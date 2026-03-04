Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

И рак беше обхванат от пълен срив на електрозахранването на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран и ответните ирански удари срещу всички държави в региона.
Министерството на енергетиката на Ирак съобщи, че „електроенергийната мрежа е напълно изключена във всички иракски провинции“, без да посочи причината за аварията.
Дрон удари американска военна база
В изявление, цитирано от Иракската новинарска агенция, се уточнява, че се извършва проверка за установяване на причините, като вече е започнало възстановяване на електроцентралите и преносните линии. Части от страната бяха подложени на многократни атаки след избухването на войната между Израел, САЩ и Иран.
На този фон посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат незабавно Ирак.
„Гражданите на САЩ в Ирак са силно насърчени да заминат възможно най-скоро, щом могат да го направят безопасно, и да останат на място, докато условията не позволят сигурно отпътуване“, се казва в съобщение на дипломатическата мисия, публикувано в Х.
„Ако това може да бъде направено безопасно, американците трябва да напуснат Ирак сега“, се добавя в него.
Идентифицираха четирима от войниците, загинали в конфликта в Иран
Междувременно нови експлозии отекнаха в Ербил - столицата на автономния кюрдски регион в Северен Ирак. Силни взривове са били чути основно в района на летището, където са разположени сили на оглавяваната от САЩ коалиция. От началото на войната в Близкия изток над Ербил многократно са били прехващани дронове, а в града се намира и голям комплекс на консулството на САЩ.
В района на международното летище в Багдад също беше регистриран инцидент.
„Два дрона бяха свалени близо до летището в Багдад, без да има жертви или материални щети“, заяви иракски източник от силите за сигурност.
На територията на летището се намира военна база с дипломатически обект на САЩ.
تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق - 4 مارس/آذار 2026— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 4, 2026
الموقع: العراق، على مستوى البلاد
الموضوع: التحديث رقم 5
تهتم حكومة الولايات المتحدة بسلامتكم، وستواصل تزويدكم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة. يُنصح المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة بالمغادرة حالما… pic.twitter.com/Sll8dNnJqq