Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

К ейт Мидълтън беше заснета заедно с принц Уилям и трите им деца на път към църковната служба в Крати Кърк, Балморал, Шотландия, в неделя.

Бъдещата кралица седеше на предната пътническа седалка, докато 43-годишният Уилям управляваше автомобила. На задната седалка бяха 12-годишният принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишният принц Луи. Русата коса на Мидълтън, с която тя дебютира през април, изглеждаше още по-светла, когато слънчевите лъчи огряваха лицето ѝ през прозореца на колата.

Kate Middleton shows off light blonde hairdo as she attends Balmoral church service with the royal family https://t.co/QpeGoU4qjv pic.twitter.com/soafzll39a — New York Post (@nypost) August 24, 2025

Принцесата беше облечена с елегантна черна шапка, кестеняво яке и лилав топ. Принц Уилям носеше черен костюм със синя вратовръзка. Що се отнася до кралските деца, Шарлот беше с кремав кардиган върху рокля на точки, а братята ѝ – и двамата в черни пуловери върху светлосини ризи с яка.

Крал Чарлз III и кралица Камила пристигнаха отделно за службата. 76-годишният монарх беше облечен в черен костюм с розова риза, докато 78-годишната му съпруга избра цветна рокля, голям кремав шал и шапка с перо. Принцеса Ан също бе сред присъстващите – тя носеше тюркоазено яке, съчетано с риза с яка и подходяща шапка.

Източник: БТА/АР

Кралското семейство се радва на времето си в замъка Балморал, където крал Чарлз започна своята традиционна лятна почивка миналата седмица. Очаква се Кейт и Уилям да останат в Шотландия до завръщането на децата в училище.

През април уелското семейство отпразнува 14-ата годишнина от сватбата си, а Кейт отбеляза повода с дебют на новата си, по-светла прическа по време на появата им в Шотландия. Русата ѝ коса блестеше на слънцето, докато тя и Уилям се разхождаха по улиците на Тобермори на остров Мъл – първата спирка от двудневната им обиколка на Вътрешните Хебриди.

Майката на три деца не се е боядисала изцяло в русо, а е освежила обичайния си тъмнокафяв цвят с карамелени нюанси. Двамата с Уилям са отбелязали годишнината си насаме, пренощувайки в уютна местна вила със самостоятелно приготвяне на храна.

Източник: БТА/ АР

Кралската двойка, която се венча на пищна церемония в Уестминстърското абатство на 29 април 2011 г., отново се появява заедно на официални събития, след като миналия септември Кейт обяви, че е „без рак“.

„Не мога да ви опиша какво облекчение е, че най-накрая завърших химиотерапията си“, заяви принцесата в изявление, публикувано в X.

„Последните девет месеца бяха изключително трудни за нас като семейство“, допълни тя, подчертавайки, че навлиза в нов етап на възстановяване „с обновено чувство за надежда и признателност към живота“.