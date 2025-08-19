Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Любопитно

19 август 2025
Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“
Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента
Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват
Предпразненство е! Кой светец почитаме днес преди Успение Богородично
Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо
Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"
Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти
Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

А ко се опитвате да свалите килограми, напълно естествено е да търсите ефективно решение. В процеса на търсене вероятно сте чували за понятието калориен дефицит като ключ към отслабването. Но какво всъщност означава това, как се изчислява и може ли наистина да ви помогне да постигнете здравословните си цели?

„Калориен дефицит е, когато приемате по-малко калории, отколкото тялото ви се нуждае, за да поддържа настоящото си тегло“, обяснява диетологът Кери Ганс, автор на „Диетата с малките пари“. Тялото се нуждае от определено количество енергия, за да поддържа теглото си, и когато приемате по-малко, то започва да използва натрупаните резерви. Именно това води до отслабване с течение на времето, уточнява тя.

Макар и да звучи просто, процесът не е универсален. Отчитането на калориите може да бъде изтощително, а точната сметка – трудна. По-долу експерти по хранене споделят какво е важно да знаете за калорийния дефицит и как да го постигнете по здравословен и устойчив начин.

  • Какво е калориен дефицит?

Калорията е мерна единица за енергия. Калориите от храната осигуряват гориво на организма, за да функционира. Калорийните нужди и дефицити обаче са строго индивидуални и зависят от фактори като генетика, хормони, метаболизъм и физическа активност, посочва диетологът Соня Анджелоне.

Възрастните жени обичайно имат нужда от между 1600 и 2400 калории дневно. Ако целта е отслабване, поддържането на калориен дефицит означава да приемате по-малко калории, отколкото са ви необходими за запазване на теглото. Тогава организмът започва да използва енергия от запасите си и стрелката на кантара постепенно се измества надолу.

Дефицитът може да бъде постигнат чрез комбинация от по-нисък калориен прием и повече движение или спорт.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как да изчислим калориен дефицит?

1. С онлайн калкулатор

Има множество безплатни калкулатори, които помагат да изчислите базалния си метаболизъм (BMR) – минималният брой калории, от които се нуждае тялото ви за правилно функциониране. Анджелоне препоръчва програмата за планиране на тегло на Националния институт по здравеопазване, която съчетава вашето тегло, физическа активност и целите ви за отслабване. Допълнителен плюс е, че изчислява и колко калории са нужни за поддържане на желаното тегло след като го достигнете.

2. С помощта на лекар или диетолог

Консултация със специалист е добра идея, защото той може да предложи индивидуален подход – чрез измервания, метаболитни тестове или препоръки за малки промени в начина на хранене и живот.

3. С формула

Най-често използваното уравнение е това на Мифлин–Сейнт Жор, което изчислява BMR:

За жени:
BMR = (10 × тегло в кг) + (6,25 × ръст в см) – (5 × възраст в години) – 161

Пример: За 25-годишна жена, висока 163 см и тежаща 68 кг, BMR = 1413 калории.

Друго популярно уравнение е това на Харис–Бенедикт, което при същия пример дава приблизително 1490 калории. Разликите са минимални, а резултатите винаги са ориентировъчни, подчертава Анджелоне.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как да отслабвате при калориен дефицит?

Експертите препоръчват:

  • Движете се повече. Всекидневни разходки и спорт допринасят за по-голям енергоразход.
  • Консумирайте повече фибри. Зеленчуците и плодовете засищат с малко калории.
  • Яжте достатъчно протеини. Те помагат за запазване на мускулната маса.
  • Ограничете захарта. Тя носи излишни калории и почти никакви хранителни ползи.
  • Хранете се бавно. Така тялото има време да регистрира ситост.
  • Избягвайте късните похапвания. Вечерните закуски често са „празни калории“.

Рискове от калориен дефицит

Прекомерното ограничаване на калории може да доведе до:

  • силен глад и преяждане,
  • понижаване на метаболизма (BMR),
  • загуба на мускулна маса,
  • хормонален дисбаланс,
  • умора, замаяност, главоболие, запек, отслабен имунитет.

