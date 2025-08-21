Любопитно

За поколението Z парите са всичко

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

21 август 2025, 09:15
Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay
Празник днес имат всички, чието име значи

Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"
Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване
Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“
Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента
Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват
Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично
Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Ф инансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z, съобщи Deutsche Welle.

Защо стана така?

Икономическите времена са несигурни. Въпреки това много от младите хора са готови да се откажат от работата си и да си търсят нова, пише АРД.

Сред поколението Z, т.е. хората на възраст между 12 и 28 години, които в момента работят, с такава нагласа е всеки втори, а около десет процента имат и конкретни планове за предстоящата промяна, показва проучване на Forsa по поръчка на портала за работа Xing.

Икони на холивудския стил на Gen Z поколението
5 снимки
е
е
е
е

Каква е причината? След като младите дълго време са търсили повече удовлетворение и реализация, днес за тях доходите са по-важни, става ясно от проучването. 

Всичко започва с пандемията

зследователят на проблемите на младежта Симон Шнетцер свързва това с кризите през последните пет години. Като ръководител на изследването "Младежта в Германия" той от 2012 година насам проучва как младите хора гледат на работата и бъдещето си. Наистина в продължение на години основен приоритет са били удоволствието от работата или реализацията чрез професията.

"По време на пандемията, а по-късно и в резултат на високата инфлация от 2022 година младите хора започнаха да усещат все по-голямо неудовлетворение", казва Шнетцер. Влиянието на финансовата несигурност върху живота на младите започна да дава отражение и на професионалните им приоритети. Наблюденията на експерта сочат, че от 2020 година насам парите изместват всичко останало и стават основен мотивационен фактор.

Оливия Родриго - кралицата на поколението Z
20 снимки
Оливия Родриго
Оливия Родриго
Оливия Родриго
Оливия Родриго

Младите хора не са решили изведнъж, че искат да бъдат по-богати отпреди, продължава изследователят. По подобен начин се стичат и обстоятелствата след финансовата криза през 2008 година. Тогава мнозина преценяват, че бъдещето им е застрашено от икономическия спад и дори се определят като "деца на кризата", припомня Шнетцер. Както тогава, така и сега те си казват, че в такива времена сигурност дават парите. Другите потребности остават на заден план.

Независимите са по-склонни към промяна

Принципно младите хора винаги са били по-склонни от по-възрастните да сменят работата си, казва пред АРД Роня Ебелинг, авторка на книга за поколението Z. "Това е така, защото те като цяло все още са във фаза от живота си, в която са в процес на търсене."

За Ебелинг е разбираемо, че при младите централно място вече заемат финансовите фактори. Въпреки високата инфлация стартовите заплати не са нараснали значително през последните години. "Младите хора също имат интерес да печелят повече и по-бързо, за да си гарантират известна сигурност в условията на инфлация и икономически кризи", посочва авторката пред АРД.

Перспективи на пазара на труда

Фактът, че младите хора са толкова склонни да сменят работата си, се дължи и на това, че са били социализирани по много различен начин, казва Рюдигер Маас от Института за изследване на поколенията. Те не само са израснали във времена на относително благоденствие, но и винаги са били убеждавани, че шансовете им на пазара на труда са големи. "В момента всеки може да си намери работа", казва той.

Една от причините за това е, че голяма част от поколението бейби бум се пенсионира, а достатъчно млади попълнения няма: На всеки около 3000 души, които ежедневно навършват 65 години, се падат само около 1800, които навършват 18, казва Маас. А и за много от квалифицираните работници от чужбина Германия не е достатъчно привлекателна.

Младите хора днес не сменят работата си непременно по необходимост, а защото искат по-добри условия. Това включва както заплащането, така и удовлетворението от работата, казва Маас пред АРД.

Оптимизъм въпреки несигурността 

Повечето германци нямат сериозни притеснения за сигурността на работата си. В проучването на Xing над 90 процента от анкетираните са посочили, че не очакват съкращения през следващата година - като цяло увереността в сигурността на работното място остава висока.

Перспективите за развитие при актуалния работодател обаче също играят важна роля за това дали младите мислят за смяна на работата. Поради това те оценяват не само на собствената си работа, но и организацията на предприятието като цяло, посочва АРД.

Ако работодателите нямат отговор на този въпрос или разчитат на същата стратегия, както през последните 25 години, това може да създаде тревоги у младите хора, казва Ебелинг. "Те трябва да се уверят, че техният работодател има ясна визия за това как ще вървят нещата в бъдеще."

Сигурност в несигурни времена: младите хора са загрижени, защото виждат едновременното струпване на промените в климата, войните и политическата несигурност. Затова работата трябва да дава сигурност - и във финансово отношение, посочва още АРД.

Източник: Deutsche Welle    
Поколение Z Финансова сигурност Икономическа несигурност Инфлация Пазар на труда Смяна на работа Заплащане Удовлетворение от работа Млади хора Кризи
Последвайте ни

По темата

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

Газа на ръба: Израел започва офанзива, светът предупреждава за катастрофа

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

Опасна инфекция: потвърден случай на чума в Калифорния

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко е дълъг един ден за кучетата?

Колко е дълъг един ден за кучетата?

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 18 минути

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 30 минути

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

<p>Deepfake: Измамно интервю с лекар по репродуктивна медицина</p>

Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата

България Преди 1 час

Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи

Колизеумът в Рим

Убийствена жега: Туристически гид почина в Колизеума в Рим

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал вчера следобед, докато италианката е водела група от около 25 души на първия етаж на древния римски амфитеатър

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

България Преди 1 час

Шофьорката твърди, че е държана часове в ареста при унизителни условия

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

България Преди 1 час

34 673 българи получават втора пенсия, но малцина взимат пожизнена

"Черна Луна" на 23 август, какво означава това новолуние

"Черна Луна" на 23 август, какво означава това новолуние

България Преди 2 часа

Това ще бъде третото от общо четири новолуния през лятото на 2025 г.

Покрива ли Здравната каса раждане със секцио

Покрива ли Здравната каса раждане със секцио

България Преди 2 часа

Какъв метод за раждане е подходящ преценяват лекуващите лекари

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

България Преди 2 часа

Близки на жертвата твърдят, че му е нанесен сериозен побой

<p>След обвиненията в агресия към родилка: Не&nbsp;откриха нарушения в &quot;Майчин дом&quot;</p>

След обвиненията в агресия към родилка: Медицински надзор не откри нарушения в "Майчин дом"

България Преди 2 часа

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа

Свят Преди 2 часа

Европейските съюзници създадоха "коалиция на желаещите", която да предостави сили за гарантиране сигурността на Украйна

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

България Преди 3 часа

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез него

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

България Преди 3 часа

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

България Преди 3 часа

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Любопитно Преди 3 часа

Лесни трикове за плавно връщане на работа

<p>В Естония се готвят за&nbsp;руско нападение</p>

Без паника: В Естония се готвят за възможно руско нападение

Свят Преди 3 часа

В Естония не искат да живеят в постоянен страх и вече се подготвят за най-лошия сценарий

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Унгарският топ модел Барбара Палвин е претърпяла тежка операция

Edna.bg

Много секси: Михаела Маринова по бански от Тасос (СНИМКИ)

Edna.bg

БФС: Нямаме задължения към никого

Gong.bg

Георги Иванов: 90% от хората в БФС са сменени

Gong.bg

Жена се оплака от полицейски тормоз след фалшиво положителен тест за дрога

Nova.bg

16-годишният, пострадал в „Слънчев бряг”, е пуснат на водния атракцион без придружител

Nova.bg