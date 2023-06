"Малкият принц": Как да се научим да гледаме със сърцето

Ч етенето на книги е прекрасно занимание, което може да донесе истинска наслада, ако разбира се човек обича да чете. В книгите откриваме спасение, утеха, спокойствие, отговори, а понякога дори си задаваме нови въпроси на базата на прочетеното от нас. Всяка прочетена книга може да ни научи на нещо. Всяка една страница крие безброй мъдрости, които понякога обаче са заключени между редовете. Трябва да имаме не само очи, за да ги видим, но и сърце, за да ги почувстваме, защото както се казва в „Малкия принц“: “Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.“

Frienship quote by The Little Prince 🥰

🖋️Antoine de Saint-Exupéry pic.twitter.com/7edJnw6mBd — André 🐻 (@FrasierHH) June 5, 2023

В литературата има хиляди качествени книги, които си заслужава да бъдат прочетени, но за съжаление един човешки живот не стига за всички. Една от задължителните (поне според мен, вие не е нужно да се съгласявате) е „Малкият принц“ на Екзюпери.

Много хора ще си кажат, че това е детска книжка, но това съвсем не е така. Авторът много умело е успял да вплете житейски съвети и мъдрости между на пръв поглед детската история за Малкия принц.

Всеки гледа на тази книга различно и това зависи най-вече от възрастта, на която я чете. Смятам, че тази история трябва да се препрочита често, защото човек може да извлече различни неща от нея в зависимост от етапа, на който се намира в момента в своя живот.

Книгата разказва една прекрасн история за едно малко момче, което е толкова по детски наивнно, невинно и чисто, и в същото време ни кара да се замислим сериозно над неговите думи.

На какво обаче ни учи „Малкият принц“?

"Only the heart can truly see. What is essential is invisible to the eye."

- Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince#thelittleprince #AI #AIArtwork #AIcommunity pic.twitter.com/Vpm15oibC2 — NorbertF (@NorbertF76) May 31, 2023

„Малкият принц“ на Екзюпери е обичана новела, която дава няколко ценни житейски урока. Ето някои ключови поучения от "Малкият принц":

Значението на въображението и креативността : Малкият принц ни насърчава да прегърнем въображението си и да гледаме на света с детско удивление. Напомня ни, че въображението ни позволява да видим отвъд повърхността и да открием истинската същност на нещата.

: Малкият принц ни насърчава да прегърнем въображението си и да гледаме на света с детско удивление. Напомня ни, че въображението ни позволява да видим отвъд повърхността и да открием истинската същност на нещата. Стойността на приятелството : Чрез срещите на Малкия принц с герои като Лисицата и Авиатора, ние научаваме за значението на формирането на значими връзки с другите. Подчертава, че истинското приятелство изисква време, доверие и усилия.

: Чрез срещите на Малкия принц с герои като Лисицата и Авиатора, ние научаваме за значението на формирането на значими връзки с другите. Подчертава, че истинското приятелство изисква време, доверие и усилия. Необходимостта от поглед отвъд материалните ценности : Историята критикува манията за материални притежания и подчертава важността на фокусирането върху това, което наистина има значение в живота – взаимоотношения, любов и преживявания. Напомня ни, че истинското богатство се крие във връзките, които създаваме, и красотата, която ценим.

: Историята критикува манията за материални притежания и подчертава важността на фокусирането върху това, което наистина има значение в живота – взаимоотношения, любов и преживявания. Напомня ни, че истинското богатство се крие във връзките, които създаваме, и красотата, която ценим. Силата на любовта и грижата: Любовта е централна тема в "Малкият принц". Историята подчертава трансформиращата сила на любовта и как тя може да донесе радост, изцеление и цел в живота ни. Насърчава ни да изразяваме любов, доброта и грижа към другите.

Любовта е централна тема в "Малкият принц". Историята подчертава трансформиращата сила на любовта и как тя може да донесе радост, изцеление и цел в живота ни. Насърчава ни да изразяваме любов, доброта и грижа към другите. Важността на поемането на отговорност : Малкият принц поема отговорност за своята планета и розата, която обича. Историята ни учи колко е важно да сме отговорни за действията си и да се грижим за отговорностите си, независимо колко малки или незначителни изглеждат те.

: Малкият принц поема отговорност за своята планета и розата, която обича. Историята ни учи колко е важно да сме отговорни за действията си и да се грижим за отговорностите си, независимо колко малки или незначителни изглеждат те. Стойността на изследването и откриването : Пътешествието на Малкия принц през различни планети символизира важността на изследването и любопитството. Насърчава ни да търсим знания, да разширяваме перспективите си и да прегръщаме нови преживявания.

