Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

А ко се опитвате да свалите килограми, напълно естествено е да търсите ефективно решение. В процеса на търсене вероятно сте чували за понятието калориен дефицит като ключ към отслабването. Но какво всъщност означава това, как се изчислява и може ли наистина да ви помогне да постигнете здравословните си цели?

„Калориен дефицит е, когато приемате по-малко калории, отколкото тялото ви се нуждае, за да поддържа настоящото си тегло“, обяснява диетологът Кери Ганс, автор на „Диетата с малките пари“. Тялото се нуждае от определено количество енергия, за да поддържа теглото си, и когато приемате по-малко, то започва да използва натрупаните резерви. Именно това води до отслабване с течение на времето, уточнява тя.

Макар и да звучи просто, процесът не е универсален. Отчитането на калориите може да бъде изтощително, а точната сметка – трудна. По-долу експерти по хранене споделят какво е важно да знаете за калорийния дефицит и как да го постигнете по здравословен и устойчив начин.

Here's How To Safely Use A Calorie Deficit For Weight Loss, According To Nutrition Experts https://t.co/za2DdM6oah — Women's Health (@WomensHealthMag) August 12, 2025

Какво е калориен дефицит?

Калорията е мерна единица за енергия. Калориите от храната осигуряват гориво на организма, за да функционира. Калорийните нужди и дефицити обаче са строго индивидуални и зависят от фактори като генетика, хормони, метаболизъм и физическа активност, посочва диетологът Соня Анджелоне.

Възрастните жени обичайно имат нужда от между 1600 и 2400 калории дневно. Ако целта е отслабване, поддържането на калориен дефицит означава да приемате по-малко калории, отколкото са ви необходими за запазване на теглото. Тогава организмът започва да използва енергия от запасите си и стрелката на кантара постепенно се измества надолу.

Дефицитът може да бъде постигнат чрез комбинация от по-нисък калориен прием и повече движение или спорт.

Източник: iStock/Getty Images

Как да изчислим калориен дефицит?

1. С онлайн калкулатор

Има множество безплатни калкулатори, които помагат да изчислите базалния си метаболизъм (BMR) – минималният брой калории, от които се нуждае тялото ви за правилно функциониране. Анджелоне препоръчва програмата за планиране на тегло на Националния институт по здравеопазване, която съчетава вашето тегло, физическа активност и целите ви за отслабване. Допълнителен плюс е, че изчислява и колко калории са нужни за поддържане на желаното тегло след като го достигнете.

2. С помощта на лекар или диетолог

Консултация със специалист е добра идея, защото той може да предложи индивидуален подход – чрез измервания, метаболитни тестове или препоръки за малки промени в начина на хранене и живот.

3. С формула

Най-често използваното уравнение е това на Мифлин–Сейнт Жор, което изчислява BMR:

За жени:

BMR = (10 × тегло в кг) + (6,25 × ръст в см) – (5 × възраст в години) – 161

Пример: За 25-годишна жена, висока 163 см и тежаща 68 кг, BMR = 1413 калории.

Друго популярно уравнение е това на Харис–Бенедикт, което при същия пример дава приблизително 1490 калории. Разликите са минимални, а резултатите винаги са ориентировъчни, подчертава Анджелоне.

Източник: iStock/Getty Images

Как да отслабвате при калориен дефицит?

Експертите препоръчват:

Движете се повече. Всекидневни разходки и спорт допринасят за по-голям енергоразход.

Консумирайте повече фибри. Зеленчуците и плодовете засищат с малко калории.

Яжте достатъчно протеини. Те помагат за запазване на мускулната маса.

Ограничете захарта. Тя носи излишни калории и почти никакви хранителни ползи.

Хранете се бавно. Така тялото има време да регистрира ситост.

Избягвайте късните похапвания. Вечерните закуски често са „празни калории“.

Рискове от калориен дефицит

Прекомерното ограничаване на калории може да доведе до:

силен глад и преяждане,

понижаване на метаболизма (BMR),

загуба на мускулна маса,

хормонален дисбаланс,

умора, замаяност, главоболие, запек, отслабен имунитет.

„Ключовата дума е прекомерно ограничаване. Когато е съобразен с нуждите на организма, калорийният дефицит може да бъде здравословен начин за отслабване“, казва диетологът Морган Гудщат.

Често задавани въпроси

Какъв е безопасният калориен дефицит?

„Здравословната загуба е 0,5–1 кг на седмица“, посочва Кери Ганс. Намаляването на приема с около 500 калории дневно обикновено води до сваляне на 0,5 кг седмично.

Защо не отслабвам при калориен дефицит?

Причините може да са медицински – например проблеми с щитовидната жлеза или хормонален дисбаланс, уточнява Роксана Ехсани. Липсата на достатъчно сън също влияе, като повишава хормона на глада (грелин) и намалява този на ситостта (лептин).

👉 Обобщение: Калорийният дефицит е доказан метод за отслабване, но трябва да бъде прилаган внимателно и индивидуално. Консултация с лекар или диетолог е най-сигурният начин да изберете правилната стратегия за дълготрайни резултати.