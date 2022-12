Пирамидите в Босна и Херцеговина: Какви тайни крият и какъв е техният произход?

П ланетата Земя е пълна с най-различни мистериозни места, кое от кое по-чудни и странни. Едни са добре изучени, други не толкова, а за трети дори не подозираме. Какви ли тайни крие нашата планета и дали някога ще се докоснем поне до малка част от разгадаването им? Понякога мистериите трябва да се разкриват, в други случаи обаче може би е по-добре да останат дълбоко скрити.

Всички сме чували за пирамидите в Египет и тези в Мексико. Те са едни от най-оспорваните загадки на света и определено се нареждат сред най-посещаваните туристически обекти. Оказва се обаче, че има и други подобни пирамиди, които са не по -малко интересни и загадъчни. Това са пирамидите в Босна и Херцеговина и по-точно една конкретна наречена Главната или още Балканската пирамида на Слънцето.

Какво прави Балканската пирамида уникална и толкова мистериозна?

Феноменалното при тази пирамида е, че се оказва много по-голяма и много по-стара от Египетските, които се считат за истинско чудо и определено са такова. Балканската пирамида обаче може да се окаже най-значимият проект на Земята правен някога.

Оказва се, че пирамидата на Слънцето в Босна и Херцеговина е висока 220 метра, което е с цели 80 метра повече от Хеопсовата пирамида в Египет.

Друг много шокиращ факт за тази пирамида е, че нейната датировка, която е направена с въглероден анализ показва, че е на повече от 25 000 години. Освен това за строежа ѝ са използвани бетон и цимент, които са направени по напълно неизвестен до сега метод.

Страните на тази велика пирамида съвпадат с четирите посоки на света, още един факт, който изобщо не е случаен. Освен това под нея са засечени множество лабиринти, а около върха ѝ е регистрирано електромагнитно поле.

Къде се намира и как е открита пирамидата?

Въпросната Балканска пирамида се намира в град Високо в Босна и Херцеговина и дори част от къщите на градчето са разположени от едната ѝ страна. Хълмът се казва Височица и много местни и туристи са забелязали преди време, че има доста странна и правилна форма и определено не прилича на обикновен хълм.

Първият, който се осмелява да прави проучвания и сондажи и то със собствени средства, е босненският професор Семир Османагич. Това става съвсем скоро през 2005 г. Как подобен обект е останал толкова време скрит? И тук природата добре си е свършила работата.

Босненският Индиана Джоунс, както започват да го наричат, представя своето откритие през 2006 г. и направо шокира научния свят. Ученият продължава със своите анализи и проучвания и открива още няколко, като ги кръщава „Пирамида на Луната“ и „Пирамида на Дракона“. Чрез сателитни снимки се е установило, че трите пирамиди формират равностранен триъгълник, на който всяка една от страните е точно 2170 метра. Въпросните сателитни снимки помогнали за откриването на още две пирамиди и така станали общо пет. Нарекли мястото „Долината на пирамидите“.

Постепенно започват да махат почвата и растителността и отдолу излизат бетонни, а не каменни блокове, както вече споменах, които са обработени с непозната до сега техника. В тях са открити вкаменелости на около 30 000 години с отклонение от 400 години, което на практика е почти нищо. Възрастта на пирамидите наистина шокира научната общност и целия свят.

Истина или не?

Малкото градче Високо в Босна и Херцеговина става истински световен център на археологията, в който започват да прииждат тълпи от учени и туристи. До някъде може би това става трън в очите на научната общност и както много други неща по света, откритието е донякъде отритнато, представено като природно образувание, а Османагич е бил дискредитиран. Дали обаче всичко това е вярно? Все пак цифрите не лъжат, а те са доста конкретни, освен това както вече споменах, има и други доказателства, че тези пирамиди не са дело на природата. Защо тогава част от научната общност отхвърля това откритие? Какво крие?

In 2020 Semir Osmanagić, a lead archeologist on Bosnian pyramids found the incredible inscription inside the Pyramid of the Sun in Visoko (Bosnia and Herzegovina).

