Малинче – свободната испанка, която помогна за завладяването на ацтеките

З авлaдяването на Ацтекската империя е може би едно от най-значимите покорявания от европейците върху населението на Америка. То е толкова голямо, интересно и важно, че и след повече от 500 години вълнува историци, археолози и любители на историята.

Но как точно се стига до това завладяване и коя е жената, която стои в основата на всичко това, най-вече колко точно е голяма нейната роля в това, и до каква степен е имала влияние над самия Ернан Кортес?

Коя е Малинче?

Малинче, Ла Малинче или Малинали, коя е тя и защо е толкова важна за световната история и за падането на великата империя на Ацтеките? През вековете нейното име някак остава и се запомня като олицетворение на предателството и то едно от най-лошите предателства – срещу собствената родина и народ. Но дали това е съвсем вярно или тя е имала и други мотиви зад това „предателство“?

Предполага се, че Малинче е родена около 1500 г. За съжаление обаче и нейната съдба се оказва никак не лека, като на много други жени, които са оставили своя отпечатък в историята. Тя е родена в етническата група Науа, която се намира на полуостров Юкатан в Северна Америка. Малинче израства в район между древната Майска империя и новосъздадената тогава, агресивна Ацтекска империя със столица Теночтитлан, което се явява местоположението на сегашното Мексико Сити.

Още на 8-годишна възраст малката Малинали е поробена. Не става ясно точно по какъв начин става това, но има две известни хипотези. Едната от тях е, че детето е отвлечено по време на обсада или е било продадено от собствените си родители. Тогава робството е често срещано явление в Централна Америка, затова не е изненадващо, че семейството ѝ е способно да я размени за някои нужни потребности от бита. Някои казват, че именно това е една от причините за нейното предателство – отмъщение. Други смятат, че и тя като всички поробени от Кортес и испанците, просто не е имала избор и е изпълнявала заповеди, за да може да оцелее. Къде обаче се крие истината никой не може да каже с пълна точност. Дори съществува хипотеза, че тя искрено е обичала Кортес.

До този момент в своя живот, Малинали, говори науатъл, езикът на ацтеките, но тъй като е била заобиколена от непознатия за нея Юкатек Мая, като резултат момичето много бързо се научава как да използва чуждата до тогава за нея реч. Тя е била много будно дете, съобразително и бързо учещо се. През последвалите години е напълно възможно да е живяла на различни места. Съдбата ѝ коренно ще се промени с появата на първите испански изследователи през 1518 година. Новодошлите европейци доста бързо се настаняват на полуостров Юкатан и осъществяват контакт с местното население на Централна Америка. Тази среща ще се окаже доста съдбоносна и важна – началото на продължителна европейска намеса върху региона.

Как попада Малинче при Кортес?

Ролята ѝ в завладяването на ацтекската империя и помощта, която оказва на Кортес и неговите хора е наистина безценна. Тя се явява като преводач между испанците и местните, тъй като е знаела няколко езика.

Ла Малинче или още „дамата на Кортес“ се появява в неговата свита като част от 20 роби подарък от местните за новодошлите. Бързо се разбира, че Малинче е доста по различна от всички, че говори два местни езика и се учи бързо и за това Кортес я прави част от своята свита, за да може по-лесно да се разбира и да преговаря с местното население.

С Малинали, както още е известна, като свой интерпретатор и посредник сред местните, Кортес успява да спечели доверието им, заради каузата си да завладее ацтекската империя. По това Малинали става известна и като Малинцин, науталско преобразуване на името ѝ, което предава едно известно величие на нейната особа, почти граничеща с кралското. Също така е наричана Ла Малинче от самите испанци. Ла-то преди името ѝ означава “Лейди” и ѝ придава повече уважение и грациозност сред конкистадорите.

Много изследователи и историци са на мнение, че Кортес е нямало да успее да завладее империята на ацтеките без помощта на своята Малинче. Дали това е така, няма как да сме напълно сигурни. Но за сметка на това е почти сигурно, че тя освен преводач и посредник е била и доста голям помощник на Кортес. Дори се предполага, че тя е успяла да предупреди експедицията на Кортес за някаква предстояща засада от местното население, което в последствие също се оказва ключово за хода на събитията.

Имало ли е любов между Малинче и Кортес?

Има и още една хипотеза, в която може би ще изберат да вярват по-скоро романтиците, но не е изключена. Твърди се, че Малинче е родила син на Кортес – Мартин, който е станал любимец на баща си. Дали е помогнала на Кортес от любов, от жажда за мъст, от борба за самосъхранение или нещо друго, факт е, че тя има огромен принос в това Ернан Кортес да завладее напълно великата империя на ацтеките.

