Петте най-безопасни държави в света през 2025 г.

В година, белязана от конфликти, пет държави продължават да се нареждат сред най-мирните места на планетата. Жителите им разказват как политиките и културата оформят ежедневието и създават усещане за сигурност и хармония, пише ВВС.

През 2025 г. мирът изглежда като все по-рядка стока. Глобалните войни ескалират, граничният контрол се засилва, а търговските напрежения растат. Според Глобалния индекс за мир (GPI) 2025 броят на междудържавните конфликти е достигнал най-високото си ниво след Втората световна война, като само тази година са избухнали още три нови. Много страни отговарят с нарастваща милитаризация.

И все пак, някои държави продължават да поставят мира на първо място. GPI, изготвен от Института за икономика и мир, проследява 23 показателя – от външни конфликти и военни разходи до показатели за обществена безопасност като тероризъм и убийства. Класацията на най-мирните държави остава изключително устойчива вече близо две десетилетия – доказателство, че дългосрочните политики за мир носят стабилност.

Разговаряхме с жители на някои от тези страни, за да разберем как животът им се оформя от политиките и културата на мира – и какво създава уникалното им чувство за сигурност.

1. Исландия

Исландия е на първо място още от 2008 г. и остава най-мирната държава в света, водеща по всички три категории: безопасност и сигурност, продължаващи конфликти и милитаризация. През 2025 г. тя дори бележи 2% подобрение, увеличавайки разликата си с втората държава в списъка.

За местните хора спокойствието е част от ежедневието. „Макар суровите зимни условия понякога да не изглеждат безопасни, именно общността го прави“, казва Инга Рос Антониусдотир, генерален мениджър на Intrepid Travel North Europe.

„Можете да се разхождате сами през нощта почти без притеснение; ще видите бебета, които спят в колички пред кафенета и магазини, докато родителите им се наслаждават на храна или вършат задачи; а полицията не носи оръжие.“

Инга отдава това усещане на водещите политики за равенство между половете: „Равните възможности и стабилните социални системи създават по-справедливо и безопасно общество за всички.“

Тя съветва посетителите да потопят в местното усещане за спокойствие: „Поплувайте в геотермален басейн и поговорете с непознати в джакузито; изкачете връх Еся край Рейкявик или тръгнете на многодневен поход. Истинската Исландия е в музиката, изкуството и природата – при всякакво време.“

2. Ирландия

Макар че Ирландия има бурно минало, днес тя поставя мира в центъра. Страната получава високи оценки за ограничена милитаризация и е сред държавите с най-малко текущи конфликти. Тя влиза и в топ 10 по обществена безопасност и сигурност.

„Дълбокото чувство за общност и дружелюбие ви кара да се чувствате добре дошли, независимо дали сте в малък или голям град“, казва Джак Фицсаймънс, жител на Килдър и директор „Преживявания“ в замъка Килкеа. „Хората тук се грижат един за друг. Можете да поискате помощ от непознат и той ще направи всичко възможно за вас.“

На международната сцена Ирландия поддържа военен неутралитет и предпочита дипломацията пред военните съюзи. У дома тя опазва природата и културните си забележителности, а гостоприемството е дълбоко вкоренено.

„Все още ме изненадва колко впечатлени остават гостите от приятелското отношение на ирландците. За нас това е просто част от културата ни“, казва Фицсаймънс. „Животът тук тече по-бавно – хората ценят разговорите, разказите и връзката помежду си. Това създава истински мир.“

3. Нова Зеландия

През 2025 г. Нова Зеландия се изкачва с две места нагоре, достигайки трето място благодарение на по-висока обществена сигурност и намалени рискове от тероризъм.

Като островна държава тя е естествено изолирана от външни конфликти, но вътрешните политики също създават усещане за мир.

„Законите за оръжията тук са сред най-строгите в света и това допринася за сигурността“, казва Миша Маникс-Опи, директор „Клиентски опит“ в Greener Pastures. „Децата ходят пеша на училище, хората оставят вратите си отключени, а шофьорите спират, за да помогнат на непознати. Доверието е част от културата.“

Освен здравата социална система и универсалното здравеопазване, новозеландците ценят близостта с природата: разходки по плажа, туризъм в храстите или чаша вино под звездите.

„Отвъд красотата на пейзажите, Нова Зеландия има истинска дълбочина. Хората са автентични, маорската култура е жива, а по-бавният ритъм на живот променя перспективата ви“, казва Маникс-Опи. „Както ми каза един клиент – пейзажите са красиви, но хората са истинската суперсила.“

4. Австрия

Австрия пада с едно място до четвърто, но продължава да е сред най-сигурните държави. Както Ирландия, тя следва политика на постоянен неутралитет и инвестира във вътрешна стабилност.

„Австрия инвестира в своите хора, а не в конфликти“, казва Армин Пфуртшелер, собственик на SPA-Hotel Jagdhof в долината Щубай. „Силната социална система, здравеопазването на световно ниво и отличното образование поддържат доверие и стабилност.“

Той описва ежедневието като изпълнено със спокойствие: „Хората се разхождат край реката в полунощ, оставят домовете си отключени, велосипедите стоят без вериги пред кафенета. Безопасността тук е не просто статистика – тя е начин на живот.“

Според него дори гостите усещат тази хармония: „След няколко дни раменете им се отпускат, стресът изчезва и те започват да спят спокойно. Най-голямото чувство за сигурност е свободата просто да бъдеш.“

5. Сингапур

Сингапур запазва петото си място и остава единствената азиатска страна в топ 10. Държавата е изключително високо оценена по безопасност и сигурност, въпреки значителните военни разходи.

„Ходя късно през нощта и не се страхувам. Прибирането пеша не е източник на тревожност, както в други мегаполиси“, казва жителят Синрун Хан. „В системата има доверие и комфорт, което създава спокойна и грижовна среда.“

Макар че страната е по-консервативна по отношение на ЛГБТ+ правата (еднополовите бракове все още са забранени), социалният напредък е видим. Фестивалът на гордостта Pink Dot привлича все повече хора и носи усещане за по-голяма сигурност.

Хан препоръчва на посетителите да се възползват от свободата, която идва със сигурността: „Разходете се по реката в два сутринта, хапнете улична храна посред нощ или се разходете в парка след залез. Всичко се усеща свободно – независимо дали сте местни или гости.“