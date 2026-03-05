Свят

Ирански ракети, удари по "Хизбула" и енергийна криза в Ирак - последните новини от Близкия изток

Саудитска Арабия и Катар прехващат ракети, хиляди бежанци напускат Техеран

Обновена преди 51 минути / 5 март 2026, 08:02
Е скалацията на напрежението в Близкия изток през последните дни отново поставя региона в центъра на световното внимание, след серия от военни действия, дипломатически реакции и нарастващи опасения от по-широк конфликт. Ситуацията остава динамична, като събитията в няколко ключови държави се развиват паралелно и влияят върху регионалната сигурност и международната политика.

  • Ирак е засегнат от прекъсване на електроподаването

В полунощ стана ясно, че Ирак е засегнат от повсеместно прекъсване на електроподаването, свързано със спад в доставките на газ за ключова електроцентрала. Министерството на енергетиката, което първоначално не посочи причината за прекъсването на тока, впоследствие съобщи за внезапен спад в доставките на газ за електроцентралата Румайла в провинция Басра в Южен Ирак, който е довел до загуба на производствен капацитет от 1900 мегавата. Всички провинции са засегнати, уточни министерството.

Проблемите възникнаха на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, които се отразиха и на регионалните енергийни доставки.

  • Ирански представител: Иран ще атакува израелския ядрен обект в Димона, ако Израел и САЩ поискат смяна на режима в страната

По-късно ирански представител направи изявление като заяви, че Иран ще атакува израелския ядрен обект в Димона, ако Израел и САЩ поискат смяна на режима в страната.

Същевременно Върховният комисариат на ООН за бежанците заяви, че около 100 000 души са избягали от Техеран през двата дни, последвали израело-американската атака на 28 февруари, предаде Франс прес. Очаква се данните да бъдат актуализирани.

Израел пък обяви, че облекчава ограниченията, въведени чрез извънредното положение, обявено в страната заради ударите по Иран, предаде Франс прес.

Съгласно облекчаването събиранията на до 50 души са разрешени, а бизнесите, които са в близост до бомбоубежища ще могат да работят. Но училищата ще останат затворени.

  • Саудитска Арабия прехвана три крилати ракети от Иран

През нощта Саудитска Арабия обяви, че е прехванала три крилати ракети от Иран близо до град Ал Хардж в централната част на страната.

Същевременно властите на Бахрейн обявиха, че от началото на ударите в Иран противовъздушната отбрана на страната е прехванала над 70 ирански ракети и близо 20 дрона.

Същевременно Израел обяви, че е постигнал „исторически напредък“ за своята защита благодарение на водената заедно със САЩ операция срещу Иран, предаде Франс прес.

„Израел и САЩ заедно постигнаха исторически напредък за защита на нашите граждани и на цивилизования свят“, заяви Шош Бедросян, говорителка на министър-председателя Бенямин Нетаняху.

Тя също така отбеляза, че тези удари по Иран са били необходими, защото Иран е възстановявал своята ядрена програма в „нови подземни бункери“ и са съществували признаци, че планира „да атакува Израел и американските сили в Близкия изток“.

  • Израел нанесе нови удари по позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан

В ранни часове на деня израелската армия съобщи, че е нанесла удари по множество позиции на „Хизбула“ в Южен Ливан, южно от река Литани. Новината идва малко след като израелската армия отправи призив към жителите на редица населени места от района да се евакуират незабавно.

Сред целите на новите удари са били множество площадки за изстрелване на ракети и съоръжение за производство на дронове, се казва в изявление на израелските сили.

Същевременно  при два израелски удара по две коли близо до ливанската столица Бейрут бяха убити трима души, а шестима души бяха ранени, пояснява министерството на здравеопазването на Ливан, информира Франс прес. Според ливанската агенция ННА ударите са били нанесени на пътя, водещ към летището. 

В „Телеграм“ израелската армия каза, че е атакувала терористи в околностите на Бейрут.

Израел е нанесъл удари и по Южен Бейрут, който е бастион на „Хизбула“, предаде Франс прес. Преди това израелските сили предупредиха жителите да напуснат зоната, а после написаха в „Телеграм“, че са започнали да нанасят удари по инфраструктура на „Хизбула“.