: Пътешествието на Малкия принц през различни планети символизира важността на изследването и любопитството. Насърчава ни да търсим знания, да разширяваме перспективите си и да прегръщаме нови преживявания. Напомнянето за крехкостта на живота : Чрез срещата със змията и заминаването на Малкия принц от неговата планета, историята ни напомня за мимолетната природа на живота и неизбежността на смъртта. Подтиква ни да ценим всичко, което ни се случва в настоящия момент.

: Чрез срещата със змията и заминаването на Малкия принц от неговата планета, историята ни напомня за мимолетната природа на живота и неизбежността на смъртта. Подтиква ни да ценим всичко, което ни се случва в настоящия момент. Урокът да гледаш със сърцето: Малкият принц подчертава, че същественото е невидимо за окото. Учи ни да гледаме отвъд външния вид и да възприемаме истинската същност на хората и нещата чрез сърцето. Насърчава емпатия, разбиране и състрадание.

#OnThisDay 80 years ago, Saint-Exupéry's "The Little Prince" was first published.



Through his timeless tale, Saint-Exupéry taught us the importance of peace, friendship & seeing the world with new eyes.



Let's celebrate this beloved story & its enduring message today & always! pic.twitter.com/K9LmydIIYT — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) April 6, 2023

Като цяло "Малкият принц" ни вдъхновява да разсъждаваме върху простотата, красотата и дълбоките истини на живота. Насърчава ни да прегърнем нашето вътрешно дете, да дадем приоритет на значимите връзки и да оценим нематериалните аспекти на съществуването. А сега се замислете, дали това е детска книжка? Не мисля. Смятам, че това е универсална книга, която всеки дом трябва да има, всеки човек трябва да е чел, а защо не и няколко пъти?

Толкова малка книга събрала в себе си толкова много мъдрости и уроци за света и живота. Посланието на Екзюпери е наистина много силно и трудни ще остане незабелязано за читателя. Красотата на всяка дума излязла от майсторското му перо се усеща през цялото време. Историята е направена така, че да вдъхнови, да разтърси, да накара човек да почувства нещо, нещо различно от материалното и рутината, с която е свикнал.

Antoine de Saint-Exupéry’s "The Little Prince" was published for the first time on this day 80 years ago. It went on to become one of the world's most beloved books and has been translated into more than 300 languages. What's your favorite quote? pic.twitter.com/rGuXRyTkM5 — DW Culture (@dw_culture) April 6, 2023

Защо е толкова важно да прочетем книгата няколко пъти?

Четенето на „Малкият принц“ от Екзюпери многократно предлага няколко предимства и задълбочава разбирането ни за историята. Ето защо е важно да преглеждате "Малкият принц" няколко пъти:

Разкриване на по-дълбоки значения: „Малкият принц“ е многопластова история с богата символика и алегорични елементи. Всяко четене ни позволява да разкрием нови слоеве от значение, да разберем по-задълбочено символиката и да оценим нюансираните послания, вградени в текста.

„Малкият принц“ е многопластова история с богата символика и алегорични елементи. Всяко четене ни позволява да разкрием нови слоеве от значение, да разберем по-задълбочено символиката и да оценим нюансираните послания, вградени в текста. Оценяване на фините уроци: новелата на Екзюпери предлага фини и дълбоки житейски уроци, които може да не са очевидни при първо четене. Като преразгледаме историята, можем да навлезем по-дълбоко в темите за приятелството, любовта, отговорността и преследването на това, което наистина има значение в живота.

новелата на Екзюпери предлага фини и дълбоки житейски уроци, които може да не са очевидни при първо четене. Като преразгледаме историята, можем да навлезем по-дълбоко в темите за приятелството, любовта, отговорността и преследването на това, което наистина има значение в живота. Улавяне на пропуснати детайли: При всяко четене можем да обърнем внимание на детайлите, които може да сме пропуснали преди. „Малкият принц“ е пълен с провокиращи размисъл цитати, поетичен език и сложни описания. Преразглеждайки книгата, можем напълно да усвоим тези нюанси и да придобием по-цялостно разбиране на историята.

При всяко четене можем да обърнем внимание на детайлите, които може да сме пропуснали преди. „Малкият принц“ е пълен с провокиращи размисъл цитати, поетичен език и сложни описания. Преразглеждайки книгата, можем напълно да усвоим тези нюанси и да придобием по-цялостно разбиране на историята. Развиваща се гледна точка: Докато растем и преживяваме нови неща в живота, нашата гледна точка и интерпретация на литературата се развиват. Преразглеждането на „Малкият принц“ на различни етапи от живота ни позволява да се свържем с историята по свежи и смислени начини, тъй като нашите собствени преживявания и прозрения оформят разбирането ни за героите и темите.

