Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Д а говориш за любимото си кафе, филми и пътувания на първа среща е хубаво, но не е достатъчно. Понякога след среща остават само приятни емоции и най-важното е, че разбирането с кого си имаш работа е пропуснато. За да избегнеш това, си струва да добавиш малко осъзнатост в първите дни на срещата.
Какво трябва да попитате мъж на първа среща и защо е важно, каза лайф коучът Виталий Курсик.
Какво да попитате на първа среща
Говорихте за кафе, любимия си филм, къде почивахте миналата година. И едва когато се прибрахте, осъзнахте, че не сте научили нищо важно за новия си познат.
„Първите срещи са чудесна възможност не само да „уловите химията“, но и да проверите дали този човек е подходящ за вас“, напомня експертът.
- „Какво е важно за теб в една връзка?“ ще ти даде представа дали мъжът търси дълбока връзка или просто леко забавление.
- „Какви са твоите житейски цели?“ – за да не се окаже, че ти мечтаеш за къща и деца, а той – за свободен живот без задължения.
- „Кои са най-големите ви ценности?“ – семейство, свобода, развитие, пари. Това е ключът към разбирането на човешката мотивация.
- „Кой беше най-трудният период в живота ви?“ – въпросите за трудностите са важни. Става въпрос за емоционална зрялост, способност за справяне с кризи.
- „Как прекарваш свободното си време?“ е индикатор за ежедневна съвместимост, който е лесен за „четене“ още от първата среща.
Защо това е важно?
Въпросите са начин за определяне на личните граници, желания и безопасност в потенциална връзка. Осъзнатостта на етапа на запознанствата е свързана с грижата за себе си и предотвратяването на бъдещи разочарования.
„Не се срамувайте да задавате въпроси. Ако мъжът е нервен или избягва директен разговор, това също е сигнал. В края на краищата, готовността за откровеност е основата на доверието. Изграждането на връзка с човек, който изобщо не е ваш, е дълго, мъчително и напразно. Затова си струва да разберете дали гледате в една посока, още на първите срещи“, обобщава Виталий Курсик.