„Ключовата дума е прекомерно ограничаване. Когато е съобразен с нуждите на организма, калорийният дефицит може да бъде здравословен начин за отслабване“, казва диетологът Морган Гудщат.

Често задавани въпроси

  • Какъв е безопасният калориен дефицит?

„Здравословната загуба е 0,5–1 кг на седмица“, посочва Кери Ганс. Намаляването на приема с около 500 калории дневно обикновено води до сваляне на 0,5 кг седмично.

  • Защо не отслабвам при калориен дефицит?

Причините може да са медицински – например проблеми с щитовидната жлеза или хормонален дисбаланс, уточнява Роксана Ехсани. Липсата на достатъчно сън също влияе, като повишава хормона на глада (грелин) и намалява този на ситостта (лептин).

👉 Обобщение: Калорийният дефицит е доказан метод за отслабване, но трябва да бъде прилаган внимателно и индивидуално. Консултация с лекар или диетолог е най-сигурният начин да изберете правилната стратегия за дълготрайни резултати.

Източник: www.womenshealthmag.com    
Калориен дефицит Отслабване Диета Здравословно отслабване Метаболизъм Калории Изчисляване на калории
Мъж преби жена в дома ѝ, после нападна полицаи

Внукът на Кенеди се подигра на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Тръмп: Възможно е Путин да не иска сделка за Украйна

Какво е калориен дефицит и как да го постигнете за здравословно отслабване

Над 120 000 млади българи в капана на бързите кредити

Калций – защо кучетата имат нужда от него

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 9 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 10 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 10 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 10 часа

Какво е „сив развод“ и защо експертите казват, че зачестява

Любопитно Преди 4 минути

Ескперти анализират защо все повече двойки избират да приключат връзките си след десетилетия заедно

Млад финландски депутат почина в парламента в Хелзинки

Свят Преди 47 минути

Според полицията Пелтонен е издъхнал около 11 ч. местно време

Протест пред парламента, искат забрана на клетките за телета

България Преди 1 час

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев

Медведев за Зеленски: Каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома

Свят Преди 1 час

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна

Почина Рони Рондел-младши – легендарният каскадьор, запален за обложка на Pink Floyd

Свят Преди 1 час

Рондел-младши е издъхнал на 88-годишна възраст

Русия върна телата на 1000 украински войници

Свят Преди 1 час

Предстои да бъдат извършени изследвания за идентифициране на останките

Желязков: Всички канали за подкрепа за Украйна трябва да продължат да се прилагат

България Преди 2 часа

Премиерът обсъди с европейски лидери резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон

Борисов призова за устойчив мир в Украйна

България Преди 2 часа

Борисов: С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир

Шофьори карат с над 200 км/ч на автомагистрала „Тракия“

България Преди 2 часа

Пътни полицаи са установили трима водачи, движещи се в аварийната лента

Обри Плаза проговори открито за загубата на съпруга си

Свят Преди 2 часа

Сценаристът и режисьор Джеф Баена почина на 47-годишна възраст на 3 януари

Швейцария предлага имунитет на Путин

Свят Преди 2 часа

Швейцария определи правила за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест

МЗ разпореди проверка за починалото дете в Несебър

България Преди 2 часа

"Първата линейка е била напълно оборудвана", разкриват от министерството

Мадона отпразнува 67-ия си рожден ден в Италия с торта LaBûbu

Любопитно Преди 2 часа

Звездата бе в компанията на приятеля си, 28-годишния бивш футболист Акийм Морис, както и на дъщерите си

Борисов: Съвместните усилия на България и Турция срещу нелегалната миграция вече дават резултати

България Преди 2 часа

Има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към страната ни, заяви той

Хванаха 14-годишен с 1.48 промила алкохол зад волана

България Преди 3 часа

Младежът е задържан за срок до 24 часа

Милиардер се готви да посети останките на „Титаник“ - първи след трагедията с „Титан“

Свят Преди 3 часа

Мистериозният пътешественик иска лично да обяви, че е първият човек, посетил „Титаник“ след трагедията

