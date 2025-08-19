Любопитно

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Н амаляването на приема на месо е добре познат начин за намаляване на риска от рак, а ново проучване открива доказателства, че намаляването на риска може да е по-голямо, отколкото си мислите, съобщава Newsweek.

Проучване, проведено от изследователи от Adventist Health Study-2 (AHS-2), установи, че някои вегетариански диети са свързани със значително по-ниски нива на рак.

Изследователите са проследили 79 468 адвентисти от седмия ден от Съединените щати и Канада средно за 7,9 години.

Обещаващи резултати

Всички участници са били без рак в началото на проучването, което е оценило диетата чрез валидиран въпросник за честотата на хранене и е проследило новите диагнози за рак чрез държавни и провинциални регистри за рак.

Някои от участващите групи показаха намаление на риска с почти една четвърт в сравнение с месоядните.

„Има много индикации, че повече плодове и зеленчуци и по-малко месо може да са защитни срещу някои видове рак“, каза авторът на изследването Гари Фрейзър пред Newsweek.

„Веганите са пример за подобни хранителни избори повече от която и да е друга група, може би. Така че, оценяването на техния риск „допълва историята“, потенциално показвайки съгласуваност с други изследвания.“

Какво установи проучването

Като цяло, вегетарианците са имали 12% по-нисък риск от всички видове рак взети заедно и 18% по-нисък риск от така наречените „средночестотни“ видове рак, които включват меланом, рак на щитовидната жлеза, яйчниците, панкреаса, стомаха, лимфом и други по-рядко срещани места.

Когато се разпределят по вид диета, веганите показват още по-голяма полза - 24% по-нисък риск от развитие на рак. Лакто-ово-вегетарианците и песковегетарианците също имат намалени рискове в по-малка степен.

Конкретни места за рак, където вегетарианците са отбелязали забележително намаление, включват:

  • Колоректален рак : 21% по-нисък риск сред всички вегетарианци, като песко-вегетарианците показват 39% намаление.
  • Рак на стомаха : 45% по-нисък риск при вегетарианците като цяло.
  • Лимфопролиферативни видове рак (лимфоми и лимфоидни левкемии): 25% по-нисък риск при вегетарианците, като намалението се наблюдава както при веганите, така и при лакто-ово-вегетарианците.

„Песко-вегетарианците са като веганите, тъй като не консумират червено месо или пилешко месо и значително компенсират това с повече плодове и зеленчуци. Но лакто-ово-вегетарианците също се справят, но песко-вегетарианците вероятно се справят малко по-добре“, каза Фрейзър.

„В този момент можем само да спекулираме, че дълговерижните n-3 мастни киселини могат да предложат допълнителна защита“, допълни Фрейзър.

Веганите не се справят толкова добре с този рак, може би поради липсата на млечни продукти и съдържанието им на калций.

Тегло и състав на диетата

Коригирането спрямо индекса на телесна маса (ИТМ) намали, но не елиминира асоциациите, което предполага, че част от защитния ефект може да се дължи на по-ниския среден ИТМ, наблюдаван при вегетарианците.

Изследователите също така отбелязват, че растителните диети обикновено са с високо съдържание на плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения, които осигуряват фитохимикали, за които се смята, че предпазват от рак, и изключват червените и преработените меса, които са признати рискови фактори за някои видове рак.

Няма доказателства за вреда

Важно е да се отбележи, че проучването не е открило индикации за повишен риск от какъвто и да е вид рак сред вегетарианците.

За някои видове рак, особено стомашно-чревни, изследователите казват, че доказателствата за защита са в съответствие с предишни открития.

„Много от авторите вече са били вегетарианци, било то лакто-ово- или песко-. Не съм запознат с това, че някой от нас се е придвижил по-нататък към веганството, може би защото данните ни не показват голяма полза за веганите от пълната смъртност“, каза Фрейзър.

„Вегетарианските диети изглежда позволяват на значително повече хора да достигнат напреднала възраст, но след като веднъж са там, твърде стриктното хранене може вече да не е оптимално. Това се нуждае от повече изследвания.“

Какво следва

Изследователите бяха категорични, че проучването не може да докаже причинно-следствена връзка, но нарекоха резултатите „достатъчно силни и убедителни“, за да предполагат, че вегетарианските диети могат да предложат реални ползи за общественото здраве с минимални негативни последици.

Източник: Newsweek    