Докато растем и преживяваме нови неща в живота, нашата гледна точка и интерпретация на литературата се развиват. Преразглеждането на „Малкият принц“ на различни етапи от живота ни позволява да се свържем с историята по свежи и смислени начини, тъй като нашите собствени преживявания и прозрения оформят разбирането ни за героите и темите. Подхранване на въображението и чудото: "Малкият принц" е книга, която подхранва нашето въображение и ни кани да видим света през различна призма. Повтарящите се четения поддържат магията и чудото живи, като ни помагат да запазим детското си любопитство и креативност.

"Малкият принц" е книга, която подхранва нашето въображение и ни кани да видим света през различна призма. Повтарящите се четения поддържат магията и чудото живи, като ни помагат да запазим детското си любопитство и креативност. Намиране на лична значимост: При всяко четене може да открием различни аспекти на историята, които резонират със собствения ни живот. „Малкият принц“ засяга универсални теми и емоции и преразглеждайки го, можем да свържем уроците и преживяванията с нашите лични пътувания, придобивайки нови гледни точки и прозрения.

При всяко четене може да открием различни аспекти на историята, които резонират със собствения ни живот. „Малкият принц“ засяга универсални теми и емоции и преразглеждайки го, можем да свържем уроците и преживяванията с нашите лични пътувания, придобивайки нови гледни точки и прозрения. Преоткриване на радостта и простотата: „Малкият принц“ ни напомня за красотата в простотата и радостта от прегръщането на малките чудеса на живота. Повтарящите се четения ни позволяват да се свържем отново с тези повдигащи духа аспекти, осигурявайки усещане за утеха, вдъхновение и нежно напомняне да оценим простите удоволствия на живота.

В обобщение, преразглеждането на „Малкият принц“ многократно ни позволява да разкрием по-дълбоки значения, да оценим тънкостите, да уловим пропуснатите детайли, да развием нашата перспектива, да подхранваме въображението си, да намерим лична значимост и да преоткрием радостта и простотата. Всяко четене подобрява нашето разбиране и оценяване на вечната мъдрост и очарованието на шедьовъра на Екзюпери.

Още от автора:

Историята на Нобеловата награда: От първите лауреати до днес

Личности: Нежната поезия на Емили Дикенсън и какво се крие зад нея?

Знаехте ли това за Исак Нютон? Изненадващи факти за изобретателя

Най-красивите фонтани в Европа: 12 от най-величествените

Въпрос на оцеляване: Как водата ни поддържа живи и здрави

Колко е важно да се четат книги

Легенда и традиция: Тайнственият ритуал на нестинарството

Нос Калиакра – история и легенди

История на кафето, любопитни факти и традиции от различни краища по света

„Осъдени души“: По-велика ли е любовта, ако е обречена

10 истини за климатичните промени

Какво знаем за Св. Климент Охридски – патронът на най-старото висше учебно заведение у нас?

Интересни факти за 7-те чудеса на Древния свят

Айфеловата кула отблизо – малко известни факти за „Желязната лейди“ на Париж

Как се променя животът на една двойка след появата на децата?

Детски спомен: Какво ни дадоха книгите на братя Мормареви?

Български велики личности: Хаджи Димитър

Тайните на ДНК веригата

Първенците на България – кои са най-високите върхове у нас и какво знаем за тях?

История и интересни факти за Несебър

Първият и последен полет на един смел пилот: Димитър Списаревски–един истински герой

Малко известни факти за живота на Айнщайн

Наистина ли подсъзнанието ни може всичко?

20 от най-важните дати в българската история

Най-великите мореплаватели в историята: Христофор Колумб и Фернандо Магелан

Човек или божество: Кой е Александър Македонски?

"Идеалният град" и още 6 изумителни изобретения на Леонардо да Винчи

Кой разкри тайните на подземието на Цербер и други древногръцки легенди

Име, което не трябва да забравяме: Образованият вдъхновител и революционер

Вицепрезидентът, който е любим автор на поколения българи

"Кърмени от вълчица, те били смятани за непобедими"

Знаете ли тези 30 факта за най-известните ни писатели?

Мистичният сфинкс в Египет: Каква е скритата му тайна?

Малинче – свободната испанка, която помогна за завладяването на ацтеките

Да опознаем планетата си: 30 изумителни факта за Земята

Странен, но гениален: Най-интересните и странни изобретения на Тесла

"Място, където могат да се чуят гласовете на боговете": Обвитите в мистерия градове на маите

Елин Пелин - "художникът", възпяващ българското село, църквата и морала

"Истинският" Шекспир и скритите послания зад неговото творчество

Цивилизацията на олмеките – кои са били те и какво се е случило с тях?