  • Британска агенция за морска сигурност: Танкер, закотвен край Кувейт, е бил разтърсен от силен взрив

Междувременно световните агенции съобщиха, че танкер, закотвен в Кувейт, е бил разтърсен от силен взрив и от него е започнало изтичане на въглеводороди, след като един от неговите резервоари е бил повреден, съобщи Британска организация за морски търговски операции, която  е подразделение на британските кралски военноморски сили, което наблюдава и координира безопасността на търговските кораби по света, особено в рискови райони като Персийския залив, предадоха световните агенции.

Капитанът на закотвения танкер съобщава, че е видял и чул силен взрив в лявата част на кораба и след това е забелязал малка лодка да се отдалечава от него, като инцидентът е станал в района на Мубарак Ал Кабир, уточни агенцията.

Екипажът е невредим и не е възникнал пожар, уточнява агенцията, която препоръчва на корабите в района на Персийския залив да проявяват повишено внимание.

Министерството на вътрешните работи на Кувейт поясни, че инцидентът е станал извън териториалните води на страната, на най-малко 60 километра от пристанището Мубарак Ал Кабир.

Откакто в края на миналата седмица започнаха американско-израелските удари срещу Иран, Техеран нанася удари по обекти в държавите от Персийския залив, включително по цивилни цели, както и по американски военни бази. В Кувейт вече имаше няколко атаки, при които най-малко един човек загина, а десетки други бяха ранени.

Кораби многократно бяха поразявани от снаряди в Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив. Заплахата от ирански ракети и дронове на практика доведе до почти пълно спиране на търговското корабоплаване в региона от началото на последната ескалация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският военноморски флот ще ескортира кораби през Ормузкия проток – ключов маршрут за транспортиране на петрол и газ – ако това се наложи.

  • Израел: Нови ирански ракети бяха изстреляни по посока на Израел

Рано тази сутрин в Централен Израел беше издадена тревога и беше задействана противовъздушната отбрана заради изстрелване на нови ракети от Иран по израелска територия, предаде Франс прес.

Иранската телевизия на свой ред съобщи, че Иран е изстрелял нова вълна от ракети към Израел.

Малко след това над Йерусалим отекнаха взривове, предаде Франс прес. 

Засега няма данни за пострадали и щети.

  • Катар евакуира жителите на района около американското посолство

Властите на Катар обявиха, че евакуират като предпазна мярка жителите на района около американското посолство столицата Доха, предаде Франс прес.

Властите също така призовават през нощта хората да си останат у дома.

Катар стана обект на обстрел от Иран след началото на израело-американските удари.

Във вторник Катар съобщи, че две ирански ракети са били насочени към неговата територия, като една от тях е ударила американската военна база "Ал-Удейд". Властите казаха също така, че противовъздушната отбрана е предотвратила в същия ден е предотвратил няколко атаки срещу летището в Доха.

Вчера катарските сили заяви, че са прехванала няколко ракети и дронове, изстреляни от Иран по посока на Катар.

  • Иранската армия: Отново нанесохме удари по кюрдски групи в съседен Ирак

След ескалация и напрежение през изминалата нощ иранската армия заяви рано тази сутрин, че отново е нанесла удари по кюрдски групи в съседен Ирак, предадоха ИРНА, ДПА и Франс прес.

Три ракети са били изстреляни по щабовете на опозиционни кюрдски групировки. Иранският пропаганден канал "Прест Ти Ви"  публикува видеа, които според него показват попадения по позиции на „анти-ирански сепаратисти“ в Ирак.

Американските медии наскоро съобщиха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да въоръжи кюрдски групи, за да предизвика бунт срещу иранското ръководство. Белият дом отрече тези съобщения.

Но все пак прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че Тръмп е разговарял с кюрдски лидери в региона относно американската база в Северен Ирак.

Кюрдите са етническа група, съставлявана от приблизително 30 милиона души, живеещи основно в Ирак, Иран, Сирия и Турция.

