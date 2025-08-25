България

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Максималните температури ще са между 25° и 30°, в София – около 25°

25 август 2025, 06:28
Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)
Локализираха пожара в квартал

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София
Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта
И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас
Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево" за влизане в България

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България
След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти
Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Слънце и топло време в последния ден от уикенда
Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Д нес над страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличава от запад на изток. На места в Западна и Централна България ще има валежи като по-съществени ще са в източните райони, където ще бъдат придружени и от гръмотевици. Следобед над северозападните области облаците ще намаляват и ще се показва слънце. 

Ще духа умерен северозападен вятър, в Източна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в София – около 25°.

🌊 По Черноморието

Облачността ще е значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури – между 24° и 27°. Морската вода е 25°–26°, вълнението 2-3 бала.

🏔️ В планините

Ще бъде предимно облачно, с краткотрайни валежи и гръмотевици на места. Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър. Максимални температури: около 18° на 1200 м и 12° на 2000 м.

🔜 Прогноза за следващите дни

Вторник (27 август): повече слънце, следобед с купеста облачност, главно над Южна България. Почти без валежи, с изключение на отделни планински райони.

Сряда (28 август): предимно слънчево, с лек до умерен източен вятър. Температурите постепенно ще се повишават.

Източник: НИМХ/БТА    
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

29 минути без въздух: Колко дълго може човек да задържи дъха си?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 3 дни
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 3 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 3 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 3 дни

Последни новини

Apple започва план за преоткриване на iPhone

Apple започва план за преоткриване на iPhone

Технологии Преди 25 минути

Той ще отнеме три години и ще включва нови модели и идеи

Древният убиец, който не може да бъде победен

Древният убиец, който не може да бъде победен

Свят Преди 28 минути

Тази болест убива хора от хилядолетия

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

България Преди 8 часа

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Свят Преди 8 часа

Няма данни за тежко пострадали хора

Владимир Путин и Володимир Зеленски

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

Свят Преди 9 часа

Проблемът обаче е, че същевременно Путин е напълно готов да продължи войната

Росен Желязков стана дядо за втори път

Росен Желязков стана дядо за втори път

Любопитно Преди 9 часа

Бебето е момиченце и се казва Матея

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Любопитно Преди 9 часа

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Свят Преди 11 часа

Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 11 часа

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

България Преди 12 часа

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

<p>Кейт Мидълтън изненада с нова прическа (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Любопитно Преди 12 часа

Кралското семейство се радва на времето си в замъка Балморал, където крал Чарлз започна своята традиционна лятна почивка

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Свят Преди 12 часа

„Имаме нужда от мир“, каза украинският президент на американския пратеник, докато му връчваше медала

Исландия

Петте най-безопасни държави в света през 2025 г.

Любопитно Преди 13 часа

Жителите им разказват как политиките и културата оформят ежедневието и създават усещане за сигурност и хармония

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал в Централния детски магазин – известен на поколения руснаци именно като „Детски мир“

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

България Преди 14 часа

Колата излязла от пътното платно и се преобърнала

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Свят Преди 14 часа

Украйна отбелязва на 24 август Деня на независимостта, който е и национален празник на страната

Всичко от днес