По данни на различни учени се предполага, че Малинче е била много красива жена и Кортес също е бил лудо влюбен в нея. Звучи като роман или филм – в основата на това велико завоевание да лежи една любовна история между пленена местна жена и нейният завоевател. Това разбира се не е изключено.

Презряна или разбрана е Малинче от своя народ?

Макар да са минали повече от 500 години от това велико историческо събитие, мексиканците все още таят смесени чувства към образа на Малинче. Някои я презират заради това предателство и смятат, че ако не е била тя, ходът на тяхната история е щял да бъде съвсем друг, други я съжаляват, защото още от дете е била робиня и според тях е правила всичко това с цел да запази живота си, а трети вярват, че го е направила от любов, макар и да се е разкъсвала отвътре, че предава собствения си народ. Като, че ли има зрънце истина във всяка от тези версии. Разбира се, има известен брой доказателства в полза на всяка една от тях, но историците не са се обединили все още около никоя. Възможно е всички тези неща да са били верни, а може и Малинче просто да е била съвсем друг тип човек от своето племе, да е жадувала за власт, богатство, положение или нещо друго.

След тоталния погром на една от най-великите империи за всички времена, тази на ацтеките, Малинали продължава да живее с Ернан Кортес за още известно време. През 1522 г. , както споменах, се ражда техният син Мартин, заради което е наричана “майката на метисите”, потомците на смесени бракове на европейци и американски индианци. За жалост тяхното съжителство няма как да продължи дълго, защото Кортес е женен. Когато неговата съпруга пристига в Мексико през 1524 г. а на Ла Малинче ѝ е наредено да напусне дома му.

Малинче – свободната испанка

След това се знае, че се омъжва за Хуан Харамильо, който е испански благородник и му ражда дъщеря. От съжителството си с Хуан, се знае, че Малинче е официално призната като свободна испанска благородница и децата ѝ също ще станат част от мексиканската и испанската аристокрация, но за съжаление съдбата ѝ е отредила друго и тя няма да доживее да го види. През 1529 г. като повечето си индиански връстници и сънародници, тя също става жертва на едрата шарка и умира.

Нейната история безспорно е много интересна, завладяваща, романтична, дори с малко повече въображение може да се оприличи на трилър с леко загатване на любовна нотка. Няма никакво съмнение, че Малинче е много важна част от европейската, мексиканската и световната история, тъй като тя съвсем пряко и много умело успява да помогне на Кортес в завладяването на империята на ацтеките. Може би заради подобни истории е толкова известна и точна фразата: „Зад всеки успял мъж стои по една жена“.

Дали Кортес нямаше и сам да се справи с това завоевания, ако никога не беше срещнал Малинче, няма как да знаем, но тогава със сигурност историята щеше да е по-различна, тъй като всеки момент, всяка намеса и всеки човек е важен за последвалите събития и определено без нейната трайна намеса нищо нямаше да е такова, каквото го познаваме днес, що се отнася до Кортес, експедицията му и завладяването на империята на ацтеките. Освен това, няма ли жена, няма интрига, няма интерес и историята нямаше да е така пикантна и вълнуваща.

Малинче определено заслужава своето почетно място сред великите жени, които са променили хода на световната история. А както добре знаем те не са никак малко и много често се оказва, че не само играят ключова роля в дадено историческо събитие, но понякога дори главна такава. Малинче или Ла Малинче, тази толкова важна „лейди“ в завоеванието на Кортес определено има една от главните роли в тези събития от преди повече от 500 години и трябва да и се отдаде нужното внимание. Защото не е никак лесно да си жена в един мъжки свят, особено тогава, преди 500 години, когато не само, че светът, властта и всичко значимо принадлежи на мъжете, но и повечето жени били взимани за робини. За това Малинче е толкова важна и интересна личност, защото трудно по онова време е можело да се види жена на подобна важна позиция и то с такава важна отговорност – преговори и превод между испанците и местните с цел завладяване на тяхната империя.

Лично за мен Малинче е била смела, горда жена, която може би е искала повече от своя живот, искала е повече от това да бъде робиня. Може би и тя като много други подтиснати жени е мечтала за любов, за власт, за известност, че дори за отмъщение. Тя дори може да се каже, че е събирателен образ за много жени в нейното положение и с нейните желания. Просто в случая на Малинче, съдбата ѝ е дала шанс да бъде по-различна от това, което е било отредено за нея, да се измъкне от робството и от живот, който не зачита особено жените, освен като майки и домакини.

Тя определено може да служи за пример и днес на много други жени, които се намират в нейното или подобно състояние, на така да се каже „съвременно поробване“.

