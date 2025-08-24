България

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Протестът започна в 17:30 часа пред ВиК

24 август 2025, 20:12
Локализираха пожара в квартал

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София
Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта
И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас

И четенето става по-скъпо: Скок в цените на книгите у нас
Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България

Огромни опашки на ГКПП „Капитан Андреево” за влизане в България
След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти

След гонката в Бургаско: Издирват шофьора на буса с 24 мигранти
Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Слънце и топло време в последния ден от уикенда
Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

"Исторически парк" на "Величие" се разпада

Г раждани на Плевен излязоха на протест. Причината е хроничното безводие и тежкият режим, съобщи NOVA.

В петък, Кризисният щаб в града набеляза няколко основни мерки, които да решат в дългосрочен план проблема, а държавата отпусна 40 млн. лв. за ремонт на ВиК-мрежата.

Източник: БТА

Протестът започна в 17:30 часа пред ВиК, след което се пренесе пред община Плевен.

Жители на града се оплакват, че имат вода по 2 часа сутрин и по 2 часа вечер и то на привилегировани места. 

Източник: БТА

„Точно влязох в банята и водата спря. Бях нощна смяна, като се прибера и водата спира”, заяви Владимир Величков.

„Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа”, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста.

„Какво правят хората с малки деца? В тази горещина ще плъзнат вируси и ще стане чудо”, обясни Зоя Георгиева.

Източник: БТА

Отговор на този въпрос са намерили жителите на един от кварталите в града. През 21 век те събират дъждовна вода.

„Ако някой комшия не успее да намери вода за тоалетна, домоуправителят се явява и разнася нагоре по етажите дъждовна”, обясни още Величков.

На този фон хората недоволстват, че улиците на града се мият.

Източник: БТА

„Нямаме вода за пиене и миене. Аварии бликат от всякъде. Никой не ремонтира. Това е питейна вода и те я ползват”, допълни още той.

Днес лидерът на управляващата партия ГЕРБ беше категоричен: правителството работи за дългосрочно разрешаване на проблема.

„И е много важно законодателството да позволява каптиране,  включително и за напояване. С дружни усилия и виждайки заплахата от безводието”, поясни той.  

Протест Плевен Безводие Воден режим ВиК инфраструктура Държавно финансиране Кризисен щаб Граждански оплаквания
Последвайте ни

По темата

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Росен Желязков стана дядо за втори път

Росен Желязков стана дядо за втори път

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Канада изпраща военна помощ в размер на $1 милиард на Украйна

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейна поява

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 2 дни
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 2 дни
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 2 дни
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 2 дни

Виц на деня

Лекар към пациент: - Как е главоболието, от което се оплаквахте? - Замина за няколко дни у майка и...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Огромна мечка нахлу в магазин за сладолед – полудя по ягодовия вкус

Любопитно Преди 25 минути

„Едва можехме да повярваме на очите си“, признават служителите на реда

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Джей Ди Ванс: Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп по време на срещата им

Свят Преди 2 часа

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия"

Исландия

Петте най-безопасни държави в света през 2025 г.

Любопитно Преди 4 часа

Жителите им разказват как политиките и културата оформят ежедневието и създават усещане за сигурност и хармония

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в Централния детски магазин – известен на поколения руснаци именно като „Детски мир“

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

Трагедия в Монтанско: Жена загина след самокатастрофа

България Преди 5 часа

Колата излязла от пътното платно и се преобърнала

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Свят Преди 5 часа

Украйна отбелязва на 24 август Деня на независимостта, който е и национален празник на страната

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

България Преди 5 часа

Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия

Зеленски: Украйна ще се бори, докато гласът ѝ за мир бъде чут

Зеленски: Украйна ще се бори, докато гласът ѝ за мир бъде чут

Свят Преди 6 часа

В украинската столица се проведоха официални тържества по повод Деня на независимостта – датата, на която през 1991 г. страната обяви независимостта си от Съветския съюз

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Русия завзе още едно селище в Днепропетровска област

Свят Преди 6 часа

Руските сили са завзели населеното място Филия

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

Клон падна и уби възрастен мъж в Пловдив

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал в събота

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

Сирийските кюрди: Процесът на избор на депутати е недемократичен

Свят Преди 7 часа

След свалянето на дългогодишния владетел Башар Асад през декември, новите власти в Сирия разпуснаха парламента

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

Свят Преди 7 часа

Президентът Зеленски поздрави украинските граждани

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Мицотакис: Подкрепата за Украйна е в съответствие с националния ни интерес

Свят Преди 8 часа

Той заяви, че това е в съответствие с националния интерес на Гърция

,

Химикали горят в завод в САЩ

Свят Преди 8 часа

Евакуираните не могат да се върнат по домовете си

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Палестински телевизионен оператор е убит в северната част на ивицата Газа

Свят Преди 9 часа

Израелската армия засега не е коментира инцидента

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Борисов: Надявам се президентът скоро да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

България Преди 9 часа

Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

5 хитри съвета за сигурен и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Красотата няма възраст: уроци по стил от 10 вдъхновяващи дами с невероятен усет за мода

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха на "Васил Левски"

Gong.bg

ВАР не зачете гол на Добруджа срещу Ботев Враца

Gong.bg

Стиляна Николова спечели трети сребърен медал за България

Nova.bg

Протест блокира Плевен: Хиляди излязоха на улицата заради безводието (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg