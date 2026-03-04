Свят

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат незабавно Ирак

4 март 2026, 19:58
Какво става, пълен енергиен срив в Ирак
Източник: EPA/БГНЕС

И рак беше обхванат от пълен срив на електрозахранването на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран и ответните ирански удари срещу всички държави в региона.

Министерството на енергетиката на Ирак съобщи, че „електроенергийната мрежа е напълно изключена във всички иракски провинции“, без да посочи причината за аварията.

Дрон удари американска военна база

В изявление, цитирано от Иракската новинарска агенция, се уточнява, че се извършва проверка за установяване на причините, като вече е започнало възстановяване на електроцентралите и преносните линии. Части от страната бяха подложени на многократни атаки след избухването на войната между Израел, САЩ и Иран.

На този фон посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат незабавно Ирак.

„Гражданите на САЩ в Ирак са силно насърчени да заминат възможно най-скоро, щом могат да го направят безопасно, и да останат на място, докато условията не позволят сигурно отпътуване“, се казва в съобщение на дипломатическата мисия, публикувано в Х.

„Ако това може да бъде направено безопасно, американците трябва да напуснат Ирак сега“, се добавя в него.

Идентифицираха четирима от войниците, загинали в конфликта в Иран

Междувременно нови експлозии отекнаха в Ербил - столицата на автономния кюрдски регион в Северен Ирак. Силни взривове са били чути основно в района на летището, където са разположени сили на оглавяваната от САЩ коалиция. От началото на войната в Близкия изток над Ербил многократно са били прехващани дронове, а в града се намира и голям комплекс на консулството на САЩ.

В района на международното летище в Багдад също беше регистриран инцидент.

„Два дрона бяха свалени близо до летището в Багдад, без да има жертви или материални щети“, заяви иракски източник от силите за сигурност.

На територията на летището се намира военна база с дипломатически обект на САЩ.

Източник: БГНЕС    
Ирак Иран Война в Близкия изток
