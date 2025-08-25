25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

На 25 август 1944 г. едно от най-емблематичните събития на Втората световна война слага край на четиригодишната нацистка окупация на френската столица. След драматични боеве и дни на напрежение, Париж е освободен от съюзническите войски, а по улиците му избухват радост и сълзи.

На 19 август 1944 г. френската съпротива в Париж вдига въстание срещу германските окупатори. Бариери се издигат по улиците, започват ожесточени престрелки. Германският военен губернатор на Париж, генерал Дитрих фон Холтиц, получава заповед от Хитлер – ако градът не може да бъде задържан, той трябва да бъде унищожен. „Париж не бива да падне жив в ръцете на врага“, гласи нареждането.

Но Холтиц, осъзнавайки безсмислието на такава жестокост и невъзможността да изпълни заповедта, решава да предаде града.

Влизането на съюзниците

На 24 август в Париж влиза предният отряд на Френската 2-ра бронирана дивизия, водена от генерал Филип Льоклерк, част от армията на генерал Шарл дьо Гол.

На следващия ден – 25 август – цялата дивизия навлиза в столицата заедно с американската 4-та пехотна дивизия. Знамето на Франция отново се развява над Айфеловата кула и сградите на държавните институции. Същия ден фон Холтиц подписва официалната капитулация. Париж е свободен.

Хиляди парижани излизат по улиците – прегръщат войниците, окичват ги с цветя, скандират „Vive la France!“. Хората танцуват, плачат от щастие и отново усещат, че „Градът на светлината“ живее.

На 26 август генерал Шарл дьо Гол преминава тържествено по Шанз-Елизе, приветстван от огромна тълпа, и произнася прочутата си реч в катедралата „Нотр Дам“, с която подчертава, че Франция е освободена от самата себе си, със своите войски и със съюзниците си.

Любопитни факти:

Въпреки заповедите на Хитлер, Париж оцелява почти невредим – за разлика от много други европейски градове.

Германският генерал фон Холтиц, наричан по-късно „спасителят на Париж“, прекарва остатъка от войната в плен.

В боевете за Париж загиват около 1500 бойци от съпротивата и цивилни, както и около 500 съюзнически войници.

Събитията са увековечени в класическия филм „Is Paris Burning?“ (1966), разказващ за драматичните дни на август 1944 г.

Никейският събор и датата на Великден

През 325 г. сл. Хр. в град Никея (днешен Изник, Турция) се провежда първият Вселенски събор на християнската църква – събитие, което оставя трайна следа в историята на християнството. Съборът е свикан от римския император Константин Велики, който току-що е узаконил християнството в империята и се стреми да сложи край на вътрешните противоречия в църквата.

Въпросът за Великден

Един от най-спорните въпроси, поставени пред събора, е как да се определя датата на Великден – най-важният християнски празник, възпоменаващ Възкресението Христово. Дотогава различните християнски общности отбелязвали празника по различно време: едни се придържали към юдейската традиция на Пасха, други следвали собствени календари.

За да бъде въведено единство, Никейският събор постановява:

Великден да се празнува в първата неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие.

Празникът не трябва да съвпада с еврейската Пасха.

Тази формула, макар и сложна за изчисление, осигурява обща дата за всички християнски църкви.

Други решения на събора

Никейският събор е значим не само заради Великден. Там се приема и Първият Никейски символ на вярата – основен текст, в който се утвърждава догмата за божествената природа на Христос. Така се поставя начало на християнската догматика, която ще оформи вярата на милиони вярващи през вековете.

Любопитни факти:

На събора присъстват около 300 епископи от различни части на Римската империя – едно от най-големите църковни събрания за времето си.

Император Константин лично председателства част от заседанията – знак за това колко важно е било единството на църквата за политическата стабилност на империята.

Въпреки решението на събора, в следващите векове изчисляването на Великден предизвиква спорове, особено между Изтока и Запада. Затова и до днес православните и католиците често отбелязват празника на различни дати.

Никейският събор е първата стъпка към традицията на Вселенските събори, които ще определят основите на християнското учение.

Още събития на 25 август:

55 г. пр.н.е. – Юлий Цезар напада Британия.

1580 г. – Испанската армия превзема Лисабон и Португалия е анексирана от Испания.

Родени:

1930 г. – роден е шотландският актьор Шон Конъри (редица филми от поредицата за Джеймс Бонд, „Името на розата“, „Шотландски боец“, „Недосегаемите“, „На лов за Червения октомври“, „Първият рицар“, „Клопка“)

1938 г. – роден е американският писател Фредерик Форсайт („Денят на Чакала“, „Четвъртият протокол“, „Парламентьорът“. „Кучетата на войната“)

1958 г. – роден е американският режисьор Тим Бъртън („Батман“, „Едуард Ножиците“, „Батман се завръща“, „Слийпи Холоу“, „Планетата на маймуните“)

1970 г. – родена е германският модел Клаудия Шифър

1976 г. – роден е шведският актьор Александър Скарсгард („Меланхолия“, „Бойни кораби“, „Легендата за Тарзан“)

1987 г. – родена е американската актриса Блейк Лайвли („Клюкарката“, „Вечната Аделайн“, „Никога повече“)

Починали: