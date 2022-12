“Чувствам се силен, защото съм българин“: Балканският лъв Дан Колов

С ила, храброст, доблест, чест, гордост и скромност са толкова рядко срещани качества, а когато всички заедно бъдат открити в един единствен човек, то това звучи някак невероятно и дори невъзможно. Да, но е факт. Този човек е Дан Колов. Спортист, горд българин, скромна душа, просто добър и много стойностен човек, чиято съдба се оказва трудна, но въпреки това той никога не избира лесния път, макар да е имал много пъти подобна възможност. До последно остава верен на своята родина, на себе си и на сърцето си.

Дан Колов не е само спортист и повод за национална гордост. Той е и вдъхновение за всеки, който иска да постигне нещо в своя живот, както и образ, който е олицетворение на думата чест.

New Dan Kolov bust in Bulgaria. pic.twitter.com/oiPyXONZXR — 1974 (@EricAsselin74) July 21, 2022

Детство и ранни години

Цялото име на Дан Колов е Дончо Колев Денев. Този велик кечист и спортист е роден в село Сенник, Севлиево на 26 декември 1892 г. Малкият Дончо е роден в бедно семейство и за съжаление когато е едва на 7 години баща му умира от туберкулоза и се налага невръстното момче да започне работа, за да помага финансово на семейството си. Той става овчар, но не печели кой знае какви пари и той и семейството му едва свързват двата края. Заминава дори за Унгария, където в столицата Будапеща работи и като градинар.

Sennik celebrating Dan Kolov who moved from his native village to the U.S. to become a freestyle wrestling champion in the 1920s and 30s. https://t.co/4PR7aLh0wS pic.twitter.com/19oibOUNC8 — Dimitar Bechev (@DimitarBechev) March 28, 2021

Съдбата намира начин да го открие и го среща с българския борец Никола Петров, който съветва Дан Колов да замине за САЩ, където да работи като хамалин, миньор или в железниците. Тогава в Щатите се строят големи проекти, плаща се добре, но условията са ужасни, а смъртните случаи чести. Там определено не открива щастието, но пък животът му поема в съвсем различна посока.

Малцина знаят, че първият медал на Дан Колов не е в спорта, а за работни заслуги. Носил е на рамо цели канари и се е отличавал с изключително старание и трудолюбивост. Медалът му е връчен за строенето на шлюзи на язовирната стена на река Мисисипи. Дан съвсем сам е носил на едно рамо оси и колела за вагони, нещо, което тогава, а и сега ни се вижда направо свръхчовешко и фантастично.

Спортна кариера

Спортната кариера на Дан Колов започва на едно много странно място, а именно в цирк „Виктория“. Там през 1914 г. той е доброволец от публиката да се бори срещу „звездата“ на цирка – Циклопът. Дан Колов побеждава 106-килограмовият борец и така всичко за него започва. Битката е била тежка, но той печели благодарение на запазената си техника, която по онова време са наричали „самолет“. Тогава Дан е бил забелязан и кариерата му започва стремглаво да се развива. Не е имало категория за килограми и борецът се е бил с какви ли не – две глави по-високи, по-тежки, гиганти с различни недъзи и деформации и други подобни „чудовища“.

The 'King of Catch' Dan Kolov (Doncho Kolеv Danev) was the first European Freestyle #Wrestling champion from Bulgaria before becoming a 2x Diamond Belt World Heavyweight wrestling champion under the tutelage of former World champion Stanislaus Zbyszko. pic.twitter.com/R0V7k92nLB — Catch Wrestling U (@CatchWrestling) April 14, 2020

Парите, които е изкарвал не били много и се е налагало често да се бори, дори когато е имал някакви контузии и рани. Самият Дан Колов е казвал в интервю: „Пари в Америка не се правят лесно". На борба са му плащали средно по 60-80 долара, което е било крайно недостатъчно. За онези години самият той е казвал, че е по-добре да се живее в България.

Дан Колов е бил толкова добър борец, че е забелязан дори от тогавашния бос на мафията в Ню Йорк – добре познатият Ал Капоне. Той е направил предложение на българина да стане негова лична охрана и да се бие в уредени мачове. Дан Колов обаче отказва категорично, нещо което до тогава не се било случвало – Ал Капоне да получи отказ. Мафиотът е бил меко казано ядосан, но Дан разбива всички момчета на Капоне на ринга и печели уважението на един от най-влиятелните подземни босове за всички времена. Ал Капоне уважава човекът, който пръв му казва НЕ – Дан Колов. За подобна постъпка се иска много смелост и честност, каквито българинът е притежавал и то в изобилие.

During his Pro career Dan Kolov competed against and learned from various shooters in Europe and North America, and it's theorised some of the techniques he learned were adopted into the Sport / Style of Sambo along with influence from Judo and Eastern European folk styles. pic.twitter.com/rV9On8AhTL — Catch Wrestling U (@CatchWrestling) April 14, 2020

Не след дълго неговата слава се разнася из цял свят и той се бие къде ли не – Русия, Япония, Австралия, Франция и други. Навсякъде мачка, побеждава и показва, че е истински Балкански лъв с меко сърце и твърди юмруци.

Дан Колов е имал стотици предложения да се бие под чужд флаг, но той е отказвал на всички и гордо е заявявал, че е българин и никога няма да се бие за чужда страна. Наричали са го Кинг Конг, което е пасвало за роля в известния едноименен филм, но той отказва дори подобни предложение отправени му от Холивуд.

Тези откази и множеството му победи водят и до няколко опита за убийство над бореца, които завършват с неуспех.

Дарителят Дан Колов

Въпреки, че Дан Колов всява истински ужас на ринга, той е бил добър човек, който винаги, когато е имал възможност е помагал на хората. Случвало се е дори да счупи челюст на противник, а след мача да даде целия си хонорар за медицинска помощ на същия този противник. Подобно нещо се среща рядко, не само тогава, но и днес. Дан е бил добър в пълния смисъл на думата си, дълбоко в душата си той е носел състрадание и топлина към хората.

The intimidating Dan Kolov circa 1938. He died young from tuberculosis. His request from his death bed was that they bury him facing the Balkans. He wanted a mountain (himself) facing other mountains. Dan competed in Catch-as-catch-can which is the father of MMA arguably. pic.twitter.com/fUmOLogwhv — 1974 (@EricAsselin74) February 17, 2022

Противниците му го уважават, защото се бие чисто на терена, а извън него е истински достоен човек с голямо сърце.

Дан Колов е бил голям филантроп, макар че по онова време тази дума не е била много популярна, а сега нейното значение по-скоро е опорочено. Той дарява над 500 000 лева на българските пощи за закупуване на първия им самолет, купува първата електрическа турбина за построяването на първия ВЕЦ у нас, дарява множество средства на студенти, които желаят да се занимават със спорт и провежда още много подобни дарителски кампании, помага и на стотици болни хора.

Завръщането в България и залезът на една легенда

След повече от 30 години борба в чужбина, Дан Колов се завръща в България, защото милее за нея. Дори тогава казва прословутата си реплика, която почти всеки българин знае: „Хари, да си идем в България, като нея никъде няма!“.

За съжаление Балканският лъв, гордостта в родния кеч и борба, добрият и честен човек Дан Колов заболява от туберколоза, за която по онова време не е имало адекватно лечение. Странното е, че когато се проявяват първите симптоми той е на 45 години в перфектна физическа форма. Точно поради тази причина има версия, че той бавно и съвсем умишлено е бил тровен от френски лекари.

Земният път на „Краля на кеча“ завършва на 27 март 1940 г. и на неговото погребение има десетки хиляди души, които приживе са го обичали и са му се възхищавали, а надгробната му плоча съвсем целенасочено е поставена срещу Балкана – символиката е „Балкан срещу Балкана“.

Дан Колов е изключителна личност, която има място не само сред най-славните българи, а дори сред най-славните хора в света. Освен, че е бил небопедим в борбата, труден противник и истински боец на ринга, той е бил преди всичко човечен, състрадателен, добър, скромен, горд българин. Качества, които вече трудно се откриват по отделно, камо ли в един човек всички заедно.

Дан Колов е пример и вдъхновение за това как хората и животът често опитват да те смачкат, но ако имаш силна воля, вяра в себе си и се гордееш със своя произход, може да постигнеш всичко.

Поклон пред паметта му, таланта му и личността му! Дано в България са останали повече такива хора!