Потайни и много красиви: 3 от най-посещаваните пещери у нас

“Чувствам се силен, защото съм българин“: Балканският лъв Дан Колов

Магия като никоя друга: Българските народни танци

Съвпаденията между различните религии: Странност или не?

Пирамидите в Босна и Херцеговина: Какви тайни крият и какъв е техният произход?

Всяка дума е написана със страст: Великият майстор на перото Иван Вазов

Древна, красива, неостаряваща: Знаете ли тези 50 факта за София?

10 детски книги, на които се радват и възрастните

Спираща дъха красота: 5 не толкова известни, но впечатляващи водопада у нас

Всеки българин трябва да знае поне половината от тези факти

Три от най–значимите български съкровища

И днес вълнува душите ни: Влюбеният в българката Владимир Димитров – Майстора

Най-мощните вулканични изригвания в историята

Предвестник на смъртта или ново начало: Един природен феномен, много поверия

Повод за гордост: 8 удивителни български рекорда и постижения

Как се е образувала най–опасната планинска верига на Земята

Три от най-ценните български книги: Какво не знаем за тях

За да са по–близо до Бог: Скалните манастири на Метеора

Обзалагаме се, че не знаете тези 100 факта за България

Между легендите и истината: Домът на Дракула край Брашов

“И ние сме дали нещо на света“: Четирима позабравени, но велики българи (ЧАСТ 4)

Последният дом на Севт III - „Голямата косматка“ край Казанлък

Мистичният Татул – светилището на боговете в Родопите

Красота, романтика и великолепие: Царското величие Евксиноград

Магията на Румъния: Приказните замъци Пелеш и Пелишор

Съветите на една майка и „книжен плъх“: Как да отгледаме читател

“И ние сме дали нещо на света“: Позабравените велики българи (ЧАСТ 3)

Абагар – какво пише в първата българска книга

Мистерия на хиляди години: Тайните на Розетския камък

Седем от най-странните и красиви книжарници по света

Ефес – историята на един древен град, изпълнен с мистерия

Тайните на остров Мурано и венецианското стъкло

Какво пише в „Кодекс Гигас“– Библията на дявола

Мистериозната неразбулена тайна на Леонардо да Винчи

Невероятната история на Фаберже и неговите шедьоври

Остров Бурано - една приказна феерия от цветове (СНИМКИ)

„Мъртвият град“, погребан под тонове пепел (СНИМКИ)

Романтика и красота: Градът на Ромео и Жулиета

Четири позабравени, но велики български постижения

„Ахилион“ - дворецът на една императрица с добра душа, но с тъжна съдба

В света на Ван Гог: Как е живял художникът и защо е отрязал ухото си?

Семейство Булгари от Корфу – потомци на последния български цар преди падането на България под турско робство

Антична Сердика: Къде са останките ѝ в днешна София?

Трагичният любовен триъгълник "Яворов, Лора и Мина"

Българските доломити: Вратцата - входната врата към града на Ботев

Най-негостоприемното място на Земята: Там температурите достигат до минус 89,2°C

Чисто и подредено: Там ще ви глобят, ако изхвърляте боклука си не в позволеното време

Градът, в който се прегръщат два свята: Тайните на Истанбул

Българската крепост, която носи слава и болка, гордост и тъга

Тайните на Ватикана

Древна и красива България: Античният град с име на богиня

Там, където Калоян срази Балдуин IX: Крепостта Букелон край Маточина

Три приказни места в Рила, които всеки трябва да посети

Гербовете на България и София: Какво се крие в техните символи

„Христос в космическа ракета“: Мистериозната църква в село Добърско

Удивителни творения на природата: Ритлите, Каменната сватба и Каменните гъби

Тайните на Белоградчишките скали

Мистериите на Странджа планина – гробницата на египетската богиня Бастет

Чудесата на България: Ивановски скални църкви

Тайните на многоликия Перперикон

Славна история и величие: Какво не знаем за първата българска столица – Плиска

Нестинарството по нашите земи – древен обичай или магия?

Като средновековен замък, гордо кацнал на скала: Гложенски манастир „Свети Георги“

Мистериите на траките: Казанлъшката гробница

Владетел или бог - кой е Мадарският конник?

Мистериите на траките: Гробницата край село Свещари

Тихото гнездо на една кралица в България

Мистериите на Аладжа манастир

Вила Армира - мистерия и изящество от римско време

Титанозавър, дейнотериум... Най-интересните находки по нашите земи

Еленската базилика – останки от някогашно величие

Асеновата крепост - самотният страж на Родопите

Лувърът – дворец, музей и още нещо

Любопитната история на най-старото висше училище у нас

Превратната съдба на най-старата постройка в София

Първа помощ у дома – полезни съвети и практики

Как да тренираме мозъка си, за да избегнем Алцхаймер и деменция