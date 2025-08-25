Започва поетапно изплащане на помощите за щетите по земеделските култури

Д ържавен фонд „Земеделие” започва поетапното изплащане на помощи заради щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия на череши, вишни и кайсии през пролетта.

Последен ден, в който пострадалите от природни бедствия земеделци могат да поискат подпомагане

Над 3,2 млн. лв. ще постъпят в понеделник (25 август) по сметките на 254 земеделски стопани, предаде NOVA.

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 година за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване или слана.