The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Ройтерс: Путин иска от Украйна да се откаже от Донбас, да не се присъединява към НАТО и да не допуска западни войски

Какво научихме от Гилейн Максуел за Епстийн в интервюто си с Министерството на правосъдието

Р уският президент Владимир Путин вероятно е осъзнал, че пред него се открива прозорец от възможности за прекратяване на войната срещу Украйна и вече може да е готов на компромис. Това пише колумнистът и експерт по Източна Европа Марк Галеоти в статия за The Sunday Times.

Според него, въпреки твърденията, че Путин просто се опитва да заблуди американския президент Доналд Тръмп, руският лидер изглежда проявява интерес към споразумение за Украйна, което да бъде приемливо за него. Проблемът обаче е, че същевременно Путин е напълно готов да продължи войната, подчертава Галеоти.

Ignore the bluster. Putin may be open to a Ukraine deal

He's no less imperialist, but faces enough pressures that I think he is willing to see if he can get a deal *he likes* now, but to fight on if not. I'm still not optimistic

My latest for @thetimes https://t.co/Xp8mVoMNf5 — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) August 24, 2025

Досега дипломацията се проваля заради нежеланието на Запада открито да признае, че Украйна няма да стане член на НАТО в обозримо бъдеще, както и заради отказа на Русия да върне окупираните територии. Освен това Путин не би се съгласил на прекратяване на огъня преди началото на мирните преговори, смята експертът.

Тръмп обаче открито посочи тези неизречени реалности – както по време на срещата на върха в Аляска, така и при визитата на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Това, колкото и парадоксално да звучи, отвори пътя за диалог, отбелязва Галеоти.

Американският лидер наруши обичайния протокол: традиционно срещите на върха се провеждат след дълга подготовка, когато споразумението вече е изготвено в детайли.

„В този случай преговорната работа все още не е свършена и затова е трудно да се определи докъде е готов да стигне Путин в името на мира“, коментира авторът.

Руският стил на преговори

Ситуацията се усложнява от подхода на Кремъл към преговорите. Вместо взаимни отстъпки и постепенни компромиси, Москва често издига абсурдни и прекомерни искания към Украйна. Така остава неясно къде е истинската „червена линия“ и къде – преговорният блъф.

Анализирайки последните изявления на Кремъл, Галеоти отбелязва, че външно изглежда сякаш нищо не се е променило, но между редовете се долавят сигнали за по-голяма гъвкавост. Например, в последно време руските медии и политици са по-малко настоятелни в твърденията за „нелегитимността“ на Зеленски, смекчавайки реториката си, за да не затруднят евентуална среща на Путин с украинския лидер.

По-важното е, че приближени до Кремъл фигури дават да се разбере, че има повече пространство за маневриране, отколкото показват официалните позиции, твърди експертът.

Той цитира и висш западен дипломат, според когото има „сигнали, че сега съществува повече място за преговори, отколкото в миналото“. Въпреки това, гаранции за реален напредък липсват.

Путин между войната и компромиса

По думите на Галеоти, руският президент разбира, че моментът може да е решаващ за постигане на реално споразумение. Ако продължи да избягва среща със Зеленски, рискува да изчерпи търпението на Тръмп. Част от мотивацията на американския президент е стремежът му към Нобелова награда за мир, която може да стане възможна при прекратяване на войната.

Путин също така отчита цената и рисковете от продължителен конфликт. Ако първоначално е целял пълно подчинение на Украйна, сега вероятно е наясно, че тази цел е непостижима. Сделка, която гарантира на Русия контрол върху около една пета от международно признатата територия на Украйна и облекчаване на санкциите, може да бъде достатъчна за него.

„Русия не е нужно да води безкрайна война; просто трябва да може да се бори по-дълго от Украйна“, казва Марк Галеоти.

Срещата Путин–Зеленски

На 18 август германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че Путин е потвърдил готовността си за среща със Зеленски в телефонен разговор с Доналд Тръмп.

На 20 август Тръмп заяви, че Зеленски и Путин работят по организацията на двустранна среща. По-късно добави, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали е възможно да се сложи край на войната в Украйна. В противен случай, по думите му, „ще трябва да променим подхода“.

На 21 август Зеленски подчерта, че Русия не желае да прекрати войната, избягва преговорите на най-високо ниво и изпраща противоречиви сигнали.

По-рано западни медии съобщиха, че Кремъл е поставил условие Украйна да изтегли войските си от Донбас, а Путин се е съгласил да запази настоящите фронтови линии в Запорожка и Херсонска област.

Вчера Зеленски заяви, че украинците няма да се откажат от своята земя и няма да я предадат на Русия. Той бе категоричен, че въпросът за териториалната цялост е залегнал в Конституцията на Украйна, което изключва възможността за отстъпки. Украинският президент потвърди, че Силите за отбрана няма да се изтеглят от непревзетите части на Донбас в замяна на примирие.