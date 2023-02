Странен, но гениален: Най-интересните и странни изобретения на Тесла

Н икола Тесла е известен с великите си иновативни изобретения, със своята ексцентричност и с разнообразните си интереси. Определено може да се каже, че е една от личностите на всички времена и е редно, ако не знаем много за него, поне да сме чували името му (и да не го свързваме само с автомобила Тесла или пък недай си боже с теслата).

Хуморът настрана, но определено мога да кажа, че Никола Тесла е бил истински гений, поне в своите изобретения. И той като много други изобретатели остава някак неразбран, може би дори недооценен от мнозина. Въпреки това неговият принос в изобретенията е неоспорим.

Странен, но гениален

Източник: Getty Images

Тесла е имал странно детство. Донякъде трудно, донякъде доста интригуващо. Още от малък е обичал да майстори какви ли не неща, с които да шокира своите роднини и близки. Една от любимите му дейности, когато е бил на 6 години е била да разглобява и после да сглобява часовниците на дядо си. С първото се е справял перфектно, но с второто не чак толкова. Често искал от тях да прави други неща и за това бил наказван от своите родители.

Как Никола Тесла се превърна във вдъхновение за човечеството

Но защо хората са го смятали за странен? Какво било особеното в него още от дете? Тесла имал доста необикновени видения, които били съвсем реални и често били съпроводени с ярка светлина. Някои казват, че е имал някакво недоказано заболяване на централната нервна система, други, че е имал видения от бъдещето и за това е проектирал толкова напреднали за времето си изобретения. Сигурно има зрънце истина и в двете теории, а може би дори има други, които не са ни известни. Своите видения, Тесла започва да има след ужасната катастрофа, която сполетяла по-големия му брат, а той бил свидетел на всичко. Може би този инцидент е отключил не само виденията му, но и самата му гениалност в изобретенията.

Ето и някои от най-интересните изобретения и научни разработки на Никола Тесла:

Теория на полето - На 12 октомври 1887 г. Тесла дава доста строго научно описание на явлението на въртящите се магнитни полета и конструира индукционен електродвигател на базата на променлив ток. На 1 май 1888 г. той получава своите основни патенти за изобретяване на многофазни електрически машини и системи за предаване на електроенергия посредством многофазен променлив ток. С използване на двуфазна система, която той счита за най-икономична, в САЩ са пуснати редица промишлени електроустановки, в това число Ниагарската хидроелектроцентрала (1895 г.), най-голямата за онова време.

Electromagnetic therapy in the early 1900s



Based on Nikola Tesla's discovery that every disease in the body vibrates at a certain frequency and can be measured.



It is well documented that Tesla did not go to the doctor, because he could cure himself of any disease. pic.twitter.com/OXe3j83quy — nikola 3 (@ronin19217435) January 27, 2023

Радио – Макар и не много известно, Тесла е е един от първите, който патентова метод, чрез който да се получи ток, който може да се използва за радиовръзка.

Трансформаторът на Тесла – През лятото на 1889 г. Тесла отива на Световното изложение в Париж и бързо научава за експериментите на Хайнрих Херц, които са свързани с доказването на наличието на електромагнитно излъчване, включително и на радиовълните. Тесла силно се заинтригувал от това и решил да проучи въпроса по-подробно. Той многократно разучава и подобрява този експеримент, докато накрая стига до изобретението си. Трансформаторът е снабден с въздушна празнина вместо изолиращ материал между първичната и вторичната намотки, и желязно ядро, което може да се мести на различни позиции в и извън трансформатора. Трансформаторът на Тесла по своята същност е класически високочестотен резонансен трансформатор. Бобината на Тесла и до днес се използва за получаване на дълги искрови разряди, напомнящи мълния. През 1998 г. инженерът от Станфорд Грег Лей демонстрира пред публика ефекта на „мълния по поръчка“, стоейки в метална клетка под гигантски контур, управлявайки мълниите с помощта на метална „вълшебна пръчка“. Неотдавна той разгръща кампания за събиране на средства за строителство на две кули в САЩ, подобни на тези, които Тесла се опитва да строи. Проектът се предвижда да струва около 6 милиона долара.

This planet with all its appalling immensity is to electric currents virtually no more than a small metal ball

Nikola Tesla :The Transmission of Electrical Energy Without Wires (Electrical World & Engineer,March,1904)

ESO📸simulation of the magnetic field of Earth's inner core pic.twitter.com/ks95wygRuK — akli.sun (@aklisun) January 24, 2023

Лодка с дистанционно – През 1898 г., един от страничните проекти на Тесла била малка лодка, която можела да бъде задвижена, спирана и управлявана чрез елементарни радиовълни. Когато Тесла се опитал да патентова изобретението си, Американският патентен офис отказал да повярва, че лодката работи. Ето защо в лабораторията му бил изпратен служител, на когото изобретателят да направи демонстрация. Тесла твърдял, че подобни лодки могат да се използват за войните без да се взимат толкова човешки жертви, но тогава военното дело става излишно, а от там и икономически неизгодно, за който спонсорира войните.

Патенти – Тесла има регистрирани поне 278 патента, издадени в 26 страни. Много от патентите му са в САЩ, Великобритания и Канада, но много други са одобрени в различни държави по света. Много от изобретенията му не са защитени от патенти.

Nikola Tesla an unbelievably genius of his time.... pic.twitter.com/hVO7uuITyC — wow_how (@Megohelie1) January 30, 2023

Тесла наистина е бил странен човек, но не е ли това в основата на всеки велик изобретател? Понякога не е излизал от лабораторията си в продължение на повече от 80 часа, спал е само по 2 часа и почти през целия си живот е бил едни и същи килограми. Винаги е бил облечен много елегантно с костюм и риза. Знаел е цели 8 езика и е имал невероятна фотографска памет, която може би се дължи и на въпросните му видения.

Какво ли още е изобретил?

Nikola Tesla — 'If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.' pic.twitter.com/LcQyOyJYzk — Harry Thorne (@harrythorne1111) February 1, 2023

Поради неговите странности има слухове, че ЦРУ засекретява голяма част от изобретенията му, защото били опасни за човечеството. Дали това е така или напротив – са били именно в полза на човечеството и подобряването на качеството им на живот, като например получаването на безплатна електроенергия и много други.

Тесла никога не е криел своите странности, дори напротив, описва ги най-подробно в своята автобиография. Той дори е смятал, че именно те са го направили такъв велик изобретател. Тесла е бил обсебен от цифрата 3. Обсебването му е стигнало до миене на ръцете три пъти подред и заобикаляне на дадена сграда три пъти, преди да влезе в нея. Той прекарал много години в Ню Йорк, а последното десетилетие живял в хотел Ню Йоркър, стая 3327 – двустаен апартамент на 33-тия етаж. Това подсказва, че най-вероятно е страдал от някаква форма на обсесивно разстройство, но това по никакъв начин не пречело на неговите гениални идеи и изобретения, може дори да му е било от полза.

Каквато и да е тайната на успеха на Тесла, той в крайна сметка умира като истински отшелник и в не особено добри условия, като много други изобретатели, а и не само. Защо това е било така и продължава да се случва, нямам представа. Но една страна, която има такива талантливи гении под своето крило, защо не се грижи за тях до сетния им дъх? Защо не им отдава заслуженото и да подсигури старините им? Всички нехаят за хората и се интересуват само от делата им, от изобретенията им, от творбите им. Жалко, защото такива хора заслужават много повече от това, което получават. Заслужават поне едно уважение от нацията, към която принадлежат.

