Свят

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини

24 август 2025, 19:55
Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна
Източник: БТА/АР

К анада ще предостави на Украйна военна помощ на стойност 1 милиард долара. Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини.

Новината беше съобщена от РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на канадския премиер Марк Карни по време на реч в Киев.

„На срещата на върха на Г-7 през юни Канада обеща допълнителни 2 милиарда долара военна помощ. Днес с гордост обявявам, че над 1 милиард долара от тази сума ще бъдат използвани за укрепване на вашия оръжеен арсенал – чрез доставка на дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат още следващия месец“, заяви той.

Канадският премиер подчерта още, че страната ще осигури десетки милиони долари за спешна помощ, изграждане на бомбоубежища и защита от кибератаки.

„Като съпредседател на международната коалиция за връщането на украинските деца, Канада ще засили сътрудничеството с Украйна, европейските партньори и Съединените щати, за да гарантира незабавното и безусловно завръщане на децата“, допълни Карни.

Марк Карни пристигна в Украйна на 24 август – Деня на независимостта на страната. Това е първото му посещение в Киев като министър-председател на Канада.

  • Канадската подкрепа за Украйна

От началото на пълномащабната руска инвазия Канада е сред най-активните поддръжници на Украйна, предоставяйки финансова, военна и хуманитарна помощ. Страната е част от Контактната група за отбрана на Украйна във формат „Рамщайн“.

По-рано Канада обяви, че ще отпусне 15 милиона долара за ремонт на украинските танкове Leopard 2 в Полша.

През юни Канада преведе на Украйна 1,7 милиарда долара, осигурени от замразени руски активи.

Канада Украйна Военна помощ Марк Карни Дронове Бронирани машини Финансова помощ
Последвайте ни

По темата

Локализираха пожара в квартал

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ

Шофьори, внимавайте: Промени в движението по АМ "Хемус"

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

Как ще плащаме и получаваме ресто: Новите правила с евро и лева

pariteni.bg
Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

Пуснаха онлайн платформа за докладване нарушителите на пътя

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 2 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 2 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 2 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 2 дни

Виц на деня

Лекар към пациент: - Как е главоболието, от което се оплаквахте? - Замина за няколко дни у майка и...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 1 час

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Зеленски удостои Кийт Келог с държавно отличие

Свят Преди 1 час

„Имаме нужда от мир“, каза украинският президент на американския пратеник, докато му връчваше медала

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

България Преди 3 часа

Колата излязла от пътното платно и се преобърнала

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

България Преди 4 часа

Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия

Георг Георгиев

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

България Преди 4 часа

"Поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Свят Преди 4 часа

Руските сили са завзели населеното място Филия

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал в събота

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

Свят Преди 6 часа

След свалянето на дългогодишния владетел Башар Асад през декември, новите власти в Сирия разпуснаха парламента

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Свят Преди 6 часа

Той заяви, че това е в съответствие с националния интерес на Гърция

,

Химикали горят в завод в САЩ

Свят Преди 7 часа

Евакуираните не могат да се върнат по домовете си

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Свят Преди 7 часа

Израелската армия засега не е коментира инцидента

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

България Преди 8 часа

Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

,

Норвегия ще достави на Украйна системи за противовъздушна отбрана за близо $700 млн.

Свят Преди 8 часа

"Заедно с Германия ще гарантираме, че Украйна ще получи ефективни системи за противовъздушна отбрана", каза норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре

о

Възобновиха снимките на „Емили в Париж“ след смъртта на помощник-режисьора

Свят Преди 9 часа

Хитовото шоу на Netflix преустанови снимките, след като помощник-режисьорът припадна и почина

,

Журналист оцеля със счупен таз, бедрена кост и разкъсани ръце в планина в Норвегия

Любопитно Преди 9 часа

Всичко за спасителната мисия може да прочетете в следващите редове

о

С басейн и киносалон: Брад Пит си купи луксозно имение за 12 млн. долара

Любопитно Преди 10 часа

Брад Пит е новият собственик на луксозно имение в Холивуд Хилс

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

5 хитри съвета за сигурен и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Красотата няма възраст: уроци по стил от 10 вдъхновяващи дами с невероятен усет за мода

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА срещу ЦСКА 1948 - Годой и Иванов титуляри за "армейците"

Gong.bg

ВАР не зачете гол на Добруджа срещу Ботев Враца

Gong.bg

Протест блокира Плевен: Хиляди излязоха на улицата заради безводието (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“

Nova.bg