на Рома

Gong.bg

Световната волейболна централа с материал за еуфорията около нашите герои

Gong.bg

Наводнение в морския курорт Лозенец (ВИДЕО)

Nova.bg

Висока степен на опасност: Столичната община с мерки заради очаквани валежи

Nova.bg