България

Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 година за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване или слана

25 август 2025, 06:57
Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури
Източник: iStock photos/Getty images

Д ържавен фонд „Земеделие” започва поетапното изплащане на помощи заради щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия на череши, вишни и кайсии през пролетта.

Последен ден, в който пострадалите от природни бедствия земеделци могат да поискат подпомагане

Над 3,2 млн. лв. ще постъпят в понеделник (25 август) по сметките на 254 земеделски стопани, предаде NOVA

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 година за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване или слана.

Източник: NOVA    
помощи земеделци щети
Последвайте ни
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

pariteni.bg
Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 3 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 3 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 3 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 3 дни

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен

Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен

България Преди 25 минути

Ще се търсят средства, за да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Любопитно Преди 50 минути

Какво трябва да попитате мъж на първа среща и защо е важно четете в следващите редове

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

Свят Преди 8 часа

Земетресението е било усетено и в Измир, Бурса и Истанбул

Почина звездата от „Семейство Сопрано“ Джери Адлър

Почина звездата от „Семейство Сопрано“ Джери Адлър

Свят Преди 9 часа

Актьорът почина на 96-годишна възраст

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

България Преди 9 часа

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Силна буря връхлетя популярния италиански курорт Римини

Свят Преди 9 часа

Няма данни за тежко пострадали хора

Владимир Путин и Володимир Зеленски

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

Свят Преди 10 часа

Проблемът обаче е, че същевременно Путин е напълно готов да продължи войната

Росен Желязков стана дядо за втори път

Росен Желязков стана дядо за втори път

Любопитно Преди 10 часа

Бебето е момиченце и се казва Матея

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Любопитно Преди 10 часа

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

България Преди 11 часа

Протестът започна в 17:30 часа пред ВиК

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Свят Преди 12 часа

Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 12 часа

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

България Преди 13 часа

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

<p>Кейт Мидълтън изненада с нова прическа (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Любопитно Преди 13 часа

Кралското семейство се радва на времето си в замъка Балморал, където крал Чарлз започна своята традиционна лятна почивка

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Свят Преди 13 часа

„Имаме нужда от мир“, каза украинският президент на американския пратеник, докато му връчваше медала

Исландия

Петте най-безопасни държави в света през 2025 г.

Любопитно Преди 14 часа

Жителите им разказват как политиките и културата оформят ежедневието и създават усещане за сигурност и хармония

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 август, понеделник

Edna.bg

Яйца на фурна върху пюре от картофи

Edna.bg

Славия ще опита да се отлепи от дъното срещу Арда у дома

Gong.bg

Сабаленка започна с победа защитата на титлата си в Ню Йорк

Gong.bg

Прибраха в общински приют питбула, нападнал и убил улична котка в Бургас

Nova.bg

Трагедията в Пловдив: Дървото-убиец е било фитосанитарно здраво, обявиха от общината

Nova.bg