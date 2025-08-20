Любопитно

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"

На 20 август църквата почита паметта на пророк Самуил и светите 37 Пловдивски мъченици

20 август 2025, 08:02
Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване
Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“
Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента
Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват
Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично
Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо
Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"
Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Н а 20 август църквата почита паметта на пророк Самуил и светите 37 Пловдивски мъченици.

Един от праведните хора в старозаветно време бил библейският пророк Самуил, който живял през XI век преди Христос. 

Той е последният и най-известен от т.нар. съдии, водачи на еврейския народ.

Името му означава “измолен от Бога”, защото майка му дълго време нямала деца и горещо се молила Бог да й даде рожба, като обещала да посвети детето си на Бога. 

Молитвата й била чута и измоленият от Бога Самуил останал да расте в храма при първосвещеник Илий.

След години станало ясно, че момчето има дарба да пророкува. Докато растял, той поучавал евреите и ги карал да се покаят за греховете си. Народът го слушал и следвал напътствията му. Затова с волята на народа го избрали за съдия и вожд. С негова помощ евреите се избавили от дълго филистимско робство.

Самуил управлявал мъдро и справедливо. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил за съдии.

Но те не следвали примера му, били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните стареи дошли да молят Самуил да им избере цар.  Бог посочил Саул, виден човек от Вениаминовото коляно, и Самуил го помазал за цар. След избирането на Саул за цар, народът продължил да почита Самуил, хората търсели неговите наставления. Но Саул престанал да се вслушва в съветите му, станал горд и самонадеян. Затова Бог посочил на Самуил нов цар. Пророкът отишъл в къщата на Йесей и помазал за цар най-малкия му син, известния цар Давид. 

Самуил умрял в дълбока старост и всички жалили за него.

В град Пловдив (в древност наричан Филипопол) през 304 г. по времето на гоненията срещу последователите на Иисус Христос били мъчени и накрая убити на този ден 37 християни, изповедници на вярата. Заедно с тях пострадали за Христовото име и други двама мъченици – Север и Мемнон, римски стотник.

Имен ден днес празнуват всички с имена Самуил и Самуила.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Самуил светите 37 Пловдивски мъченици празник имен ден 20 август измолен от Бога
Последвайте ни
Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

20 август: Денят, в който България покори Византия

20 август: Денят, в който България покори Византия

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Убийството в Първомай: Дават подробности за задържането на 21-годишния заподозрян

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

Белият дом: Путин е съгласен да се срещне със Зеленски

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Белият дом вече има официален TikTok акаунт

Свят Преди 18 минути

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Любопитно Преди 53 минути

Подробности може да прочетете в следващите редове

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Свят Преди 2 часа

Талибаните са на власт в Афганистан вече четири години

.

Пациенти се жалват от фалшиво лечение

България Преди 2 часа

Три болници вече са хванати, след проверка на НЗОК

.

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

България Преди 2 часа

13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР

<p>Лятото се завръща в сряда</p>

Лятото се завръща в сряда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Путин и Зеленски може да се срещнат в Будапеща

Свят Преди 9 часа

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

ВКС присъди 109 900 лв. на сина на майор Терзиев

България Преди 10 часа

Обезщетението е за положен извънреден труд от майор Терзиев

Франция и Израел се скараха

Франция и Израел се скараха

Свят Преди 10 часа

Франция е сред най-малко 145 от 193-те членове на ООН, които вече признават или планират да признаят палестинската държава

Тръмп получи покана за визита в Русия

Тръмп получи покана за визита в Русия

Свят Преди 10 часа

Лавров: Не сме обсъждали санкции

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Огромен удар срещу наркомафията в Полша, дрога за 275 милиона долара

Свят Преди 12 часа

Основната група е извършвала трафик на наркотици в няколко части на Европа

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

Повдигнаха обвинение за убийството в Първомай

България Преди 12 часа

Хората в Първомай все още не могат да си обяснят жестокостта, с която е убита Димитрина

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Свят Преди 13 часа

Състоянието на нея и детето ѝ остава критично

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

Двамата отвлечени не са открити, пуснаха обвиняем под гаранция

България Преди 13 часа

Намерена е и кръв, като предстоят допълнителна експертизи

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Зеленски отказал среща с Путин в Москва

Свят Преди 13 часа

По време на разговора в понеделник Путин предложил Москва

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

Зов за помощ: Млада жена се бори с левкемия

България Преди 14 часа

Вики вдигнала температура в края на октомври

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 август, сряда

Edna.bg

На 20 август имен ден празнуват мъжете с име, измолено от Бог

Edna.bg

Михаил Вълчев: АЗ не е страшилище, имаме проблеми в защита

Gong.bg

Стилияна Николова и Ева Брезалиева с подиум тренировка преди Световното

Gong.bg

„Джохацу" или да си платиш, за да изчезнеш безследно: Разказ за хората, избягали от дългове и насилие

Nova.bg

Кабел на почистваща машина е причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Nova.bg