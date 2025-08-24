България

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко
Г олям пожар избухна тази вечер в селскостопански двор в казанлъшкото село Кънчево, унищожавайки до основи кравеферма и причинявайки смъртта на повече от 15 животни. Сигналът за бедствието е подаден днес, около 21 часа.

На мястото на инцидента незабавно са изпратени няколко екипа на пожарната, които са започнали борба с огнената стихия.

Гасителните действия бяха сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците.

Въпреки бързата реакция и пристигането на десетки доброволци от селото и околността, които се притекоха на помощ, пламъците са се разпространили мълниеносно и са обхванали цялата постройка. Усилията на хората и пожарникарите не успяха да спасят сградата, която е изгоряла до основи.

По първоначална информация в пламъците са загинали над 15 крави. Тепърва предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети, които се очаква да бъдат значителни.

Причините за възникването на пожара все още не са ясни.  Предстои оглед от криминалисти на място.

