Първият и последен полет на един смел пилот: Димитър Списаревски–един истински герой

Б ългария е дала на нас и на света не един или двама герои, с които трябва да се гордеем. Герои, които са жертвали по един или друг начин своя живот в името на народа, в името на свободата, в името на нещо добро. В наши дни трудно се срещат добри хора, камо ли герои, но все пак ги има. Огледайте се и може да откриете онази искра на доброта и надежда у хората.

Днес ще ви разкажа за един истински герой. За един човек, който заслужава името му да се помни вечно и да пребъде за идните поколения. Това е българският офицер, летец на изтребител и посмъртно капитан и полковник – Димитър Списаревски.

Детство и ранни години

Dimitar Spisarevski (19 Jul 1916 – 20 Dec 1943). Bulgarian WWII pilot, defended the capital city Sofia from the Allied forces. Managed to shot down one B-24 Liberator, and took down another one by flying directly towards it. pic.twitter.com/ICTqfdjvAw