СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

25 август 2025, 06:52
Н а извънредно заседание днес Столичният общински съвет (СОС) ще реши дали да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. Това става известно от дневния ред на съвета, публикуван в сайта на Столичната община. 

В доклада, внесен от кмета на София Васил Терзиев, се посочва, че след като "Общинска банка“ АД е прекратила едностранно договорите си за банково обслужване на Столична община, е необходимо до 31 август да се проведе извънредно заседание на съвета, в което СОС да даде съгласие за упълномощаване на кмета да избере нова банкова институция.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната. Критериите за подбор включват валиден лиценз за банкова дейност и висок кредитен рейтинг (не по-нисък от „BBB-“ по Fitch/S&P/BCRA или „Baa3“ по Moody’s), липса на наложени надзорни мерки и без получена държавна помощ през последните три години, поне три години опит в обслужването на бюджетни организации и плащания през Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), да са включени в първа група от разпределението на банките по групи от Управление „Банков надзор“ на БНБ на база на общите им активи и в Списък А (List A) на всички значими банки под пряк надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и спазване на капиталовите изисквания по европейското и националното законодателство.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ.

На 29 юли от Общината съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това ръководството на Столичната община внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината.

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Столичната община обявиха, че в срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения. 

