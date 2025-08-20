Любопитно

Предупреждение за изневеряващите двойки: Крис Мартин запазва камерата за целувки на Coldplay

20 август 2025, 11:18
Празник днес имат всички, чието име значи "измолен от Бога"
Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване
Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“
Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента
Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват
Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично
Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо
Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

К рис Мартин не позволява на предполагаема афера да сложи край на едно от най-обичаните шоу-начинания на Coldplay. Ако не сте били напълно откъснати от интернет, вече знаете историята.

Coldplay неволно създадоха най-вирусния момент на лятото, когато камерата за целувки улови бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън в компрометираща ситуация с бившата си HR директорка Кристин Кабот.

В понеделник, обръщайки се към публиката, Мартин обясни: „Правим Jumbotron отдавна и едва наскоро това стана... да“, каза той, като деликатно избегна директен коментар за скандала. „Животът понякога ти поднася лимони и трябва да направиш лимонада. Така че ще продължим, защото това е начин да се срещнем с някои от вас“, добави фронтменът.

По време на концерта Мартин прочете табела от фен, който е гледал групата три пъти за три месеца. „Беше на онзи концерт в Бостън“, каза той. „Добре, благодаря ти, че дойде отново след този дебакл (пълен провал)“, пошегува се музикантът.

  • Реакцията на Крис Мартин към скандалната двойка

По време на шоуто в Масачузетс, когато двамата осъзнаха, че са на големия екран, Кристин Кабот замръзна, закри лицето си и напусна мястото, а Анди Байрън изчезна също толкова бързо.

@instaagraace trouble in paradise?? 👀 #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace

От сцената Крис Мартин реагира мигновено: „Уау, вижте ги тези двамата! Или имат афера, или просто са много срамежливи“, пошегува се той, предизвиквайки бурен смях сред публиката. Малко по-късно фронтменът дори призна: „Не съм напълно сигурен какво да правя… О, по дяволите, дано не сме направили нещо лошо.“

Същата вечер обаче не всички моменти с целувки пред камерата се оказаха провал. Когато на екрана се появи друга млада двойка, Мартин не можа да се сдържи: „Добре, слушайте сега, вие двамата двойка ли сте? Истинска двойка ли сте?“, попита той. За щастие – отговорът беше „да“.

Източник: БГНЕС
  • Последици след скандала

След случката както Кабот, така и Байрън напуснаха постовете си в Astronomer. Междувременно съпругата на Байрън премахна фамилното си име от профила си във Facebook, преди да изтрие напълно акаунтите си в социалните мрежи.

Компанията Astronomer – базирана на данни и оценена на 1,2 милиарда долара – започна вътрешно разследване и дори потърси съдействието на бившата съпруга на Мартин, актрисата Гуинет Полтроу, за да овладее кризата.

На 25 юли беше публикувано видео с нейно участие, след като Байрън официално се оттегли. В него 52-годишната Полтроу заявява:
„Наета съм временно, за да говоря от името на над 300-те служители на Astronomer.“

Тя добавя: „Развълнувани сме, че толкова много хора проявяват нов интерес към автоматизацията на работните процеси с данни.“

Според източник, цитиран от PEOPLE, компанията е предложила на актрисата участие в инициативата, а решението за нея е било лесно. „Гуинет има страхотно чувство за хумор и ѝ се стори достатъчно забавно, за да го направи“, споделя човек, близък до ситуацията.

Източник: www.hola.com    
