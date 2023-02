Три от най-известните митове в гръцката митология

Г ръцката митология е сред най-интересните митологии в световен мащаб. В нея е пълно с богове, полубожества, герои и толкова интересни митове, които приличат на приказки. Събрани в една книга, те наподобяват митологична летопис на древните гърци.

Това четиво определено заслужава поне един прочит и не случайно част от него се изучава в учлище (или поне така беше преди).

Кои обаче са най-известните и най-интригуващите митове в гръцката митология и колко от тях знаем?

Херкулес

