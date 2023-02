Гениалност или поглед в бъдещето? Изобретенията на Леонардо да Винчи

З а Леонардо да Винчи е писано много и ще се пише и занапред. Безспорен е неговият гений не само в изкуството, но и в други сфери на научния и обществен живот. Той е ярък пример за хора, които просто са докоснати от Бога, които се раждат с талант, който остава за вечни времена в паметта на хората. Такъв е и Леонардо.

Но той е много повече от автор на „Мона Лиза“ и „Тайната вечеря“. Неговите творчески умения не са се простирали само в света на живописта. Той е създал уникални неща, някои от тях са видели бял свят, други завинаги са запечатани между страниците на неговите дневници, а трети са изчезнали завинаги.

The Ingenious Inventions of Leonardo da Vinci Recreated with 3D Animation https://t.co/jmB70lKVCX pic.twitter.com/PUpylE89Ae

Освен да рисува картини, Леонардо да Винчи е имал афинитет и към рисуването на различни изобретения, които се оказват доста напреднали за епохата, в която е живял. Откъде е черпел информация за тях или просто е бил толкова гениален и с невероятно добре развито въображение, че е успял да излезе от рамките на рутината, в която се е намирал и да полети на крилете на гениалната изобретателност? Каквато и да е истината е абсолютен факт, че той е един от най-гениалните творци не само на своето време, но и на всички времена.

Вертолет и делтапланер

Леонардо да Винчи се е интересувал от много неща освен от изкуство – физика, медицина, астрономия, човешкото тяло и организмите в заобикалящата ни природа. Често мечтаел да лети като птиците. Точно поради тази причина се е опитвал да създаде крило за летателен апарат по образ и подобие на крилете на пернатите. Един от разработените от него апарати се привеждал в движение с помощта на подвижни криле, които се повдигали и отпускали под въздействието на система от педали. Самият летец се разполага хоризонтално (легнал) в апарата.

Born 569 years ago #Today, Leonardo da Vinci was painter, inventor, sculptor, scientist, engineer, writer, and mathematician. Sometimes credited with the inventions of the parachute, helicopter & tank, he epitomised the Renaissance humanist ideal https://t.co/uqMZlYt0ps pic.twitter.com/NZphn9g3gd