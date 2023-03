Наистина ли подсъзнанието ни може всичко?

„Бъдещето на човека е в него самия и динамично се променя в настоящия момент.“

Ейбрахам Маслоу

„Силата да променяш света е заложена в подсъзнанието ти.“

Уилям Джеймс

„Умът е велик лечител.“

Хипократ

Човешкият мозък е необятен, че може да се сравни само и единствено със Вселената. В мозъка ни има толкова неизследвани територии и зони, колкото и в открития Космос. Човешкият мозък е наистина едно непознато поле, от което са ни известни сигурно едва 5 %. Понякога се питаме даден човек от къде има сила за нещо, или как се е зародила определена идея в главата му. Всичко това се дължи на мозъка – скритата сила, която дори самите ние не познаваме добре.

Възможностите на мозъка и подсъзнанието ни са наистина необятни и дори често необясними. Задава ли ли сте си въпроса как понякога, когато искате нещо толкова силно-то се случва, или как когато се страхувате от нещо, то сякаш ви намира? Има множество доказателства, че за всичко това е отговорно нашето подсъзнание, което е пряко подчинено на мозъка ни.

Как да контролираме подсъзнанието си?

Оказва се, че има не една и две техники за трениране на мозъка и в частност на подсъзнанието, които ако усвоите веднъж и прилагате постоянно, то и вашето подсъзнание може да прави почти всичко. Тук не говорим за магии, мистика или дори за физика, а за чисто контролиране на подсъзнанието, съвсем съзнателно и със силата на позитивното мислене.