Те водят десетилетия наред борба за собствена държава и дълго време са били преследвани и потискани както в Ирак, така и в Иран и Турция. Автономният кюрдски регион в Ирак е създаден след свалянето на Саддам Хюсеин от власт в Ирак през 2003 г.

  • Външният министър на Иран: САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента" с потопения ирански боен кораб

САЩ горчиво ще съжаляват за "прецедента", който създадоха, след като американска подводница потопи ирански боен кораб край бреговете на Шри Ланка, предупреди днес министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс. 

Фрегатата "ИРИС Дена" с почти 130 моряци на борда, гостуваща на индийския военноморски флот, бе поразена от американски удар - в международни води и без предупреждение - написа Арагчи в социалната платформа "Екс".

"САЩ горчиво ще съжаляват за прецедента, който създадоха", посочи той.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Близък изток Ескалация на напрежението Военни конфликти Иран Израел Ракетни удари Енергийни доставки Регионална сигурност Кюрдски групи Саудитска Арабия
Сбогом, плюшено приятелче: Изоставеното макаче Пънч намери истинско семейство

Любопитно Преди 23 минути

Изображения на Пънч, който влачи играчка, по-голяма от него, привлякоха вниманието на посетителите на зоологическа градина близо до Токио

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

Мъж загина след инцидент с каруца в Сливенско

България Преди 38 минути

Мъжът е бил открит в нива край пътя

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

65 евро за ток за необитаем имот: Жена от Пазарджик с абсурдни сметки

България Преди 1 час

От юли миналата година бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова

Техеран

Изповед от сърцето на Иран: Между заплахите на режима и чакането на „великия момент“

Свят Преди 1 час

„Броят на експлозиите, разрушенията, това, което се случва – невероятно е“, казва Салар, чието име е променено. Докато някои иранци казват, че продължаващите атаки са ги накарали да се страхуват за семействата си, други определят режима като уплашен и изразяват надежда за бъдещето на страната

<p>Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев</p>

"Бомбастичен" престой в Дубай: Евакуираха българи от ОАЕ, сред тях Благой Георгиев и Радостин Василев

България Преди 1 час

Самолет от Оман се очкава да кацне в София тази вечер

Уинстън Чърчил

5 март: Предсказанието от Фултън и България в черния списък

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Израелски удар уби лидер на "Хамас"

Свят Преди 1 час

Това е първият убит лидер на палестинската ислямистка групировка от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в събота

<p>Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите</p>

Кристалина Георгиева: Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Войната доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут

<p>Тръмп е подложен на лечение заради обрив</p>

Тръмп е подложен на превантивно лечение заради обрив на врата

Свят Преди 3 часа

Червен обрив се виждаше от дясната страна на врата на Тръмп, точно над яката, на снимки от участието му в наградна церемония в понеделник

<p>Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем</p>

Почитаме свети Конон! Не давайте пари назаем

България Преди 3 часа

Днес православната църква почита паметта на Конон Исаврийски и на новомъченик Йоан Българин

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Китайските автомобили - шпионират ли ни?

Свят Преди 3 часа

Расте загрижеността, че китайските автомобили може да служат за шпионаж - без знанието на хората, които ги ползват

<p>Парадоксът на дълголетието: Защо месото е задължително след 80?</p>

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Любопитно Преди 4 часа

Ново проучване преобръща представите за здравословно хранене: Оказва се, че навиците, които ни пазят в младостта, могат да бъдат опасни след 80-годишна възраст

.

Как Испания се превърна в трън в петата на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Педро Санчес се превръща в най-яростния противник на американската интервенция в Иран, а Тръмп заплаши да спре търговията с Испания

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Сънливи на работа? Ето как да се събудите бързо и ефективно

Любопитно Преди 4 часа

Ако редовно заспивате посред бял ден, вероятно е време да преразгледате хигиената си на съня

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

В ядрото на Земята може да има „океани“ от съществен елемент за живота

Любопитно Преди 4 часа

Преди повече от 4,6 милиарда години скали, газ и прах около нашето слънце се сблъскали, за да образуват млада планета

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

Обрат във времето: Идват валежи и застудяване

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

