Знаехте ли това за Исак Нютон? Изненадващи факти за изобретателя

З ад всяко велико откритие стои велика личност, която е отговорна за това откритие. Не са малко хората, чиито изобретения и открития са променили коренно живота ни. Оказва се обаче, че не знаем много за тях, което е наистина жалко.

Един от известните учени, които са добре познати в целия свят е Исак Нютон. Едно известно име, нали, но какво точно знаете за него?

Кой е Исак Нютон?

Исак Нютон (1642-1727) е английски физик, математик, астроном, теолог и алхимик, който е широко признат за един от най-влиятелните учени в историята. Той е най-известен със своите три закона за движението и със своя закон за универсалната гравитация, които описват фундаменталното функциониране на физическия свят. Работата на Нютон полага основите на съвременната физика и революционизира начина, по който разбираме естествения свят. Освен всичко това, той е бил плодовит изобретател и е направил голям принос в областта на математиката, оптиката и астрономията. В допълнение към научната си работа, Нютон силно се е вълнувал и интересувал дълбоко от философия и теология.

Детство

Исак Нютон е роден на 4 януари 1643 г. в Уулсторп, Англия. Баща му, също на име Исак Нютон, умира три месеца преди да той се роди, а майка му, Хана Айскоу Нютон, се омъжва повторно, когато Исак е бил на три години. Нютон е изпратен да живее при баба си и дядо си няколко години, докато майка му и вторият му баща се преместват в близкия град.

Нютон е бил едно много самотно и интровертно дете, което е прекарвало голяма част от времето си в четене и опознаване на провинцията. Той посещава Кралското училище в Грантам, където се справя отлично с математиката и проявява ранна склонност към науката. Майката на Нютон иска той да стане фермер, но Исак не проявява голям интерес към селското стопанство и в крайна сметка му е позволено да преследва интереса си към математиката и науката. По-късно Нютон посещава колежа Тринити в университета в Кеймбридж, където учи математика и започва своята новаторска работа във физиката и астрономията, които по-късно ще се окажат в основата на едни от най-важните принципи във физиката.

