Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

К анада ще предостави на Украйна военна помощ на стойност 1 милиард долара. Пакетът включва доставка на дронове, ракети и бронирани машини.

Новината беше съобщена от РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на канадския премиер Марк Карни по време на реч в Киев.

Canada allocates $1 billion for the supply of drones, ammunition, and armored vehicles to Ukraine; weapons will be delivered as early as September — Prime Minister Mark Carney pic.twitter.com/zEggeXeodK — Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 24, 2025

„На срещата на върха на Г-7 през юни Канада обеща допълнителни 2 милиарда долара военна помощ. Днес с гордост обявявам, че над 1 милиард долара от тази сума ще бъдат използвани за укрепване на вашия оръжеен арсенал – чрез доставка на дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат още следващия месец“, заяви той.

Канадският премиер подчерта още, че страната ще осигури десетки милиони долари за спешна помощ, изграждане на бомбоубежища и защита от кибератаки.

„Като съпредседател на международната коалиция за връщането на украинските деца, Канада ще засили сътрудничеството с Украйна, европейските партньори и Съединените щати, за да гарантира незабавното и безусловно завръщане на децата“, допълни Карни.

Марк Карни пристигна в Украйна на 24 август – Деня на независимостта на страната. Това е първото му посещение в Киев като министър-председател на Канада.

Канадската подкрепа за Украйна

От началото на пълномащабната руска инвазия Канада е сред най-активните поддръжници на Украйна, предоставяйки финансова, военна и хуманитарна помощ. Страната е част от Контактната група за отбрана на Украйна във формат „Рамщайн“.

По-рано Канада обяви, че ще отпусне 15 милиона долара за ремонт на украинските танкове Leopard 2 в Полша.

През юни Канада преведе на Украйна 1,7 милиарда долара, осигурени от замразени руски активи.