Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Н еобичаен посетител смути спокойствието на Саут Лейк Тахо. Огромна кафява мечка нахлу в популярен сладоледен салон и се отдаде на неочакван пир.

Според шерифската служба на окръг Ел Дорадо животното, известно с прякора Фъзи, се появило около 4 часа сутринта в неделя в сладкарницата на къмпинг „Ричардсън“. Мечката успяла да стигне чак зад касата, търсейки сладко изкушение.

Massive bear raids Lake Tahoe ice cream parlor — and went wild for this particular flavor https://t.co/4wWea6qaOe pic.twitter.com/rVolef3Loy — New York Post (@nypost) August 23, 2025

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда. На публикувани снимки Фъзи гледа виновно към камерата, след като е хванат буквално с „червени лапи“.

Косматият натрапник бил „убеден“ да напусне, но едва след като опустошил цяла кофа ягодов сладолед. Преди това обаче опитал и други вкусове, оставяйки след себе си преобърнати кутии, полуизядени десерти и отпечатъци от лапи по пода.

Инцидентът не довел до сериозни щети, но салонът бил принуден да изхвърли всичките си налични сладоледи.

Bear found behind the counter of a South Lake Tahoe ice cream shop https://t.co/It3vIQtLYk — Los Angeles Times (@latimes) August 20, 2025

„Почти сме сигурни, че не е измил ноктите си, преди да влезе“, пошегува се Уилям Боас, вицепрезидент на ExplorUS – компанията, която управлява къмпинг „Ричардсън“.

„Затова целият сладолед трябваше да бъде подменен.“