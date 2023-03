"Гордост и предразсъдъци": Вечната Джейн Остин и неповторимите ѝ класики

Д жейн Остин е една от най-четените класически писателки на всички времена. Нейните романи са световно известни и определено има защо. В тях тя описва английското общество с неговите плюсове и минуси по един забавен, хумористичен, на моменти драматичен начин. Но именно това е една от причините да е сред най-харесваните писатели.

Джейн Остин е писателка, която няма аналог в световната литература. С творчеството си, тя оставя траен отпечатък, който е повлиял на много други автори.

Родената през далечната 1775 г. Джейн, описва в своите романи порядките на английското общество. Тя прави това по един дързък и хумористичен начин, благодарение на който успява да бъде четена и до днес. Всички емоции и събития от нейните произведения са актуални и в наши дни – гордост, предразсъдъци, алчност, високомерие и разбира се – любов.

Малко ми е трудно да повярвам, че почти всички нейни романи първоначално са били отхвърлени. Тя описва своите герои толкова детайлно и задълбочено, сякаш са реални хора. А за нея може би са такива. Джейн Остин води много затворен и самотен живот. Въпреки, че във всяко нейно произведение, основна сюжетна линия е любовта, тя самата е имала нещастието да изпита невъзможността на тази така красива, но и плашеща стихия. За съжаление, точно разликата в класите е причината за нейната нещастна и неосъществена любов.

Коя е Джейн Остин?

Една от най-забележителните личности в историята на литературата се ражда на 16 декември 1775г. в дома на енорийския свещеник на Стивънтън, графство Хепмшър. Джейн Остин е авторка на световни класики, които и до днес вълнуват читателите – „Гордост и предразсъдъци“, „Ема“, „Менсфийлд парк“, „Абатство Нортангър“, „Разум и чувства“, „Доводите на разума“.

Първоначално почти всички нейни книги са били отхвърлени за публикуване, което в наши дни е много трудно да се повярва.

Във всички свои произведения, Остин описва по изключително задълбочен начин своите герои. Така тя им вдъхва живот и ги прави напълно реални. За своя кратък житейски път, тя оставя много траен и категоричен отпечатък в световната история. Произведенията на Джейн Остин се изучават в училища и университети, и са неизчерпаем източник за вдъхновяващи цитати.

За живота на писателката се знае много малко, предимно от спомени на нейни роднини и писмената кореспонденция между нея и сестра ѝ Касандра.

Творчеството на Остин

Нейните книги имат различна популярност през годините: „Гордост и предразсъдъци“, „Разум и чувства“, „Доводите на разума“ (още „Въздействие“), „Ема“, „Абатство Нортангър“, „Менсфийлд парк“.

„Гордост и предразсъдъци“ е публикувана през 1813 г., а в България едва през 1980 г. от издателство „Народна култура“. Първият превод на романа от английски език е направен от известната преводачка и съпруга на писателят Николай Хайтов – Жени Божилова. Книгата е излязла от печат през декември месец 1980 г. Още три известни български преводачки се заемат с нелеката, но и приятна задача да преведат тази световна класика – Елица Христова, Снежана Милева и Силвия Желева.

През последните 10 години в България излязоха много издания на книгата от различни издателства. Последните такива бяха на издателствата Сиела и Инфодар през 2020 г. Изданието на Инфодар е с 24 много красиви оригинални илюстрации. По мои лични наблюдения тази книга на Джейн Остин е сред най-продаваните и четени у нас. Освен това най-много превoди от различни преводачи има именно тази книга. Не е случаен и фактът, че почти всички издателства у нас имат свое издание на „Гордост и предразсъдъци“.

„Доводите на разума“ или още „Въздействие“ има два превода на български 1992 и 1996 г. Вторият е правен от преводачката Анна Елчинова.

„Разум и чувства“ е преведена на български език през 1995 г. от Анна Елчинова, за което тя има пълни преводачески права.

„Абатство Нортангър“ пък излиза на български език чак през 2003 г. Пълни преводачески права за него има Надежда Караджова.

„Ема“ е преведен на български език през 1995 г. от Надежда Розова и е издаден за първи път у нас през 1996 г.

„Менсфийлд парк“ е преведена от Силвана Миланова през 1995 г. и е публикувана за първи път на български същата година.

Тези 6 романа са истински шедьоври в световната литература. Джейн Остин има и други произведения като „Лейди Сузан (Сюзън)“, „Катрин“, „Любов и приятелство“ и други“. Те са много по-кратки и не толкова известни у нас, макар, че имат издания. „Лейди Сузан“ например има издание на издателство Фама от 2007 г. и допечатка от 2016г., в превод на Аглика Маркова. „Катрин“ и други произведения, писма и прочие пък са публикувани в едно издание през 2007 г. в превод на Снежана Милева.

„Гордост и предразсъдъци“

Безспорно всички нейни романи са абсолютни световни класики. Лично моя фаворит обаче е „Гордост и предразсдъци“. Това може би е една от най-четените книги на писателката. Първоначално името, което този роман е носел е било „Първи впечатления“, но някак си, вече свикнала с другото, не си представям тази велика и така завладяваща книга да се казва по друг начин. Както вече казах, основна сюжетна линия в романите на Остин е любовта, но в „Гордост и предразсъдъци“ има още една, също толкова важна, а именно гордостта.

Романът е изпълнен с много ярки герои, като всеки е описан до най-малките подробности. Книгата е интересна с много неща. Ако се замислите доста от героите в нея са хора, които ни заобикалят или поне част от тях имат нещо общо с любимите Остинови герои.

Ако трябва да подредя всички в една класация, лично за мен най-добрият и любим образ е този на господин Дарси, а най-омразният – Катрин де Бърг. Всички останали могат да намерят място между тях, като всеки има своя запомняща се и отличителна черта.

За мен Дарси си остава най-интересният герой в романа. Първите впечатления от него са, че е много горд и високомерен. С развиването на сюжета обаче, се разбира, че той има много добро сърце и изключително състрадателна душа. Гордостта, дори бих казала, му придава един необикновен чар, в който може би Лизи Бенет се влюбва. Джейн Остин описва Дарси като мъж на честта и това се вижда от всяка дума в романа, която е свързана с него.

Той държи на своята дума и никога не обещава нещо, ако не може да го изпълни. В същото време той не парадира с тази своя доброта и чест. Това се вижда ясно в ситуацията, в която Дарси помага на семейство Бенет в позорният скандал с една от сестрите на Лизи. Той поднася тази помощ тихо, от сърце, без да желае нищо в замяна. И накрая, но не на последно място, въпреки разликата в класите между него и Лизи, той иска да бъде с нея. Влюбил се е не в потеклото ѝ или в парите на баща ѝ, които той няма, Дарси обича Елизабет Бенет заради нея самата, заради характера ѝ и най-вече заради начина, по който го кара да се чувства.

Другата крайност в книгата е лелята на Дарси – лейди Катрин де Бърг. Тя е олицетворение на злата вещица, на Круела и още много други персонажи от книгите и филмите. Въпреки, че е изключително елегантна и възпитана дама, в нея отсъства всякакво чувство за любов и справедливост. Тя е толкова високомерна и надменна, че не може да си представи, че любимият ѝ племенник иска да се омъжи за „най-обикновено“ момиче. „Злодеят“ на романа се опитва да раздели двамата влюбени, но за щастие не успява в това си начинание.

“On the gentlemen’s appearing, her colour increased; yet she received them with tolerable ease, and with a propriety of behaviour equally free from any symptom of resentment, or any unnecessary complaisance.” pic.twitter.com/Sz78wwbSK6