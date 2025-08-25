От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Д нес над страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличава от запад на изток. На места в Западна и Централна България ще има валежи като по-съществени ще са в източните райони, където ще бъдат придружени и от гръмотевици. Следобед над северозападните области облаците ще намаляват и ще се показва слънце.

Ще духа умерен северозападен вятър, в Източна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в София – около 25°.

🌊 По Черноморието

Облачността ще е значителна, следобед купеста и купесто-дъждовна. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури – между 24° и 27°. Морската вода е 25°–26°, вълнението 2-3 бала.

🏔️ В планините

Ще бъде предимно облачно, с краткотрайни валежи и гръмотевици на места. Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър. Максимални температури: около 18° на 1200 м и 12° на 2000 м.

🔜 Прогноза за следващите дни

Вторник (27 август): повече слънце, следобед с купеста облачност, главно над Южна България. Почти без валежи, с изключение на отделни планински райони.

Сряда (28 август): предимно слънчево, с лек до умерен източен вятър. Температурите постепенно ще се повишават.