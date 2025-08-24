Любопитно

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

24 август 2025, 21:20
Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус
Източник: БГНЕС

Н еобичаен посетител смути спокойствието на Саут Лейк Тахо. Огромна кафява мечка нахлу в популярен сладоледен салон и се отдаде на неочакван пир.

Според шерифската служба на окръг Ел Дорадо животното, известно с прякора Фъзи, се появило около 4 часа сутринта в неделя в сладкарницата на къмпинг „Ричардсън“. Мечката успяла да стигне чак зад касата, търсейки сладко изкушение.

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда. На публикувани снимки Фъзи гледа виновно към камерата, след като е хванат буквално с „червени лапи“.

Косматият натрапник бил „убеден“ да напусне, но едва след като опустошил цяла кофа ягодов сладолед. Преди това обаче опитал и други вкусове, оставяйки след себе си преобърнати кутии, полуизядени десерти и отпечатъци от лапи по пода.

Инцидентът не довел до сериозни щети, но салонът бил принуден да изхвърли всичките си налични сладоледи.

„Почти сме сигурни, че не е измил ноктите си, преди да влезе“, пошегува се Уилям Боас, вицепрезидент на ExplorUS – компанията, която управлява къмпинг „Ричардсън“.

„Затова целият сладолед трябваше да бъде подменен.“

Източник: nypost.com    
